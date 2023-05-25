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«Краснодар» – ЦСКА : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:32
«Краснодар» – ЦСКА : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Краснодар» – ЦСКА, который состоится 27 мая 2023 года

«Краснодар»

За два тура до конца «Краснодар» располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ с 46 баллами. Отставание от «Ахмата» составляет три пункта, но догнать конкурента из Грозного будет непросто, учитывая нынешнего соперника «быков». Совсем скоро эти команды встретятся в финале кубка России и это будет совершенно другой по накалу матч, а эту встречу можно назвать генеральной репетицией.

21 мая «Краснодар» на своем поле без проблем разобрался с «Ростовом» (3:0), а 17 числа одолел в кубке России «Урал» (2:1).

ЦСКА

«Армейцы» прервали свою серию побед в последнем туре, в скандальном дерби со «Спартаком» (1:2). Тем не менее, ЦСКА сохраняет второе место с 54 баллами, а отрыв от «народной команды» сократился до одного пункта. В игре с «Краснодаром» гостям нужно набирать очки, чтобы не пропустить прямого конкурента вперед, однако сделать это на выезде не так легко. Матч обещает быть интересным не только для поклонников клубов, но и для нейтральных болельщиков.

13 мая ЦСКА на своем поле крупно обыграл «Торпедо» (3:0), а седьмого числа минимально одолел «Оренбург» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Краснодар» – 3.3
  • Ничья – 3.65
  • Победит ЦСКА – 2.1

Статистика

  • «Краснодар» проиграл всего один матч из десяти последних во всех турнирах
  • ЦСКА выиграл четыре из пяти последних поединков на выезде
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчей при одной ничьей
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.65. Вряд ли команды будут играть на максимальных скоростях и показывать друг другу свои наработки перед финалом кубка России. Прогнозируем, что клубы поделят очки.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:54
Генеральная репетиция финала Кубка России в рамках РПЛ, где команды всерьез будут биться за победу. "Быки" в очень хорошем состоянии, их атака с Кордобой, Сперцяном и компанией работает очень эффективно, тогда как и поддержка трибун не будет лишней. Этой весной к тому же из за прелестей сетки кубка России уже дважды играли команды и разменялись домашними победами. "Быки" дома победили 1-0, да и сейчас могут воспользоваться состоянием ЦСКА после дерби, потерей Роши в центре защиты гостей, к тому же форма "быков", которые и чемпионскому Зениту в Питере не проигрывают (2-2), очень хороша.
Гость
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