«Краснодар» – ЦСКА : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1685017957

вчера, 15:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Краснодар» – ЦСКА , который состоится 27 мая 2023 года

«Краснодар»

За два тура до конца «Краснодар» располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ с 46 баллами. Отставание от «Ахмата» составляет три пункта, но догнать конкурента из Грозного будет непросто, учитывая нынешнего соперника «быков». Совсем скоро эти команды встретятся в финале кубка России и это будет совершенно другой по накалу матч, а эту встречу можно назвать генеральной репетицией.

21 мая «Краснодар» на своем поле без проблем разобрался с «Ростовом» (3:0), а 17 числа одолел в кубке России «Урал» (2:1).

ЦСКА

«Армейцы» прервали свою серию побед в последнем туре, в скандальном дерби со «Спартаком» (1:2). Тем не менее, ЦСКА сохраняет второе место с 54 баллами, а отрыв от «народной команды» сократился до одного пункта. В игре с «Краснодаром» гостям нужно набирать очки, чтобы не пропустить прямого конкурента вперед, однако сделать это на выезде не так легко. Матч обещает быть интересным не только для поклонников клубов, но и для нейтральных болельщиков.

13 мая ЦСКА на своем поле крупно обыграл «Торпедо» (3:0), а седьмого числа минимально одолел «Оренбург» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Краснодар» – 3.3

Ничья – 3.65

Победит ЦСКА – 2.1

Статистика

«Краснодар» проиграл всего один матч из десяти последних во всех турнирах

ЦСКА выиграл четыре из пяти последних поединков на выезде

выиграл четыре из пяти последних поединков на выезде Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчей при одной ничьей

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.65. Вряд ли команды будут играть на максимальных скоростях и показывать друг другу свои наработки перед финалом кубка России. Прогнозируем, что клубы поделят очки.