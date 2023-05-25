«Краснодар» – ЦСКА : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Краснодар» – ЦСКА, который состоится 27 мая 2023 года
«Краснодар»
За два тура до конца «Краснодар» располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ с 46 баллами. Отставание от «Ахмата» составляет три пункта, но догнать конкурента из Грозного будет непросто, учитывая нынешнего соперника «быков». Совсем скоро эти команды встретятся в финале кубка России и это будет совершенно другой по накалу матч, а эту встречу можно назвать генеральной репетицией.
21 мая «Краснодар» на своем поле без проблем разобрался с «Ростовом» (3:0), а 17 числа одолел в кубке России «Урал» (2:1).
ЦСКА
«Армейцы» прервали свою серию побед в последнем туре, в скандальном дерби со «Спартаком» (1:2). Тем не менее, ЦСКА сохраняет второе место с 54 баллами, а отрыв от «народной команды» сократился до одного пункта. В игре с «Краснодаром» гостям нужно набирать очки, чтобы не пропустить прямого конкурента вперед, однако сделать это на выезде не так легко. Матч обещает быть интересным не только для поклонников клубов, но и для нейтральных болельщиков.
13 мая ЦСКА на своем поле крупно обыграл «Торпедо» (3:0), а седьмого числа минимально одолел «Оренбург» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Краснодар» – 3.3
- Ничья – 3.65
- Победит ЦСКА – 2.1
Статистика
- «Краснодар» проиграл всего один матч из десяти последних во всех турнирах
- ЦСКА выиграл четыре из пяти последних поединков на выезде
- Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчей при одной ничьей
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.65. Вряд ли команды будут играть на максимальных скоростях и показывать друг другу свои наработки перед финалом кубка России. Прогнозируем, что клубы поделят очки.