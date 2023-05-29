«Норрчёпинг» – «Броммапойкарна»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Аллсвенсканы чемпионата Швеции «Норрчёпинг» – «Броммапойкарна», который состоится 3 июня 2023 года

«Норрчёпинг»

В турнирной таблице чемпионата Швеции «Пекин» занимает на текущий момент пятое место. Для того чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящей игре с «красно-чёрными», предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей «Норрчёпинга». 13 мая в игре 8-го тура Аллсвенсканы, проигрывая после первого тайма, «бело-голубые» одержали победу над «Варбергом» в гостях. На своём поле с разницей в один гол «Пекин» проиграл «Эльфсборгу».

На прошлых выходных со счётом 1:2 «Норрчёпинг» уступил на выезде «Кальмару».

«Броммапойкарна»

После десяти туров текущего сезона «красно-чёрные» находятся на пару строчек ниже «бело-голубых». Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды из Стокгольма. В матче 8-го тура чемпионата Швеции «Броммапойкарна» на выезде обыграла «красных братьев» из Кальмара с разницей в пару мячей. В позапрошлом туре «красно-чёрные» выиграли у «Варберга» (2:1).

27 мая со счётом 1:2 «Броммапойкарна» уступила дома «Сириусу».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Норрчёпинг» – 1.77

Ничья – 3.75

Победит «Броммапойкарна» – 4.20

Победит «Норрчёпинг» с форой -1.5 – 2.86

Обе забьют — нет – 2.04

Обе забьют — да – 1.72

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.98

Статистика

Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Из пяти последних матчей в двух «Норрчёпинг» проиграл

За аналогичный период «Броммапойкарна» уступила в одной встрече.

Прогноз

В марте текущего года в товарищеской встрече «красно-чёрные» выиграли у «Пекина». В предстоящем матче на своём поле хозяева возьмут реванш. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.77 на победу «Норрчёпинга».