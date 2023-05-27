Аллегри рассказал, планирует ли он остаться в «Ювентусе» .

Главный тренер «Ювентуса» ответил на вопрос о своем будущем. Ранее сообщалось, что специалист покинет команду.

Непростая неделя, если смотреть на результаты игр с «Севильей» и «Эмполи». Мы обязаны прийти в себя после неудач в этих двух поединках. Нам необходимо подняться в турнирной таблице, на поле мы взяли 69 очков, и у нас еще есть шанс на попадание в еврокубки. Сезон взлетов и падений.

Выйти в еврокубки с 10 штрафными баллами было бы великолепно. Матч с «Миланом» определит итоги сезона. Мой контракт будет действовать еще два года. Я до конца буду стараться вернуть «Ювентус» в борьбу за чемпионство в следующем чемпионате. Мы станем крепче после этого сезона.