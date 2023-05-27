Аллегри рассказал, планирует ли он остаться в «Ювентусе» .

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о своем будущем. Ранее сообщалось, что специалист покинет команду.
Непростая неделя, если смотреть на результаты игр с «Севильей» и «Эмполи». Мы обязаны прийти в себя после неудач в этих двух поединках. Нам необходимо подняться в турнирной таблице, на поле мы взяли 69 очков, и у нас еще есть шанс на попадание в еврокубки. Сезон взлетов и падений.
Выйти в еврокубки с 10 штрафными баллами было бы великолепно. Матч с «Миланом» определит итоги сезона. Мой контракт будет действовать еще два года. Я до конца буду стараться вернуть «Ювентус» в борьбу за чемпионство в следующем чемпионате. Мы станем крепче после этого сезона.
Интересоваться у Аллегри останется ли он в Ювентусе или уйдёт так себе занятие. А кому он вообще нужен с таким видением футбола который он проповедует?
Проигрыш Севильи , которая совершенно не является командой лидером в чемпионате Испании. Полнейшее унижение против команды из нижней таблицы чемпионата Италии Эмполи 4:1. Неужели всё это не видят боссы Юве ??? И самое главное, что с таким футболом и такой тактикой Юве никогда не возьмёт Скудетто, от слова Абсолютно, не говоря уже о Еврокубках .
Футбол Аллегри уже давно изжил себя и никогда ничего не добьётся и к тому же не даёт результатов и эмоций для болельщиков. Дружеские связи с семьёй Аньелли должны уже закончиться, как и влияние этой семьи на новое руководство Ювентуса.
Пора и честь знать, досвидос, Аллегри !
Интересоваться у Аллегри останется ли он в Ювентусе или уйдёт так себе занятие. А кому он вообще нужен с таким видением футбола который он проповедует?
Проигрыш Севильи , которая совершенно не является командой лидером в чемпионате Испании. Полнейшее унижение против команды из нижней таблицы чемпионата Италии Эмполи 4:1. Неужели всё это не видят боссы Юве ??? И самое главное, что с таким футболом и такой тактикой Юве никогда не возьмёт Скудетто, от слова Абсолютно, не говоря уже о Еврокубках .
Футбол Аллегри уже давно изжил себя и никогда ничего не добьётся и к тому же не даёт результатов и эмоций для болельщиков. Дружеские связи с семьёй Аньелли должны уже закончиться, как и влияние этой семьи на новое руководство Ювентуса.
Пора и честь знать, досвидос, Аллегри !