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Аллегри рассказал, планирует ли он остаться в «Ювентусе»

вчера, 17:13

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о своем будущем. Ранее сообщалось, что специалист покинет команду.

Непростая неделя, если смотреть на результаты игр с «Севильей» и «Эмполи». Мы обязаны прийти в себя после неудач в этих двух поединках. Нам необходимо подняться в турнирной таблице, на поле мы взяли 69 очков, и у нас еще есть шанс на попадание в еврокубки. Сезон взлетов и падений.

Выйти в еврокубки с 10 штрафными баллами было бы великолепно. Матч с «Миланом» определит итоги сезона. Мой контракт будет действовать еще два года. Я до конца буду стараться вернуть «Ювентус» в борьбу за чемпионство в следующем чемпионате. Мы станем крепче после этого сезона.

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Ironigor
Ironigor
вчера в 18:53, ред.
Аллегри рассказал, планирует ли он остаться в «Ювентусе» .

Интересоваться у Аллегри останется ли он в Ювентусе или уйдёт так себе занятие. А кому он вообще нужен с таким видением футбола который он проповедует?

Проигрыш Севильи , которая совершенно не является командой лидером в чемпионате Испании. Полнейшее унижение против команды из нижней таблицы чемпионата Италии Эмполи 4:1. Неужели всё это не видят боссы Юве ??? И самое главное, что с таким футболом и такой тактикой Юве никогда не возьмёт Скудетто, от слова Абсолютно, не говоря уже о Еврокубках .

Футбол Аллегри уже давно изжил себя и никогда ничего не добьётся и к тому же не даёт результатов и эмоций для болельщиков. Дружеские связи с семьёй Аньелли должны уже закончиться, как и влияние этой семьи на новое руководство Ювентуса.

Пора и честь знать, досвидос, Аллегри !
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 17:45
Короче, ничего хорошего зебр ближайшие два года не ждет.
ballak144
ballak144
вчера в 17:31
Шарлатан
yjfr7jatr8x6
yjfr7jatr8x6
вчера в 17:23
Знаем-знаем: нас е - т, а мы крепчаем
Гость
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