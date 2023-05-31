Набор ошибок или система. «Ливерпуль» должен сделать выводы

1685482745

сегодня, 00:39

Ищем корень проблем «красных».

Только что завершившийся сезон в чемпионате Англии вряд ли можно назвать успешным для «Ливерпуля». «Красные» рано для себя покинули Лигу чемпионов, не смогли дотянуться до первой четверки в Премьер-Лиге, а весь сезон напоминал езду по ямам и ухабам. Год назад, после поражения в финале Лиги чемпионов в Париже, Юрген Клопп оптимистично посоветовал фанатам «Ливерпуля» бронировать номера в отелях на финал следующего года в Стамбуле.

Любой, кто по этому совету забронировал номер в Стамбуле, мог требовать возврата денег уже в феврале, когда «Ливерпуль» проиграл «Реалу» со счетом 2:5. Тот вечер означал конец надеждам на какие-либо трофеи в нынешнем сезоне, который для такой команды можно назвать провалом. Теперь Клопп заявляет, что следующий сезон будет другим.

«Красные» попытаются сделать выводы, поскольку в этом сезоне они пропустили слишком много ударов. Умудрились проиграть дома «Лидсу», который за весь сезон в гостях победил дважды. Проиграли на выезде восемь раз – столько же поражений у «Эвертона», который чуть не вылетел. В финальной игре чемпионата «Ливерпуль» пропустил от «Саутгемптона» 21 процент всех голов, которые вылетевшие «святые» забили на своем поле.

Сезон сложился далеко не так, как планировалось. И у этого можно усмотреть много разных причин, или схожих, но под разными углами. Авторы FourFourTwo попытались систематизировать некоторые из них. Давайте посмотрим на пятерку негативных факторов, повлиявших на то, как сложился сезон «Ливерпуля».

Предсезонная подготовка

А все началось еще в марте прошлого года, когда «Ливерпуль» подтвердил проведение предсезонного матча с «Манчестер Юнайтед». Вроде бы ничего особенного. Но это была первая игра «Ливерпуля» в предсезонке, и сразу в Бангкоке. Без всякой домашней подготовки. И сразу 0:4 от МЮ .

Только в январе Клопп признал, что спланировал предсезонную подготовку неправильно. Когда его спросили, что он изменил бы, тренер ответил, что точно не полетел бы на игры в Азию в первую неделю подготовки. С интенсивностью предсезонки не справился и потенциально звездный новичок «Ливерпуля» Дарвин Нуньес. Адаптация сложилась не лучшим образом, и он по ходу сезона получил шесть различных травм, пусть и незначительных.

Нехватка сильного полузащитника

В июле прошлого года Клоппа атаковали вопросами о том, кого он подпишет в полузащиту. Тогда тренер отбивался: Зачем нам полузащитник? Скажите, какого полузащитника нам не хватает? Возможно, по ходу сезона он смог бы найти ответы на эти вопросы. Когда его среднюю линию прошивали стремительные Дьюсбери-Холл из «Лестера» или Сулемана из «Саутгемптона».

Форма Фабиньо стала хуже еще в конце прошлого сезона, Алькантара страдал от травм, эффективность Хендерсона снизилась. Клопп утверждал, что многие проблемы в этом сезоне были непредсказуемы, но склонность одних игроков к травмам, а других – к колебаниям формы, можно было предвидеть.

Говорят, что Клопп пытался подписать Тчуамени, но тот предпочел «Реал». Интересно, как бы все сложилось, выбери француз «Ливерпуль». А запасного плана не было. В конце концов подписали Артура в панике на финише окна дозаявок. Но удачной эту сделку назвать нельзя. Наверное, «Ливерпуль» выжидал момента с подписанием Беллингема из дортмундской «Боруссии». Но дело не выгорело.

Осознание проблем

С этим у Клоппа и «Ливерпуля» большие проблемы. Годами стиль команды и тренера убеждал, что они все делают правильно, двигаются в нужном направлении и справляются с любыми трудностями. Это создало ложную самоуверенность, которая привела к запаздыванию в реагировании на реальные проблемы. Уже тяжелые ничьи с «Кристал Пэлас» и «Фулхэмом» в начале сезона должны были насторожить. В обоих матчах «Ливерпуль» пропускал первым.

Клопп же настаивал на том, что это не проблема. Но к октябрю «Ливерпуль» проигрывал в счете по ходу десяти встреч из последних 12 в чемпионате. Постоянная необходимость отыгрываться морально и физически изнурительна для команды, которая истощилась еще в предыдущем сезоне, проведя 63 матча, в которых приходилось тратить много эмоциональных и физических сил.

Упущенные возможности перемен

«Ливерпуль» мог поправить положение по ходу сезона. Была большая пауза на чемпионат мира, был длительный перерыв после смерти королевы, была трехнедельная пауза в марте и несколько пауз по десять дней и более. Клопп постоянно говорит о плотной тренировочной работе как о необходимости для формирования нужного стиля и формы. Но эти перерывы правильно использовать не получилось.

Мы ожидали, что разберемся с этим быстрее, — говорил потом Клопп. – Но мы работаем с людьми, и иногда исправление ошибок требует больше времени.

В конце концов были внесены более или менее заметные коррективы, которые реально улучшили игру команды. Самый заметный пример – перевод Трента Александра-Арнольда на гибридную позицию с усилением его роли плеймейкера. И это дало свои плоды. Но мера была принята катастрофически поздно. Сезон спасти уже не удалось.

Клопп защищался, говоря, что уже после чемпионата мира команда играла лучше. Но именно тогда были унизительные поражения от «Брентфорда» и «Вулверхэмптона», вылет от «Брайтона» в Кубке Англии, поражение от «Реала» со счетом 2:5, поражение от «Борнмута», разгром от «Манчестер Сити» и так далее.

Один шаг вперед и два назад

Через неделю после победы над «Манчестер Сити» на «Энфилде» «Ливерпуль» проиграл «Ноттингем Форест». Спустя 7 дней после победы над «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:0 «Ливерпуль» проиграл «Борнмуту». Через неделю после победы над «Ньюкаслом» в августе «Ливерпуль» был разгромлен со счетом 1:4 «Наполи».

Кажется, «Ливерпуль» был самой непоследовательной командой. Никогда нельзя было ожидать, как он себя проявит в следующем матче. Почему иногда «Ливерпуль» смотрелся привычным монстром, а порой ужасал? Кто-то говорит, что команда утратила менталитет, азарт. Над этим тоже нужно работать.

Но когда в команде появился проблеск в лице Байчетича, он быстро «сломался». Он не входил в число девяти полузащитников, которые проходили предсезонку с Клоппом, и в итоге вышел на поле в старте 13 раз. Но Байчетич легко мог бы стать лучшим полузащитником «Ливерпуля». И после семи матчей в старте подряд юный хавбек получил травму бедра. Даже в этом «красным» не везло.

Клопп настаивает на том, что даже улучшившаяся форма «Ливерпуля» в конце сезона, которая заключалась в 11 матчах без поражений, не повлияла на его планы на лето. Он твердо для себя решил, как будет строить работу уже с предсезонки с учетом ошибок нынешнего сезона и уже с новым спортивным директором. Посмотрим, сможет ли вернуться тот самый «Ливерпуль», или мы наблюдали закат эпохи.