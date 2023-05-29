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Абаскаль испортил «Спартаку» сезон. Грехи тренера прикрыли Промес и Соболев

вчера, 13:11
Гильермо Абаскаль

Лидеры важнее, чем тренерские решения.

«Спартак» всегда мог много атаковать

Витория и Ваноли опустили «красно-белых» на десятое место в РПЛ. При этом по ударам в створ «Спартак» шел за ЦСКА с разницей в пару подходов, фактически делили третье место. По ударам в целом «красно-белые» уступали только «Динамо» Шварца и «Зениту», снова третьи. Даже в сезоне, когда набрали жалкие 38 пунктов и обогнали «Пари НН» всего на пять очков, москвичи создавали моменты. Сейчас результативность намного лучше – 60 голов против 37, и еще один матч в запасе. Но ответьте честно. Это Абаскаль поставил крутой футбол, или в ударе два человека? Нет ни грамотной работы флангами в атаке, ни диспетчера с разрезными пасами, ни комбинаций между линиями, ни умения выманить соперника ради контратак. Зато есть два ярко выраженных лидера.

Без Промеса и Соболева нет футбола

Доказано в Кубке, где не сумели пройти «Акрон». А до этого вылетели от «Урала» из Пути РПЛ, когда Промес и Соболев не спасли. Доказано в чемпионате, где все дисквалификации Александра пришлись на поединки против аутсайдеров, но без него не смогли забить «Пари НН». Защитник Александров остановил «Спартак», как раньше оборона «Химок». Команда Абаскаля возит мяч без опасных ударов, если не спасают индивидуальные решения. За полтора часа дома нанесли два удара в створ, а у соперника четыре попытки. И хорошо еще, что Селихов отразил удар Рыбчинского. «Спартак» зависим от двух человек, ведь у Промеса 20 мячей в РПЛ, а у Соболева 13. Если добавить девять их ассистов на других игроков, то наберется 42 из 60 голов «Спартака» в РПЛ. Во многих командах есть ярко выраженные лидеры атаки. Но если два человека создали 70 % мячей, а командная игра хромает, то тренер недоработал.

Абаскаль не ускоряет прогресс игроков

Литвинов не лучший полузащитник чемпионата России. Летом могут привезти Глебова из «Ростова». Прогресс Соболева случился, поскольку этому рослому форварду 26 лет, пора прибавлять. Но когда у Александра началась сухая серия, то тренер ему не помог. Максименко, Пруцев, Умяров, Мартинс, Зиньковский, Бальде и Николсон в интервью не будут рассказывать, что благодаря Гильермо прыгнули выше головы. А если услышите подобные вещи, то уличите игроков в обмане. Хлусевич и Денисов тоже прибавили строго в рамках возраста и талантов, без невероятной работы тренера. А вот Игнатов, которому Абаскаль часто доверял, не превратился в игрока твердой основы. И это показательный пример. Тавареш и Дуарте тоже не впечатлили. А парагваец еще и причастен к парочке звонких поражений.

Футболисты не видят в Гильермо лидера

Абаскаль с чувством юмора, раз назвал сына в честь Рассказова, но ирония в том, что весь «Спартак» часто как Николай. А Гильермо не новый Моуриньо. Португалец всегда был дерзким. В молодости прыгал еще чаще и орал громче. Но Жозе держал жесткую дисциплину в команде. И лишь с одним клубом в карьере у него нет контакта, а именно с «Тоттенхэмом» Леви. Абаскаль ведет себя, словно он Жозе, но где трофеи? Спорит с арбитрами, возмущается, прыгает, как Тедеско, но вряд ли в команде его называют «Папа», как Доменико. Гильермо словно ухудшенная копия итальянского немца. «Спартак» не тренерская команда, а сомнительные эксперименты над ними ставили многие наставники. Абаскаль также не влияет на поведение команды. Слишком много конфликтов и желтых карточек. Также у тренера есть привычка искать рецепт победы не до матча, а по ходу поединка. А ведь РПЛ сейчас словно создали для «Спартака». Раскованная, результативная, лига без оглядки в обороне. Но москвичи не выжали максимум.

Абаскаль не улучшил результаты в защите

Достаточно пропустить от «Крыльев Советов» один мяч, чтобы в этом сезоне собрать 38 ошибок в обороне. Лишь на три меньше, чем в прошлом. Причем теперь не было поражения 1:7, чтобы исказить статистику. Ушел Жиго, но не получили новое идеальное сочетание в центре защиты, где у Джикии часто менялись напарники. Или сам Георгий не играл. Не дождались стабильности Хлусевича и Тавареша в защите. Есть проблемы в опорной зоне, ведь работа с двумя центральными приводила к контратакам соперников по центру. Абаскаль требовал высокий прессинг, ведь так должна играть команда, которая притворяется «Барселоной». Но интенсивный отбор мяча не только у «Спартака», а и у «Химок». То есть сам по себе ничего не значит. «Красно-белые» по сумме xG соперников наравне с «Динамо», у которого в обороне лучшим стал подросток. Абаскалю нечем гордиться в сухом остатке, и в этом проблема.

Любой приличный тренер отскочил бы от дна после прошлого сезона. Если нарисовать оптимистичный сценарий, то Гильермо лишь приценивался. Дальше признает свои ошибки и рванет летом, что «Зенит» начнет глотать пыль. Но реалистичнее мир, в котором ЦСКА переиграет «Ростов» и не отдаст второе место. А без трофеев и путевки в Лигу чемпионов юный тренер Абаскаль не найдет мотивацию для подопечных. Никто не говорит, что «красно-белые» выступили ужасно. Такой эпитет больше подходит для прошлого сезона, хотя ту весну украсила победа Ваноли в Кубке. Но парадокс в том, что точно нет невероятной разницы в качестве футбола за год у «Спартака». Просто теперь Промес и Соболев создали почти в три раза больше мячей в РПЛ, чем у них было в прошлом сезоне.

Усилий отдельных игроков хватило для терпимого места с большим количеством неудачных матчей. У «Спартака» 14 игр в РПЛ без побед. Многовато для команды, которая рассчитывала после стартового отрезка воевать за чемпионство. Весной «красно-белые» избавили всех от иллюзии, что вот-вот появится дерзкий претендент на чистое второе место.

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Все комментарии
Андрeй Попов
Андрeй Попов
сегодня в 11:46
Это прям сюрприз что Спартак нормально забивает когда только Соболев или Промес на поле?!
Тренерского вообще не видно в игре.
Даже когда кто-то из игроков себя нормально проявлял в следующей игре ему шанс могли и не дать в основе, а если не наигрывать основу то зачем вообще тренер?
Пусть массажист ставит Селихова + Промеса + Соболева остальные тянут жребий в раздевалке
mtarasov_96
mtarasov_96 ответ albucid (раскрыть)
сегодня в 07:47
Этого "не факт, что чему-то научится" хватает для того, чтобы с 10-го места подняться на 3-е
Alean
Alean ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 18:11
А когда не спортивного поведения и грязной игры у Спартака не было?
albucid
albucid
вчера в 15:56
Абаскаль не тренер, он только учится... и ещё далеко не факт, что чему-то научится.
Сп62
Сп62 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 15:45
Это временное явление. Издержки роста. Переживём.
Сп62
Сп62
вчера в 15:43
Автору почему-то хочется, чтобы Абаскаль и Спартак были похожи на кого- то. А любой тренер хочет иметь свою идею и свою команду. Сейчас Спартак, хоть и имеет свои недостатки, но играет в свой футбол. Команда бежит и и приносит удовольвствие своей игрой большинству болельщиков. И в этом неоспоримая заслуга Абаскаля. Может ему пока не хватает мудрости и спокойствия, но то, что он одержим футболом и Спартаком, этого не отнять.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:36
Зато количество скандалов увеличилось и неспортивных поведений со стороны игроков.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:11
Только не надо "вешать всех собак" на Абаскаля , ведь он работает с командой относительно не долго.
Slava2017
Slava2017
вчера в 14:53
Да оставьте Абаскаля в покое. Спартак находиться в тройке, а нигде -то внизу. Пусть работает спокойно.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:16
Аатор статьи писал это как будто он сам воплощался то в Абаскаля , то в Игнатова , то в Соболева и даже в Промеса...)
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