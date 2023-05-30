Разбитые «Арсенал» и «Боруссия». Так развивались чемпионские гонки в топ-5 лиг Европы

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вчера, 13:24

Чемпионы сменились в двух случаях из четырех.

Сразу в нескольких из топ-5 лиг Европы мы увидели по-настоящему достойную гонку за чемпионство – и пусть в большинстве случаев она не завершилась сменой чемпиона, поговорить есть о чем. Рассказываем, где интрига держалась до самого финала, а где ее поддерживать не удалось.

АПЛ – всплеск «Арсенала» разбился об опыт «Ман Сити»

Самое яркое, самое раскрученное, самое напряженное противостояние развивалось в Англии. Место «Ливерпуля» неожиданно занял лондонский «Арсенал». «Канониры» вышли в лидеры Премьер-Лиги уже по итогам 3-го тура – и лишь на несколько недель осенью дали прикоснуться «Манчестер Сити» к 1-й строчке.

Несмотря на отрыв лондонцев, выраставший до 5-8 очков, вывод был один – «горожане» занимают выжидательную позицию и за счет опыта могут сократить дистанцию. Стоит «канонирам» допустить ошибку – и они лишатся титула. В пользу команды Артеты говорила свежесть эмоций – на кураже они протянули намного дольше, чем кто-либо рассчитывал.

В результате все произошло, как и задумывалось. Лондонцы измотались резко возросшим уровнем сопротивления и плотностью календаря – вылетели из ЛЕ и к апрелю остались лишь матчи АПЛ . «Небесно-голубые» подступали все ближе, пока «Арсенал» терял очки с «Ливерпулем», «Вест Хэмом» и «Саутгемптоном» — а развязка наступила в очном противостоянии, где подопечные Хосепа Гвардиолы обрушили на «Арсенал» всю разницу в запасе мощности, опыте и классе.

За лондонцев обидно до жути – их чемпионство в лиге с гигантами калибра «Ливерпуля» и «Сити» было бы сродни сказке. Но объективный уровень оказался сильнее.

Бундеслига – «Боруссия» была в одном голе от чемпионства

Мечты «Боруссии» разбились в последнем туре, даже на последних секундах – и от понимания того, насколько близок был трофей, игрокам еще больнее. Так высоко дортмундцы оказались за счет нескольких факторов. Во-первых, длительная серия с набранными очками. Она растянулась почти на 3 месяца и на 10 матчей. Всего за 19 игр Бундеслиги «черно-желтые» проиграли лишь раз – «Баварии» в начале апреля. В отрезок с октября по февраль коллектив Эдина Терзича поднялся с 8-го места на 2-е – и за счет впечатляющих результатов до самого конца конкурировал с «Баварией».

Во-вторых, решение боссов мюнхенцев сменить главного тренера. Под руководством Юлиана Нагельсманна у «Баварии» не было ощутимых провалов, коллектив спокойно шел к очередному чемпионству и добрался до четвертьфинала Лиги чемпионов. Но в конце марта руководство коллектива отправило немца в отставку и назначило на освободившийся пост Томаса Тухеля, который отдыхал после работы в «Челси». На стартовый отрезок при Тухеле пришлись: вылет из ЛЧ от «Сити», 1 победа в 6 матчах (во всех турнирах). Этим «Боруссия» и воспользовалась – запрыгнула на 1-е место.

Даже при том, что так происходило трижды – и каждый раз «баварцы» возвращали себе лидерство в следующем туре, – дортмундцы держали конкурента на расстоянии вытянутой руки. Последняя надежда отобрать «салатницу» была связана с матчем между «Баварией» и «Лейпцигом» — в случае победы последних «шмели» получали возможность снова оказаться в лидерах чемпионата. Так и получилось – в последнем туре оставалось обыграть немотивированный «Майнц». На деле – 0:2 после первого тайма при крайне неубедительной игре. Команда Терзича сама упустила чемпионство – и даже отыгравшись, пропустила вперед мюнхенцев. Слезы Ройса – вот, что характеризует текущий сезон для «Боруссии».

Ла Лига – «Барса» быстро осадила «Реал»

На удивление, каталонцы все же оказались выше «Реала». На фоне провала «сине-гранатовых» в ЛЧ (1 очко в 2 матчах с «Интером», 3-е место), большее предпочтение отдавалось именно «сливочным». Тем не менее, подопечные Хави с конца октября захватили лидерство в чемпионате – и ни разу не упустили его.

Со временем отрыв только нарастал – единичные поражения мадридцев наслаивались на уверенный ход «Барсы» и выливались в нарастающее преимущество. К последнему туру оно составляет 11 очков – хотя было и больше.

В этой гонке нет напряжения, которое наполняло конкуренцию в АПЛ и Бундеслиге. При этом противостояние «Барселоны» и «Реала» — золотая классика, а при такой принципиальности внушительный отрыв – крайне яркое событие сродни оглушительной пощечине.

Серия А – неудавшееся противостояние трех обладателей скудетто

Идеальным раскладом для итальянского первенства была бы погоня между «Наполи», «Интером» и «Миланом». Потенциальный чемпион бы зарабатывал право на скудетто в борьбе с двумя предыдущими победителями – красивая история для голливудского кино.

На деле «россонери» оказались в пике постчемпионского сезона, а «нерадзурри» долго вкатывались в рабочий ритм. Неаполитанцам этого хватило, чтобы разорвать Серию А и завоевать сердца фанатов. К моменту, когда «Интер» опомнился и вернулся на 2-е место, отставание от подопечных Лучано Спаллетти составляло 13 очков. Впоследствии команда Индзаги оказалась на третьей строчке – и разница достигла 18 баллов.