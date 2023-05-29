Выбираем лучших футболистов и тренеров РПЛ. Победители не только из «Зенита»

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вчера, 21:21

Хотя о чемпионах не забудем.

Лучший футболист. Малком («Зенит»)

Малком и Квинси в середине сезона шли наравне. Но Промес пропустил сборы из-за боязни покинуть Москву, а потом «Спартак» скатился, поэтому голландцу было сложнее. А вот Малком забил 23 мяча и добавил 7 голевых передач в беспечном «Зените». Достойный результат, бразилец провел первый идеальный сезон в РПЛ . Возможно, и последний. Кроме бразильца, в РПЛ назвали еще девять номинантов.

Лучший молодой игрок. Артём Карпукас («Локомотив»)

Верхняя шкала – не старше 21 года. Получается сражение Пиняева против Карпукаса. Мог добавиться Кривцов, сыграй он чаще без травмы. Большего хотел Тюкавин, но Йоканович его потенциал не использовал. Как и потенциал Захаряна, лучшего молодого игрока прошлого сезона. А вот Карпукас выделялся в паре с Бариновым на черном отрезке для «Локомотива». И сейчас в порядке с Галактионовым в дни побед. Желаем хавбеку стабильности.

Лучший голкипер. Игорь Акинфеев ( ЦСКА )

В первой части сезона лидировал Сафонов. Весной присоединились Лантратов и Шелия. Но если суммировать выступления сезона, где вратари страдали из-за некачественной работы защитников, то выходим на ветерана из ЦСКА . Игорь Владимирович был в порядке. Выделился психологически – невзирая на вечные перестановки и появление в центре защиты хавбека и латераля, Акинфеев сохранял спокойствие. Сыграл хорошо и ногами, и на линии ворот.

Лучший центрбек. Максим Осипенко («Ростов»)

Не сезон защитников. Многие сыграли ужасно. Тут мог оказаться Ловрен, но хорват вскинул правую руку вверх, празднуя успех Хорватии на ЧМ , после чего был отправлен в «Лион». Без Деяна защита «Зенита» скатилась. Центральные защитники «Спартака» и ЦСКА , которые в тройке по пропущенным, иногда радовали, особенно Литвинов с Виллианом в лучших матчах. Но оба уступают на этой позиции Осипенко. Один из лидеров «Ростова» собрал дикое количество полезных действий и хладнокровно бил пенальти.

Лучший латераль. Дуглас Сантос («Зенит»)

У латералей «Ахмата», «Спартака» и ЦСКА есть удачные матчи. Богосавац, Тодорович, Хлусевич и Мойзес запомнились. Но никто не сравнится с чемпионом Сантосом по стабильности. Ни Бейл, ни Тикнизян, ни любой другой. Крайний защитник «Зенита» много работал в атаке, пускай его навесы некому было завершить голами без Дзюбы и Азмуна. Зато во всех фазах игры Дуглас был хорош. Ключевой игрок чемпионов, хотя нередко его недооценивают.

Лучший хавбек. Вендел («Зенит»)

Литвинов молодец, хотя не всегда работал именно в середине поля. Зобнин тоже неплох, как и Вера. Нобоа отрезками напоминал о себе. Неплохой футбол удался Тимофееву. Были удачные матчи у Глебова и Уткина. Но никто не сравнится с Венделом, ведь это один из самых мощных футболистов сезона. Малком тянул на себя одеяло внимания, но его соотечественник отменился выдающейся точностью передач, брак всего 8.3 %, и был круг во всех фазах игры.

Лучший плеймейкер. Эдуард Сперцян («Краснодар»)

У Эдуарда гроссмейстерский результат – 10 голов и 10 ассистов. Никто одновременно в этих двух категориях не прошел заветную отметку в десять баллов. Голевой стала каждая шестая передача Сперцяна под удар, что говорит о качестве решений. Сезон богат на хороших плеймейкеров. Промес, Флорентин, Медина, Клаудиньо и Чалов хорошо смотрелись, а Обляков порадовал весной. Но Сперцян стал лидером «Краснодара» и индивидуально выдал представление для трансфера в топ-5. Например, в Серию А.

Лучшие вингеры. Малком («Зенит») и Промес («Спартак»)

Сделаем исключение, выделим двоих. Грех не похвалить Промеса. Квинси забил 20 мячей. Также на счету голландца, помимо 85 последних передач, второй результат по ударам после Малкома, 95 попыток. Иногда Квинси промахивался из хороших позиций, как тот же Чалов, но без голландца «Спартак» намного хуже. Промес и Малком выше всех по классу в РПЛ . Пожалуй, к ним можно добавить лишь Акинфеева, Дугласа и Вендела, остальные пока в процессе роста.

Лучший нападающий. Федор Чалов ( ЦСКА )

У Соболева и Писарского были шансы выиграть в номинации после ударной первой части сезона. Но затем Александр заслужил длительную дисквалификацию в РПЛ , показалось мало кубковой драки. А Писарский после отказа от фамилии биологического отца в «Крыльях Советов» превратился в собственную тень, хотя в «Оренбурге» забил 14 голов в 15 матчах. Весной проснулся Кордоба, но лишь Чалов был хорош весь сезон. Он удачно сменил позицию, заиграл в оттяжке за спиной у Заболотного.

Лучший тренер. Владимир Федотов ( ЦСКА )

Честно говоря, любимчиком назовем Карпина. Но Валерий Георгиевич потерял контроль над «Ростовом» весной. Хотя отдаем должное за работу с командой до этого. А вот Семак делал, что должен. Ему судьба подкинула мало настоящих испытаний. Прошел сезон на багаже старых успехов. А вот с центром защиты без Ловрена и с центром атаки с Кассьеррой ничего поделать не смог. Карпин и Семак – герои и номинанты РПЛ , но победителем выберем другого наставника. Не забываем похвалить Ташуева и Галактионова, но ставим на Федотова. Только он и Ташуев побеждали «Зенит» в РПЛ . ЦСКА превращается в тренерскую команду. Идеи Федотова часто работали, хотя ему нужны точечные трансферы, чтобы в будущем сократить отрыв от «Зенита» в таблице.