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Когда стоит позвонить своим бывшим. Как провели сезон экс-игроки лондонского «Арсенала»

вчера, 18:40
Ляказетт Александр
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Помогли бы они «канонирам» обойти «Манчестер Сити»?

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета не обделен заботой и вниманием руководства в области трансферов, но за эти годы ему пришлось попрощаться с некоторыми звездами.

Вот шесть игроков, которые ушли из «Арсенала» в 2022 году и чья дальнейшая судьба сложилась довольно интересно, а иногда и ярко. Как же чувствуют они себя с тех пор, как покинули знаменитый клуб?

Александр Ляказетт

Переход француза замаячил, когда за свой последний сезон в «Арсенале» он забил всего четыре гола в чемпионате.

С тех пор ему удалось возродить свои голевые навыки в «Лионе», и сейчас он участвует в гонке за «Золотую бутсу» в Лиге 1. С 27 голами на данный момент он опережает Лионеля Месси и Неймара, а также отстает всего на один мяч от Килиана Мбаппе.

Когда стоит позвонить своим бывшим. Как провели сезон экс-игроки лондонского «Арсенала»

Константинос Мавропанос

Проведя два предыдущих сезона в аренде в «Штутгарте», греческий защитник летом перебрался в этот клуб уже на постоянной основе. В этом сезоне он сыграл 28 матчей в Бундеслиге, что на шесть больше, чем когда-либо в «Арсенале». Он был одним из наиболее стабильных игроков немецкой команды в этом сезоне, но все же его игра не была безошибочной.

Когда стоит позвонить своим бывшим. Как провели сезон экс-игроки лондонского «Арсенала»

Маттео Гендузи

Летом Гендузи окончательно перебрался в «Марсель» после того, как прошлый сезон провел в аренде на «Велодроме».

Французские СМИ сообщили, что у 23-летнего футболиста была «оживленная ссора» с менеджером Игорем Тудором во время предсезонной подготовки, но с тех пор споры прекратились, и теперь он регулярно выходит в стартовом составе. Были даже слухи об интересе со стороны одного из открытий этого сезона в АПЛ.

Этот сезон можно занести в актив Гендузи.

Когда стоит позвонить своим бывшим. Как провели сезон экс-игроки лондонского «Арсенала»

Бернд Лено

У Лено начались проблемы в «Арсенале», когда Аарон Рамсдейл занял его место в основе, став номером один. Но немецкий вратарь напомнил всем о себе после перехода в «Фулхэм». Только Давид Райя из «Брентфорда» сделал в этом сезоне в АПЛ больше сэйвов, чем Лено, который внес большой вклад в довольно неплохой сезон для «Фулхэма».

Лукас Торрейра

Проведя последние пару сезонов в аренде, Торрейра летом окончательно нашел себе новый клуб — перешел в «Галатасарай». 27-летний футболист хорошо освоился в Турции, так как регулярно выступает за команду Окана Бурука. «Галатасарай» лидирует в Суперлиге – Торрейра, вероятно, скоро пополнит свою коллекцию медалей.

Когда стоит позвонить своим бывшим. Как провели сезон экс-игроки лондонского «Арсенала»

Эктор Бельерин

Летом после 239 матчей за «канониров» Бельерин присоединился к клубу своего детства «Барселоне». Однако его пребывание в Испании было довольно недолгим, поскольку он сыграл всего семь матчей, прежде чем уйти в январе. Теперь, играя за лиссабонский «Спортинг», игрок провел немало матчей за португальских гигантов, но отсутствовал в составе, когда в марте они выбили его бывший клуб из Лиги Европы.

Найти «свой» клуб – удача для любого футболиста, и не обязательно это должен быть «Арсенал».

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Bom Bom
Bom Bom
вчера в 19:29
Для Арсенала все они, к счастью, перевернутая страница
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:04
Ничего интересного, успех Ляки - не показатель, как и Балогуна, ведь в Лиге 1 половина команд имеет стоимость состава 100 миллионов и ниже, и выигрывать чемпионат там можно и с 35-летним ничем не примечательным турком в роли нападающего, как показала история. Тот же Балогун тоже забил до кучи. А АПЛ Ляка абсолютно не тянул, сдыхал ещё до удара. Поэтому это всё в пользу бедных.
Гость
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