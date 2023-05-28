Набег Холанда, успех «Брайтона» и рывок «Арсенала». Очарования английского сезона

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вчера, 22:32

Было много голов и футбольных успехов.

Рекордный рывок Холанда

Рой Кин и другие бурчащие эксперты стартовали с рассказами о втором сезоне. Но дайте норвежскому снайперу насладиться триумфом. Побил рекорд АПЛ всех времен. Холанд оставил позади Коула и Ширера. Теперь надо забить 37 мячей в чемпионате, чтобы побить достижение Эрлинга. Норвежец с большим преимуществом победил в опросах на звание игрока года, ведь в его руках чемпионский кубок. Фанаты «Манчестер Юнайтед» просят дисквалифицировать Эрлинга на финал Кубка Англии, ведь в интервью выкрикнул матерное слово, признаваясь в любви Грилишу. В прошлом Руни за ругань в прямом эфире наказывали. Посмотрим, какое решение примут, но Холанд заслужил комплименты. Ему было непросто интегрироваться в игру «Манчестер Сити». Не использовал много хороших моментов, но 36 голов и 8 ассистов это космический результат.

«Арсенал» на втором месте

Анализируя финиш сезона, Артета точно придет к выводу, что стоило иначе планировать решающие матчи. Слишком открыто сыграли, словно почувствовали неуязвимость, которая давно не ассоциируется с «Арсеналом». Но о трагичной развязке поговорим, когда подведем итоги АПЛ с негативным оттенком. Здесь о позитивных моментах, поэтому хвалим «канониров» за возвращение в Лигу чемпионов. Не играли в престижном турнире со времен, когда Артета сам был футболистом. Мартинелли и Сака – красавцы, у них и обводки, и умные передачи с ударами. Зинченко повлиял на структуру игры «Арсенала». У Салиба очень сильный сезон. «Арсенал» планирует трансферы, ведь следующий чемпионат будет сложнее и еще интереснее, надо закрепиться в топ-4, а конкурентов невероятно много и все они сильные, как Салах и Кейн – у обоих свыше 30 баллов по «гол плюс пас». С такими оппонентами «Арсеналу» точно нельзя расслабляться.

Успехи «сорок» и «чаек»

«Челси» и «Тоттенхэм» в прогнозах на сезон точно были выше, чем «Ньюкасл» и «Брайтон». Получается, именно эти клубы заняли места привычных участников первой шестерки с путевками в ЛЧ и ЛЕ . «Астон Вилла» слишком поздно назначила Эмери, чтобы помешать «чайкам», хотя и оставила «Тоттенхэм» без еврокубков в последнем туре – сыграют в Лиге Конференций. А «Брайтон» правильно заменил Поттера на Де Дзебри. Итальянец классно включился в АПЛ , сохранил узнаваемый и яркий стиль команды. Теперь богатые плачут, а середняк сыграет в еврокубках. Впрочем, «чаек» ждет распродажа, которая может здорово отбросить в таблице. А вот Эдди Хау из «Ньюкасла» успел заявить, что продолжит вместе с младшим Эшуортом гнуть свою линию, используя точечное усиление. «Сороки» не хотят злоупотреблять доверием шейхов и пользоваться методами коллег по таблице, чтобы обойти финансовые правила. Новички точно будут, но не обязательно Роналду и Неймар. Возможно, новой надежной в атаке «Ньюкасла» станет Малком.

Триумф тонких созидателей

Шестнадцать голевых передач за сезон отдал Кевин де Брюйне. За бельгийцем спешил Салах, который извинился перед поклонниками «Ливерпуля» за сезон без Лиги чемпионов. Клопп добавил, что Мохамед не требовал его после такого отпустить, дарят «красным» надежду. Троссард, Сака и Олисе из «Кристал Пэлас» в пятерке лучших диспетчеров сезона, хотя не только они преуспели в атаке. Стоит отметить, что «Манчестер Юнайтед» не хватило своего Холанда. У Фернандеша 119 передач под удары, но нет невероятного количества голевых пасов. Зато вместе с Триппьером и Эдегором португалец в числе самых активных плеймейкеров сезона. Весенний Александр-Арнольд тоже заслужил упоминание, Трент перешел в центр поля и на свободной позиции довел свой показатель ассистов до девяти. Хотя Кайседо, Гуйе и Каземиро напоминали о разрушителях, этот сезон об атаке, «Арсенал» забил 88 мячей, а «Манчестер Сити» целых 94. Ни одна команда не пропустила менее 33 мячей, первое место делят «горожане» и «Ньюкасл».