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«Шемрок Роверс» – «Дандолк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 01:57
«Шемрок Роверс» – «Дандолк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Шемрок Роверс» – «Дандолк», который состоится 2 июня 2023 года

«Шемрок Роверс»

«Шемрок» после восемнадцати матчей текущего сезона занимает в турнирной таблице чемпионата Ирландии второе место, уступая всего лишь одно очко «Дерри Сити». Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Роверс». 15 мая на своём поле, пропустив первыми, «обручи» выиграли «святош» из Дублина со счётом 3:2. С разницей в один мяч «Шемрок» дома проиграл «Дроэде».

В матче прошлого тура на выезде «Роверс» проиграл команде «Корк Сити» со счётом 0:1.

«Дандолк»

«Дандолк» находится на пятой строчке турнирной таблицы Премьер-дивизиона. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей «чёрно-белых». С большим счётом в гостях команда потерпела поражение от «красно-белой армии» из Дерри. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с командой «Богемиан» (2:2). «Дандолк» вёл в два гола, но не сумел удержать преимущество в матче.

26 мая со счётом 1:2 «чёрно-белые» на выезде уступили «святошам» из Дублина.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Шемрок Роверс» – 1.40
  • Ничья – 4.80
  • Победит «Дандолк» – 7.40
  • Победит «Шемрок Роверс» с форой -1.5 – 2.11
  • Обе забьют — нет – 1.75
  • Обе забьют — да – 2.04
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.05

Статистика

  • Шесть очных встреч подряд завершились исходом тотал: обе забьют – нет
  • В трёх матчах из пяти последних «Шемрок» выиграл своих оппонентов
  • За аналогичный период «Дандолк» одержал две победы.

Прогноз

Всего лишь одно очко отделяет «Шемрок» от «Дерри Сити», поэтому в предстоящей встрече «Роверс» не упустит возможность набрать три очка. Компания Pinnacle предлагает на победу команды «Шемрок Роверс» коэффициент 1.40.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк шемрок
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