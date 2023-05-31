«Сельта» – «Барселона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Сельта» – «Барселона», который состоится 4 июня 2023 года

«Сельта»

«Сельта» на текущий момент в турнирной таблице Примеры занимает семнадцатое место. Чтобы гарантировать себе место в следующем сезоне Ла Лиги, команде нужна только победа в предстоящей игре с «Барсой». В шести матчах к ряду «Сельта» не выигрывает у своих соперников. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «кельтов» за последнее время. На выезде с разницей в один гол «небесные» уступили «баскам» из Бильбао. Ничью раскатали «кельты» с «Жироной» в позапрошлом туре чемпионата Испании (1:1).

На прошлых выходных со счётом 0:1 «небесные» проиграли «Кадису».

«Барселона»

«Барса» досрочно оформила чемпионство в текущем сезоне чемпионата. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «сине-гранатовых» за последнее время. 20 мая в матче 35-го тура чемпионата «Барселона» дома с разницей в один гол уступила команде «Реал Сосьедад». Через три дня «Вальядолид» на своём поле неожиданно обыграл «Барсу» (3:1).

Со счётом 3:0 в матче прошлого тура чемпионата «сине-гранатовые» одержали победу над «Мальоркой».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сельта» – 2.85

Ничья – 3.65

Победит «Барселона» – 2.40

Победит «Барселона» с форой -1.5 – 4.41

Обе забьют — нет – 2.26

Обе забьют — да – 1.63

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.75

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.08

Статистика

Четыре очные встречи из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Из пяти крайних матчей в четырёх «кельты» проиграли

За аналогичный период «сине-гранатовые» уступили в двух встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.85 на победу «Сельты». Неожиданные результаты иногда случаются в футболе. После того как «Барса» досрочно оформила чемпионство она позволила себе несколько поражений. Возможно, будет ещё одно в предстоящем матче.