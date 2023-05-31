«Эспаньол» – «Альмерия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Эспаньол» – «Альмерия», который состоится 4 июня 2023 года

«Эспаньол»

«Попугаи» в турнирной таблице Примеры за тур до окончания чемпионата занимают предпоследнее место. Команда проведёт следующий сезон в Сегунде и предстоящий матч не играет роли для «Эспаньола» в плане турнирного положения. Рассмотрим несколько футбольных встреч с участием «бело-синих». На выезде в Мадриде с разницей в один гол «попугаи» обыграли в матче 35-го тура «пчёл» на их поле. Со счётом 3:3 вничью завершилась домашняя игра позапрошлого тура с мадридским «Атлетико».

На прошлых выходных «Эспаньол» разошёлся миром с «Валенсией» (2:2).

«Альмерия»

«Альмерия» на текущий момент в чемпионате Испании занимает шестнадцатое место. Пока у команды нет уверенности в том, что следующий сезон она проведёт в Примере. Предлагаем вспомнить несколько матчей с участием «красно-белых» за последнее время. В сухую, поразив трижды ворота соперника, «Альмерия» взяла верх над «Мальоркой». С минимальным счётом на выезде «красно-белые» уступили команде «Реал Сосьедад».

Дома на прошлых выходных «Альмерия» раскатала нулевую ничью с «Вальядолидом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эспаньол» – 2.85

Ничья – 3.85

Победит «Альмерия» – 2.34

Победит «Альмерия» с форой -1.5 – 3.90

Обе забьют — нет – 2.74

Обе забьют — да – 1.44

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.18

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.69

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Только в одном матче из пяти последних «Эспаньол» выиграл

За аналогичный период «Альмерия» одержала две победы.

Прогноз

У «Альмерии» есть шанс зацепиться за возможность остаться в Ла Лиге в следующем сезоне. «Красно-белые» не имеют права упустить этот шанс. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.34 на победу «Альмерии».