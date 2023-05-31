Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаЛига Европы 2022/2023

Дибала — первый после Месси аргентинец, забивший в финале еврокубка

вчера, 23:17
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья1 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаЗакончился после серии пенальти

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала открыл счёт в финальном матче Лиги Европы с «Севильей».

Форвард отличился на 35-й минуте встречи. Таким образом, игрок стал первым с 2011 года аргентинцем, забившим в финале еврокубка. В сезоне 2010/11 Лионель Месси, выступавший тогда за «Барселону», отметился голом в ворота «Манчестер Юнайтед» в игре Лиги чемпионов.

Последним футболистом из Аргентины, отличавшимся забитым мячом в финале Кубка УЕФА/Лиги Европы, был Эрнан Креспо (в 1999 году, играя за «Парму», он открыл счёт в поединке с «Марселем»).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Испанцы 21 год не проигрывают чужакам в главных финалах. «Реал» и «Севилья» — рекордсмены
Сегодня, 09:33Вадим Багров в блоге Цифровое измерениеКомментарии5
Моуриньо впервые в карьере проиграл в финале еврокубка
Сегодня, 01:25
Команда Моуриньо впервые за 20 лет пропустила в финале еврокубка
Сегодня, 00:06
Стали известны самые быстрые игроки сезона в АПЛ
30 мая
Дзюба провёл юбилейный матч в РПЛ
29 мая
Де Брюйне установил исторический рекорд АПЛ
28 мая
Сортировать
Все комментарии
Илья85
Илья85 ответ Estiva (раскрыть)
сегодня в 01:32
Что коментаторы на матч тв ,что здесь подают не достоверную информацию
Estiva
Estiva ответ Илья85 (раскрыть)
сегодня в 01:18
делал
Илья85
Илья85
сегодня в 00:54
А разве Креспо не делал дубль в финале лиги чемпионов 04/05?
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 23:46
Арги в Италии всегда топ.
Elliada
Elliada
вчера в 23:33
Еще такое считают?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 