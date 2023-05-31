Дибала — первый после Месси аргентинец, забивший в финале еврокубка

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала открыл счёт в финальном матче Лиги Европы с «Севильей».
Форвард отличился на 35-й минуте встречи. Таким образом, игрок стал первым с 2011 года аргентинцем, забившим в финале еврокубка. В сезоне 2010/11 Лионель Месси, выступавший тогда за «Барселону», отметился голом в ворота «Манчестер Юнайтед» в игре Лиги чемпионов.
Последним футболистом из Аргентины, отличавшимся забитым мячом в финале Кубка УЕФА/Лиги Европы, был Эрнан Креспо (в 1999 году, играя за «Парму», он открыл счёт в поединке с «Марселем»).