Дибала — первый после Месси аргентинец, забивший в финале еврокубка

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вчера, 23:17

Нападающий «Ромы» открыл счёт в финальном матче Лиги Европы с «Севильей».

Форвард отличился на 35-й минуте встречи. Таким образом, игрок стал первым с 2011 года аргентинцем, забившим в финале еврокубка. В сезоне 2010/11 , выступавший тогда за «Барселону», отметился голом в ворота «Манчестер Юнайтед» в игре Лиги чемпионов.