Команда Моуриньо впервые за 20 лет пропустила в финале еврокубка

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сегодня, 00:06

«Рома» играет вничью с «Севильей» (1:1) в финальном матче Лиги Европы.

В первом тайме счёт открыл нападающий римлян Пауло Дибала на 35-й минуте, а во втором автогол Джанлуки Манчини восстановил равенство на табло.