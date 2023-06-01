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Команда Моуриньо впервые за 20 лет пропустила в финале еврокубка

сегодня, 00:06
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья1 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаЗакончился после серии пенальти

«Рома» играет вничью с «Севильей» (1:1) в финальном матче Лиги Европы.

В первом тайме счёт открыл нападающий римлян Пауло Дибала на 35-й минуте, а во втором автогол Джанлуки Манчини восстановил равенство на табло.

Команда Жозе Моуриньо пропустила первый за 20 лет гол в финале еврокубков. В 2003 году «Селтик» в Кубке УЕФА поразил ворота «Порту», которым тогда руководил португальский специалист. После этого у наставника было 4 «сухих» финала: с тем же «Порту» в 2004-м, «Интером» в 2010-м (оба раза в Лиге чемпионов), «Манчестер Юнайтед» в 2017-м (ЛЕ) и «Ромой» в 2022-м (Лига Конференций).

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
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Севилья красавцы, короли ЛЕ!
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