ЦСКА – второй, «Крылья Советов» спаслись. Финал сезона РПЛ

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03 июня 2023, 20:08

Последний тур РПЛ не был формальностью.

Большинство турнирных вопросов и интриг к заключительному туру чемпионата России были решены. Оставалось два важнейших: кто займет второе и третье места, а также кто отправится в стыковые матчи.

ЦСКА , «Ростов» и «Спартак»

«Зенит», обеспечив себе чемпионский титул досрочно, с высоты первого места взирал на то, как в плотной борьбе три команды борются за распределение позиций за спиной петербуржцев. ЦСКА подходил к этому рывку на втором месте, опережая «Спартак» на одно очко, а тот на то же очко опережал «Ростов». В условиях участия российских команд в еврокубках эта гонка сделала бы финальный тур еще более горячим. Особенно с учетом того, что ЦСКА и «Ростов» встречались напрямую.

Но между армейцами и ростовчанами не получилось упорного противостояния. ЦСКА оказался очень хорошо настроенным на битву с самого начала и уже на девятой минуте открыл счет усилиями Медины, который воспользовался ошибками Песьякова и Уткина, не разобравшихся с мячом.

А через несколько минут судья назначил пенальти в ворота «Ростова». Причем многим он может показаться спорным, поскольку с разных ракурсов возникали вопросы о том, кто первым добрался до мяча. Судья решил, что Селява фолил на Чалове, поэтому указал на «точку», посмотрев повтор. Сам же пострадавший и исполнил одиннадцатиметровый, увеличив отрыв.

Примерно в середине тайма ЦСКА забил третий. Уже после розыгрыша углового, который привез на ровном месте Песьяков. Такие голы обращают на себя особое внимание, поскольку, наверное, с обидных корнеров пропускать больнее. Навес Медины замкнул в ворота «Ростова» Роша. И тут уже вопроса о втором месте в РПЛ не стояло.

Чтобы окончательно снять все вопросы и сомнения, ЦСКА добил «Ростов» сразу же. Быстрая комбинация была завершена навесом Зайнутдинова и голом Чалова. Прошло 33 минуты, а серебряные медали можно было надевать на шеи игроков ЦСКА . «Ростов» не был похожим на себя и до этого по ходу чемпионата ни разу за матч не пропускал больше трех мячей. Сейчас же схлопотал уже четыре за полчаса с лишним.

Нельзя сказать, что речь идет о каких-то тактических просчетах или стратегических ошибках. Каждый из голов можно было свести к конкретным индивидуальным осечкам и недоработкам. И каждый следующий гол оказывал угнетающее воздействие на ростовчан, зарывая их глубже к эмоциональному дну без шансов на спасение. За первый тайм «Ростов», который владел мячом менее 44 процентов времени, нанес один удар против шести у ЦСКА . Причем пять попыток у армейцев были точными, а четыре – голевыми.

Надо отдать должное «Ростову», который во втором тайме все же оказывал сопротивление. Во второй половине он владел мячом уже больше 60 процентов времени, нанес шесть ударов, было попадание в каркас ворот, был и гол забит. Но случилось это на 78-й минуте, когда уже поздно было думать о спасении. (Хотя это говорилось и после 33 минут игры).

ЦСКА завершил сезон эффективным матчем. Семь из 17 ударов были точными, четыре привели к голам. У «Ростова» из семи попыток только одна была точная, и она же стала голевой. Самым бьющим на поле оказался Чалов, который нанес пять ударов. Для него нынешний сезон вообще стал лучшим в карьере: 19 забитых голов, пять голевых передач. По системе «гол+пас» Федор занял третье место в РПЛ .

Таким образом, ЦСКА занял второе место и оставил «Спартак» третьим вне зависимости от исхода матча красно-белых в Самаре. Это был второй поединок, в котором оба участника имели одинаково высокую мотивацию.

Самарское спасение

«Крыльям Советов» нужна была победа при условии, что «Факел» в параллельном матче не сможет справиться с «Зенитом». Тогда самарцы обходили бы воронежцев и становились 12-ми, спасаясь от нервотрепки в виде стыковых матчей и риска вылететь дивизионом ниже. «Факел» со своей задачей не справился и уступил в Санкт-Петербурге.

Однако воронежцы начинали тур выше «Крыльев». Да и «Пари НН» в параллельной встрече одолел уже вылетевшие «Химки», поднявшись на время выше самарцев. Команде Осинькина нужно было обыгрывать «Спартак». И первый тайм не предполагал такого результата.

В первой половине встречи москвичи переигрывали самарцев, создавая больше острых моментов. Они владели мячом больше 60 процентов времени, дважды попадали в каркас ворот Фролова, нанесли девять ударов против четырех. Счет по точным попаданиям тоже в пользу «Спартака» — 3:2. Как и по карточкам, впрочем. В какой-то момент судья мог потерять контроль над игрой, начав к концу тайма раздавать предупреждения направо и налево. Особенно часто доставалось спартаковцам, так что Джикия, оставшийся в запасе, вспылил и «напылил» себе на красную карточку.

Вечер перестал быть томным, когда в начале второго тайма «Крылья» неожиданно открыли счет. Гарре устроил демонстрацию дриблинга на углу штрафной, пройдя троих спартаковцев. Причем «красно-белым» там и не везло. Например, получился отскок от Хлусевича в ноги Гарре. А закончился прорыв его ударом, неотразимым для Максименко.

Вскоре Гарре мог превратиться в антигероя, потому что мяч после удара Промеса коснулся его руки. Судья после просмотра повтора решил назначить пенальти. Однако Квинси не сумел переиграть Фролова, взявшегося всерьез за спасение прописки «Крыльев».