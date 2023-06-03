ЦСКА – второй, «Крылья Советов» спаслись. Финал сезона РПЛ

Последний тур РПЛ не был формальностью.
Большинство турнирных вопросов и интриг к заключительному туру чемпионата России были решены. Оставалось два важнейших: кто займет второе и третье места, а также кто отправится в стыковые матчи.
ЦСКА, «Ростов» и «Спартак»
«Зенит», обеспечив себе чемпионский титул досрочно, с высоты первого места взирал на то, как в плотной борьбе три команды борются за распределение позиций за спиной петербуржцев. ЦСКА подходил к этому рывку на втором месте, опережая «Спартак» на одно очко, а тот на то же очко опережал «Ростов». В условиях участия российских команд в еврокубках эта гонка сделала бы финальный тур еще более горячим. Особенно с учетом того, что ЦСКА и «Ростов» встречались напрямую.
Но между армейцами и ростовчанами не получилось упорного противостояния. ЦСКА оказался очень хорошо настроенным на битву с самого начала и уже на девятой минуте открыл счет усилиями Медины, который воспользовался ошибками Песьякова и Уткина, не разобравшихся с мячом.
А через несколько минут судья назначил пенальти в ворота «Ростова». Причем многим он может показаться спорным, поскольку с разных ракурсов возникали вопросы о том, кто первым добрался до мяча. Судья решил, что Селява фолил на Чалове, поэтому указал на «точку», посмотрев повтор. Сам же пострадавший и исполнил одиннадцатиметровый, увеличив отрыв.
Примерно в середине тайма ЦСКА забил третий. Уже после розыгрыша углового, который привез на ровном месте Песьяков. Такие голы обращают на себя особое внимание, поскольку, наверное, с обидных корнеров пропускать больнее. Навес Медины замкнул в ворота «Ростова» Роша. И тут уже вопроса о втором месте в РПЛ не стояло.
Чтобы окончательно снять все вопросы и сомнения, ЦСКА добил «Ростов» сразу же. Быстрая комбинация была завершена навесом Зайнутдинова и голом Чалова. Прошло 33 минуты, а серебряные медали можно было надевать на шеи игроков ЦСКА. «Ростов» не был похожим на себя и до этого по ходу чемпионата ни разу за матч не пропускал больше трех мячей. Сейчас же схлопотал уже четыре за полчаса с лишним.
Нельзя сказать, что речь идет о каких-то тактических просчетах или стратегических ошибках. Каждый из голов можно было свести к конкретным индивидуальным осечкам и недоработкам. И каждый следующий гол оказывал угнетающее воздействие на ростовчан, зарывая их глубже к эмоциональному дну без шансов на спасение. За первый тайм «Ростов», который владел мячом менее 44 процентов времени, нанес один удар против шести у ЦСКА. Причем пять попыток у армейцев были точными, а четыре – голевыми.
Надо отдать должное «Ростову», который во втором тайме все же оказывал сопротивление. Во второй половине он владел мячом уже больше 60 процентов времени, нанес шесть ударов, было попадание в каркас ворот, был и гол забит. Но случилось это на 78-й минуте, когда уже поздно было думать о спасении. (Хотя это говорилось и после 33 минут игры).
ЦСКА завершил сезон эффективным матчем. Семь из 17 ударов были точными, четыре привели к голам. У «Ростова» из семи попыток только одна была точная, и она же стала голевой. Самым бьющим на поле оказался Чалов, который нанес пять ударов. Для него нынешний сезон вообще стал лучшим в карьере: 19 забитых голов, пять голевых передач. По системе «гол+пас» Федор занял третье место в РПЛ.
Таким образом, ЦСКА занял второе место и оставил «Спартак» третьим вне зависимости от исхода матча красно-белых в Самаре. Это был второй поединок, в котором оба участника имели одинаково высокую мотивацию.
Самарское спасение
«Крыльям Советов» нужна была победа при условии, что «Факел» в параллельном матче не сможет справиться с «Зенитом». Тогда самарцы обходили бы воронежцев и становились 12-ми, спасаясь от нервотрепки в виде стыковых матчей и риска вылететь дивизионом ниже. «Факел» со своей задачей не справился и уступил в Санкт-Петербурге.
Однако воронежцы начинали тур выше «Крыльев». Да и «Пари НН» в параллельной встрече одолел уже вылетевшие «Химки», поднявшись на время выше самарцев. Команде Осинькина нужно было обыгрывать «Спартак». И первый тайм не предполагал такого результата.
В первой половине встречи москвичи переигрывали самарцев, создавая больше острых моментов. Они владели мячом больше 60 процентов времени, дважды попадали в каркас ворот Фролова, нанесли девять ударов против четырех. Счет по точным попаданиям тоже в пользу «Спартака» — 3:2. Как и по карточкам, впрочем. В какой-то момент судья мог потерять контроль над игрой, начав к концу тайма раздавать предупреждения направо и налево. Особенно часто доставалось спартаковцам, так что Джикия, оставшийся в запасе, вспылил и «напылил» себе на красную карточку.
Вечер перестал быть томным, когда в начале второго тайма «Крылья» неожиданно открыли счет. Гарре устроил демонстрацию дриблинга на углу штрафной, пройдя троих спартаковцев. Причем «красно-белым» там и не везло. Например, получился отскок от Хлусевича в ноги Гарре. А закончился прорыв его ударом, неотразимым для Максименко.
Вскоре Гарре мог превратиться в антигероя, потому что мяч после удара Промеса коснулся его руки. Судья после просмотра повтора решил назначить пенальти. Однако Квинси не сумел переиграть Фролова, взявшегося всерьез за спасение прописки «Крыльев».
Последние минуты прошли в классической для подобных матчей форме. «Крылья Советов» всем составом окопались в своей штрафной и просто играли на вынос, а «Спартак» кружил, нагнетая давление. Особенной драмы добавлял тот факт, что эта встреча заканчивалась позже остальных, и «Крылья» знали, что им нужно удерживать победу, чтобы занять заветное 12-е место и избежать стыковых матчей. Несколько нервных эпизодов у ворот Фролова – и РПЛ осталась в Самаре на следующий сезон.
Ни одному первенству не пожелаю таких серебрянеых, абсолютно дееспособные
Когда у человека есть несбыточная мечта, он всегда делает хорошую мину на лице при плохой игре. Это типично и обычно.
Ни одному первенству не пожелаю таких серебрянеых, абсолютно дееспособные
Когда у человека есть несбыточная мечта, он всегда делает хорошую мину на лице при плохой игре. Это типично и обычно.
ужасное лицо на главной, никаких медалей не надо.
Предпочитаешь что то скачущее и желательно рыжее? Это дело вкуса.
ужасное лицо на главной, никаких медалей не надо.
Предпочитаешь что то скачущее и желательно рыжее? Это дело вкуса.
Но нытикам ничего не докажешь-такая у них профессия.
Но нытикам ничего не докажешь-такая у них профессия.