От наследия Фергюсона не осталось следа. МЮ тен Хага провёл противоречивый сезон

1685970861

вчера, 16:14

Огорчал их не только «Ливерпуль».

В 2009 году сэр Алекс Фергюсон сказал, что пока он жив, «Манчестер Сити» не будет фаворитом в дерби. Крепкого шотландцу здоровья – его даже инсульт не сломил, однако ожидания не оправдались. Гвардиола точно фаворит, что и доказал в финале Кубка Англии. Пора обсудить, что нужно изменить «Манчестер Юнайтед», чтобы вернуться в клуб для взрослых чемпионов из детского сада для богатых избалованных детишек. В этом сезоне были отрезки, когда «дьяволы» напоминали серьезную команду, но стоило пройти «Барселону» — находили обидные поражения. Хождение по кругу утомляет, особенно если видны зависимости команды. Многое нужно изменить, и для начала…

Исправить игру на выезде

МЮ четвертый по доходам клуб мира. «Реал» и «Ливерпуль» рядом. «Манчестер Сити» тоже недалеко. Доходы команды Клоппа упадут без Лиги чемпионов. А вот тен Хаг не оставил без места в четверке. Но «Манчестер Сити» снова чемпион, а отрыв на 14 пунктов от соседей заставляет искать причины неудачи. «Красные дьяволы» проиграли 9 поединков в АПЛ , из них восемь на выезде. Дома уступили в августе, больше не проигрывали. Значит, потенциал есть. Не только севильская оплеуха говорит о давней проблеме. Даже странно, как сильно МЮ меняется, оставив «Олд Траффорд». Это ненормально для клуба, который хочет вернуться в высшую европейскую лигу. Де Хеа говорил о проклятии, но вряд ли дело в потусторонних силах.

Побеждать конкурентов

Удивило, что «Ньюкасл» настолько плохо провел финал Кубка Лиги. Позже Хау победил тен Хага в матче АПЛ , и в первом круге не уступил. МЮ проиграл 0:7 «Ливерпулю». Пережили разгром от «Севильи». Финал Кубка с минимальным преимуществом «Манчестер Сити» надо отнести к неудачам в решающий момент. «Дьяволы» часто остаются без титулов. На «Олд Траффорд» проиграли многие известные клубы. Но в гостях тен Хаг раздал очки многим всем из верхней части таблицы. Психологический момент, ведь МЮ дома почти не терял баллы. Набрали 48 очков, второе место после «горожан» с 52 пунктами. Пока «красные дьяволы» не научились в гостях обыгрывать «Арсенал» и «Ливерпуль», о титуле можно забыть. Даже «шпорам» отдали два очка в гостях.

Подписать центрфорварда

Нужен вратарь, ведь Де Хеа морально не готов быть лидером. Нужен центральный хавбек, чтобы Каземиро и Фернандеш получили своего Тони Крооса. Эриксен и Забитцер неплохие футболисты, однако прорыва с ними не было. А одна из причин выездных неудач – нехватка голов от человека, на которого играет вся команда. Рэшфорд не классический центральный нападающий, на что указывает приезд зимой Вегхорста. Но голландский Дзюба отличается от российского собрата низкой результативностью. Анчелотти говорит, что «Реалу» после ухода Бензема нужен самостоятельный нападающий с высокой результативностью. МЮ такой человек тоже необходим. И борьбу за Кейна они, скорее всего, проиграют. Во-первых, Леви не хочет усиливать конкурентов «Тоттенхэма». Во-вторых, Харри понимает, что «Реал» ближе к трофеям, чем МЮ .

Упорядочить селекцию

Магуайру придется заплатить, чтобы ушел. За Антони переплатили по просьбе главного тренера, однако он не закрутил голову чужой обороне. Де Хеа получил «Золотую перчатку» АПЛ за «сухари», но в Севилье и в кубковом финале против «Манчестер Сити» испанец показал, что это не вратарь для чемпионства, как тер Штеген. Или даже как Доннарумма, ведь Джиджи вытащил немало коварных ударов в Лиге 1, сохранив для ПСЖ преимущество на один пункт в итоге. Трансферы без стратегии делают МЮ самым богатым из середняков по результатам последних десяти лет. Клубу явно нужен спортивный директор со стратегией. Им станет ван дер Сар? Эдвин попрощался с «Аяксом» на минорной ноте, провалились в чемпионате. Но бывший вратарь МЮ знает тен Хага и умеет подбирать игроков.

Уравновесить эгоизм

Каземиро великий опорный полузащитник. Однако в «Манчестер Юнайтед» иногда сначала делал, что хотел, а потом думал о последствиях для команды. Варан поступал аналогично. У Фернандеша с его агрессией ко всем, начиная с арбитров, тоже дефицит спортивной дисциплины. Это камень в огород тен Хагу. Тренер сразу заметил, что Роналду и компания слишком эгоистичные. Коллектив не единый, претензии накопились, взаимных обвинений хватало. Даже Рэшфорд, который приставляет палец к виску, намекая на важность концентрации, играет эпизодами. Маркус славный парень, но он не второй Холанд. В МЮ нет такой банды, как во времена Шмейхеля и Кина. И нет коллектива времен Видича и Руни. Сами по себе футболисты часто классные, но этого мало в невероятно сложной лиге, где даже у «Ливерпуля» один титул с Клоппом.