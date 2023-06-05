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От наследия Фергюсона не осталось следа. МЮ тен Хага провёл противоречивый сезон

вчера, 16:14
Эрик тен Хаг

Огорчал их не только «Ливерпуль».

В 2009 году сэр Алекс Фергюсон сказал, что пока он жив, «Манчестер Сити» не будет фаворитом в дерби. Крепкого шотландцу здоровья – его даже инсульт не сломил, однако ожидания не оправдались. Гвардиола точно фаворит, что и доказал в финале Кубка Англии. Пора обсудить, что нужно изменить «Манчестер Юнайтед», чтобы вернуться в клуб для взрослых чемпионов из детского сада для богатых избалованных детишек. В этом сезоне были отрезки, когда «дьяволы» напоминали серьезную команду, но стоило пройти «Барселону» — находили обидные поражения. Хождение по кругу утомляет, особенно если видны зависимости команды. Многое нужно изменить, и для начала…

Исправить игру на выезде

МЮ четвертый по доходам клуб мира. «Реал» и «Ливерпуль» рядом. «Манчестер Сити» тоже недалеко. Доходы команды Клоппа упадут без Лиги чемпионов. А вот тен Хаг не оставил без места в четверке. Но «Манчестер Сити» снова чемпион, а отрыв на 14 пунктов от соседей заставляет искать причины неудачи. «Красные дьяволы» проиграли 9 поединков в АПЛ, из них восемь на выезде. Дома уступили в августе, больше не проигрывали. Значит, потенциал есть. Не только севильская оплеуха говорит о давней проблеме. Даже странно, как сильно МЮ меняется, оставив «Олд Траффорд». Это ненормально для клуба, который хочет вернуться в высшую европейскую лигу. Де Хеа говорил о проклятии, но вряд ли дело в потусторонних силах.

Побеждать конкурентов

Удивило, что «Ньюкасл» настолько плохо провел финал Кубка Лиги. Позже Хау победил тен Хага в матче АПЛ, и в первом круге не уступил. МЮ проиграл 0:7 «Ливерпулю». Пережили разгром от «Севильи». Финал Кубка с минимальным преимуществом «Манчестер Сити» надо отнести к неудачам в решающий момент. «Дьяволы» часто остаются без титулов. На «Олд Траффорд» проиграли многие известные клубы. Но в гостях тен Хаг раздал очки многим всем из верхней части таблицы. Психологический момент, ведь МЮ дома почти не терял баллы. Набрали 48 очков, второе место после «горожан» с 52 пунктами. Пока «красные дьяволы» не научились в гостях обыгрывать «Арсенал» и «Ливерпуль», о титуле можно забыть. Даже «шпорам» отдали два очка в гостях.

Подписать центрфорварда

Нужен вратарь, ведь Де Хеа морально не готов быть лидером. Нужен центральный хавбек, чтобы Каземиро и Фернандеш получили своего Тони Крооса. Эриксен и Забитцер неплохие футболисты, однако прорыва с ними не было. А одна из причин выездных неудач – нехватка голов от человека, на которого играет вся команда. Рэшфорд не классический центральный нападающий, на что указывает приезд зимой Вегхорста. Но голландский Дзюба отличается от российского собрата низкой результативностью. Анчелотти говорит, что «Реалу» после ухода Бензема нужен самостоятельный нападающий с высокой результативностью. МЮ такой человек тоже необходим. И борьбу за Кейна они, скорее всего, проиграют. Во-первых, Леви не хочет усиливать конкурентов «Тоттенхэма». Во-вторых, Харри понимает, что «Реал» ближе к трофеям, чем МЮ.

Упорядочить селекцию

Магуайру придется заплатить, чтобы ушел. За Антони переплатили по просьбе главного тренера, однако он не закрутил голову чужой обороне. Де Хеа получил «Золотую перчатку» АПЛ за «сухари», но в Севилье и в кубковом финале против «Манчестер Сити» испанец показал, что это не вратарь для чемпионства, как тер Штеген. Или даже как Доннарумма, ведь Джиджи вытащил немало коварных ударов в Лиге 1, сохранив для ПСЖ преимущество на один пункт в итоге. Трансферы без стратегии делают МЮ самым богатым из середняков по результатам последних десяти лет. Клубу явно нужен спортивный директор со стратегией. Им станет ван дер Сар? Эдвин попрощался с «Аяксом» на минорной ноте, провалились в чемпионате. Но бывший вратарь МЮ знает тен Хага и умеет подбирать игроков.

Уравновесить эгоизм

Каземиро великий опорный полузащитник. Однако в «Манчестер Юнайтед» иногда сначала делал, что хотел, а потом думал о последствиях для команды. Варан поступал аналогично. У Фернандеша с его агрессией ко всем, начиная с арбитров, тоже дефицит спортивной дисциплины. Это камень в огород тен Хагу. Тренер сразу заметил, что Роналду и компания слишком эгоистичные. Коллектив не единый, претензии накопились, взаимных обвинений хватало. Даже Рэшфорд, который приставляет палец к виску, намекая на важность концентрации, играет эпизодами. Маркус славный парень, но он не второй Холанд. В МЮ нет такой банды, как во времена Шмейхеля и Кина. И нет коллектива времен Видича и Руни. Сами по себе футболисты часто классные, но этого мало в невероятно сложной лиге, где даже у «Ливерпуля» один титул с Клоппом.

Вывод для МЮ неутешительный, ведь они и с Моуриньо поднимались на второе место, чтобы откатиться назад. Тен Хаг не прошел «Севилью» и не выиграл Лигу Европы. Не обыграл в отдельно взятом финале «Манчестер Сити». А ведь «Юнайтед» неудобный соперник для Гвардиолы, что доказывал Сульшер. Также нет сногсшибательной атакующей волны для рывка в стиле «Арсенала», но с «золотом» в финале сезона. МЮ минимум 12 лет будет ждать первый чемпионский титул после Фергюсона. Слишком долго, когда говорим о клубе из первой тройки самых богатых в мире на этом отрезке. Причем Глейзеры не спешат продавать клуб, чтобы новое руководство порадовало футбольной грамотностью, которой у американцев нет.

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Джон Уик 1
Джон Уик 1
вчера в 23:00
Единица за статейку. Бред какой-то.
Elliada
Elliada ответ 4hbehb3e96ne (раскрыть)
вчера в 20:09
Прежде, чем писать мне, посмотри статистику, чтобы не было вот таких разговоров. В прошлом сезоне Сити забил 150 голов во всех турнирах, в этом тоже 150, но игр больше сыграли. Без ЦН Сити забивал больше и атака была разнообразней.

Куда подевался Холанн в важных матчах? Моменты есть, но забить не может. Например, 1 на 1 в матче с Реалом. Пенальти в матче с Баварией и т. д. Не нужно оправданий, вроде того, что он отвлекал защитников. А как он раньше забивал, если защитники на нем висят? Если сейчас не забивает из-за защитников, что и дальше забивать не будет? И таких вопросов, на которые у тебя не найдутся ответы, я могу задать много. Просто ты, как и многие, не хочешь замечать, недостатков Холанна и ищешь ему оправдания. А я сужу по статистике, сравниваю с предыдущими сезонами, чтобы видеть влияния Холанна. И статистика говорит, что Холанн не усилил Сити. Просто набивает статистику на слабых и пропадает против сильных.
4hbehb3e96ne
4hbehb3e96ne ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:53
Понятно все с тобой. Реал в ответке все внимание бросил на Холланда, забыв о Гюндогане и Бернарду. Такие игроки приносят титулы.
DXTK
DXTK
вчера в 19:44
О каком наследии Фергюсона идет речь в заголовке, от команды деда ни осталось ничего по моему кроме Де Хеи, да и прошло уже 10 лет, как шотландец ушел, а все о каком то наследии говорят.

В 2009 году Мс ничего из себя не представлял, И сэр Алекс в праве был так сказать, там только что-то зарождалось. большие финансовые вливания и грамотный менеджмент и сильные тренеры сделали МС сегодня фаворитом.

МЮ как и все вокруг зацикливаются лишь на титуле, попутно не видя что можно добиваться успеха и в других турнирах. МЮ давно не является претендентом на титул, по этому два финала, один из которых выиграли, в национальных кубках выглядит вполне убедительно, по сути сегодня они второй клуб Англии после МС не смотря на то что вторым в таблице стал Арсенал.

Тен Хаг проделал неплохую работу, судить по одному сезону не стоит, уж лучше чем было в эпоху Сульшера, который кстати проиграл Вильярреалу в финале, а Севилья между прочим еще и Моуриньо оставили впервые без кубка победив в финале, поражение МЮ от них это вам не поражение Барселоны от Айнтрахта на той же стадии, когда хочется за голову хвататься.

Итог его работы таков 3-место, возвращение в ЛЧ и два финала в которых удалось выиграть лишь кубок лиги. По этому ненужно пречетать и лезть в работу тренера и судить ее, а то получится как с Ван Галом или с Моуриньо какие то трофеи выиграли, вернулись в ЛЧ, и все равно не довольные ходят, видели те им АПЛ подавай.

Плюс МЮ нужны сильные трансферы на подобие Каземиро, по сути за последние годы они никого не купили приличного уровня игрока исключением стал Фернандеш и на этом все. Вот многие цепляются к Де Хея с его сухарями, если бы не эти матчи, то МЮ вообще находился бы ниже, может даже в ТОП 4 не попали снова.

pS возможно и вслед году МЮ не выиграет титул, наверно просто против нынешнего Сити и Гвардиолы всем в лиге сложно биться на равных стабильно, даже Ливерпуль не может, опускаясь за ТОП 4.)))))))) Да и новых гениев среди тренеров не видно, чтобы им составить конкуренцию.....
Elliada
Elliada ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 19:32
Точно. Гвардиола лучше
lobsterdam
lobsterdam ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:27
Где СЭР Алекс, а где какой-то пепс? О чем здесь говорить, о каком «кошмаре»? Приснилось?
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 18:11
Болельщики МЮ добрым словом вспоминают Фергюссона
Elliada
Elliada ответ zfwwe6q269pb (раскрыть)
вчера в 17:57
Нет. С Роналду требл не получился бы. Даже если бы он много забивал. Роналду хочет играть постоянно и целые матчи. Представь, как он бы реагировал, когда Гвардиола его бы менял. Холанн молча ушел после пента-трика в плей-офф ЛЧ, а Роналду так бы не смог.

По сути, Сити не нужен ЦН. В прошлой ЛЧ забили 4 гола Реалу, и в этой ЛЧ без Холанна забили 4. Пеп усилил защиту. Перешел на 3 защитника. Стоунз стал играть выше. Вот и результат.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Cara Delevingne (раскрыть)
вчера в 17:57
А я не согласен, Вадим просто большой фанат МС и "Барселоны", и поэтому о них он пишёт хотя бы восторженные статьи, а вот по поводу других ему в принципе фиолетово, поэтому он просто все слухи, факты, спекуляции и т.п. скидывает в кучу, но в целом, не он написал плохую статью, а он просто не умеет писать хорошие.
zfwwe6q269pb
zfwwe6q269pb ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:46, ред.
Если бы Роналду тогда перешел в сити, то уже бы требл взяли. Реал бы он в полуфинале с такими моментами похоронил. На один сезон его бы точно хватило. А то, что Юнайтед 6 место взял, спасибо тупоголовому руководству, назначившие Рангника и Бруно, который забрал право бить пенальти и в решающих матчах их не забил.
Elliada
Elliada
вчера в 17:41
Гвардиола ночной кошмар сэра Алекса. Выиграл 2 финала ЛЧ с Барселоной. Теперь с МС его любимый клуб унижает. Если выиграет ЛЧ у Интера, то вообще всё будет плачевно для САФа. Верю в победу Сити!

Всё у МЮ хорошо. Последние сезоны МЮ: 3-е место и полуфинал ЛЕ, 2-е место и финал ЛЕ, 6-е место (спасибо Роналду), 3-е место и финал Кубка Англии + трофей Кубка Лиги. Это уже какой-то прогресс. После ухода САФа вообще на уровне ЛЕ были. Главное - дать тен Хагу поработать, как дали Артете и не делать бездумных трансферов.
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ je7g4hcfnc62 (раскрыть)
вчера в 16:53
Согласен на 100%
Расписали так. как будто в следующем сезоне нужно быть готовым к переводу в пердив. Как по мне, так с тем ворохом проблем, что был в самом начале, у М.Ю. отличный сезон. Показали, что способны бороться на многих фронтах. Да, не хватает качественной скамейки и есть недочеты в некоторых позициях, но все же. Арсенал, по большому счету играя и выкладываясь на 100% только в чемпионате оказался выше, спору нет, но отрыв в 9 итоговых очков настраивает на позитивный лад, ибо был он в разы больше. Точечное усиление проблемных позиций приведет в состояние, близкое к идеалу дьяволов. С чем стоит согласиться. так это с ужасной игрой на выезде. Это прям беда. Ну и Де Хея с Холодильником. Очень хорошо отношусь к Давиду, но как по мне, он просто не умеет побеждать в финалах. Как будто кто-то сглазил его, серьезно. Холодильник - ну это выброшенные на ветер 80 миллионов фунтов. Но если бы только это. Человек не может трезво оценить свои силы и форму, отсюда и постоянные привозы и ошибки. Харри просто не тянет ТОП уровень, ни при каких условиях, к сожалению...
Как итог скажу, следующий сезон М.Ю. проведет гораздо сильнее, я уверен. Прежде всего потому, что вижу тренера, который способ на это
je7g4hcfnc62
je7g4hcfnc62
вчера в 16:26
Люди, которые пишут блоги, слишком пессимистичные. Отлично Юнайтед провел сезон, просто нужны приличные игроки, чтоб бороться за титулы. Вратарь, полузащитник и форвард.
Гость
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