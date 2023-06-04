Называем худшую команду РПЛ 2022/23. FanID, осечки москвичей и другие неудачи сезона

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вчера, 12:26

Позади сложный чемпионат по футболу.

Худшая команда. Арбитры РФС

Футбольную команду выбрать сложнее. «Торпедо» и «Химки» просто слабейшие. Фанаты «Спартака» справедливо недовольны финишем сезона. Но поднялись с десятого места. Звания худшей команды третий призер сезона точно не заслужил. «Динамо» и «Краснодар» выступили плохо, но не ужасно. А «Локомотив» замаливает немецкие грехи с Дзюбой и Лантратовым. «Сочи» без Федотова, который снова стал вторым в РПЛ , выступил неважно. Но худшей командой сезона с большим отрывом стали арбитры. Скорости в РПЛ не выросли. Качественных повторов хватало. Давление близко к нулю, между вторым и двенадцатым местом нет глубинной разницы. И даже в тепличных условиях рефери чудили. Причем уже были кадровые чистки, одиозные судьи вдруг завершили карьеру. Но если убрать Безбородова, который судил в 22 турах, то получаем команду, где даже Кукуян, Карасёв, Левников и Любимов, которым в РФС тоже часто доверяли, допускали странные ошибки. С судейством по-прежнему проблемы.

Генеральное разочарование. FanID

Все делают глупости, только разного масштаба, зависит от доступа к деньгам и власти. Но преступно не признавать явную ошибку. Идея всучить фанатам именно в РПЛ пропуски убила посещаемость. Неудобно, бессмысленно, дорого для государства, что тоже важно. Реанимируют посещаемость в РПЛ разными методами, вплоть до розыгрыша подарков. Но зачем было стрелять в себя? Правила получения FanID часто упрощают, но уже убили атмосферу на трибунах и снизили заполняемость центральных секторов. «Паспорт болельщика» — разочарование. До пандемии собирали 3.2-4 миллиона зрителей. Сейчас официально набрали лишь 2.2 миллиона без ограничений. Причем учтите, что гоголевский ревизор не проверял эти цифры.

Дефицит сезона. Турнирная интрига

Отчаянно цеплялись за борьбу за второе место, но вчера ЦСКА не отправился всем составом в ресторан праздновать выход в Лигу чемпионов. А футболисты «Спартака» накануне матча против «Крыльев Советов» активно планировали отдых в далеких краях, а не мечтали опередить «армейцев». Нет путевок в еврокубки – нет мотивации. Чемпион оторвался на 12 пунктов, собрав три из семи ничьих в последних четырех турах. Борьбы за выживание не было, «Химки» и «Торпедо» быстро утонули. «Пари НН» может обыграть «Родину», а «Факел» оставить в Первой лиге «Енисей» в стыковых матчах. Турнирной интриги в РПЛ стало очень мало. И можно назвать часть виновников.

Огорчения. «Спартак», «Локомотив» и «Динамо»

Все играли отрезками, все могут намного лучше. После пятого тура «Спартак» был первым. «Динамовцы» не проигрывали. А вот «Локомотив» тонул. После пятнадцатого тура «Спартак» расположился на второй строчке, «Динамо» в трех очках от тройки, а «Локомотив» по-прежнему рисковал вылететь. Весной новая команда Галактионова рванула, поднялись на восьмое место в таблице. По очкам наравне с «Динамо», но в двух случаях констатируем плохое выступление. А как «Спартак»? Пять осечек в шести решающих турах сезона. Только в этих поединках потеряли 12 баллов. В случае победной серии Абаскаля в конце сезона «красно-белые» могли конкурировать с «Зенитом». Из пяти московских клубов у ЦСКА «четверка» за сезон, у троих «тройки», а у пятого «Торпедо» «кол» по системе Бубнова.

Привет из ФНЛ . «Торпедо» и «Химки»

Вечная чехарда менеджеров в основном ассоциируется с «Химками». У них буйные ребята, вроде Гогниева. Но если вспомнить о количестве необдуманных кадровых перемен в «Торпедо», а также оценить слабую селекцию, то вывод один на два клуба. Команды из московского региона сами себя утопили. Нет у «Пари НН» и «Факела» ресурсов, чтобы смотреть на вылетевшие команды свысока. «Урал» и «Крылья Советов» тоже выступали с огнем. И параллельно играли в футбол. А две команды, которые успел потренировать Талалаев, показали слабейших результат для пары аутсайдеров с 2007 года. Бывало, что 1 команда из 16 разваливается. Но двое настолько слабо выступили впервые за шестнадцать лет.

Безумие сезона. Тренерская чехарда

Рекорд, 18 отставок тех, кого в клубах называли главными тренерами. Про уровень Бородюка и Писарева знали сразу. Циннбауэра стоило намного раньше убрать вместе Комппером и Цорном. А некоторые отставки спорные. Шалимову и Юрану могли дать время. И Бердыев не хуже, чем Хохлов. Отставку Пятибратова сложно понять. Тем более, Евсеев не оставил пока «Факел» в РПЛ . Но Сторожук, Гаранин и Гогниев – наставники, пока не готовые к высшей лиге. С тренерами проблемы. Сильные иностранцы отказываются, а толковых сербов не хватит. Да и они соглашаются через раз.

Особенность. Нестабильность игроков