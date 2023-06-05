Результативность, безумные матчи и живые эмоции. Очарования сезона в РПЛ

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вчера, 22:19

Было много атакующего футбола.

Результативность

Забили 730 мячей, в среднем 3,04 гола за игру. Безумная результативность уровня Бундеслиги. Для сравнения, год назад придумали на 91 гол меньше. Этот рывок не говорит о повышении роста качества футбола. Зато делает представление веселее. «Автобус» из РПЛ уехал, никто не умеет обороняться, даже «Зенит» без Ловрена весной. Получили много отчаянных атак. Многие команды забили больше, чем могли, если судить по качеству моментов. Например, у «Краснодара» разница в 17 мячей. Везучий сезон для многих нападающих.

Бойкие середняки

Карпин шел за «серебром», но уступил ЦСКА и «Спартаку». «Ростов» год назад был на девятом месте, так что четвертая строчка это прогресс. Сейчас набрали на пятнадцать пунктов больше, прорыв для середняка. Также отмечаем не такой внушительный, но заметный рывок «Ахмата». Были седьмыми, а стали пятыми. Набрали на восемь очков больше, чем год назад. И это в сезоне, когда меняли главных тренеров. Приличная игра «Ростова» и «Ахмата» компенсировала откат «Сочи» без Федотова. А также неудачи двух богатых московских клубов, ведь «Локомотив» и «Динамо» застряли в середине таблицы.

Фанаты «Факела»

По средней посещаемости «Факел» на третьем месте в РПЛ . Собирали по 14 000 человек каждый раз, имея стадион на 21 тысячу зрителей. Выше по средним показателям только «Краснодар» и «Зенит». Дожили до того, что «Спартак» уступает по количеству живых зрителей команде из Воронежа. Причину знаете, речь о Fan ID. Но это причина падения у других, а не успеха «Факела». Долгожданный выход в РПЛ привел к росту интереса к футболу в городе. У ЦСКА в среднем живая аудитория составляла скромные для 30-тысячной арены девять тысяч человек. В Воронеже трибуны смотрелись намного веселее. Евсееву осталось оправдать доверие и не уронить «Факел» в Первую лигу.

Порядок в ЦСКА

«Зенит» не может очаровать, Семак это скучная стабильность. А вот «армейцы» не были на втором месте пять лет. Тогда отстали на два пункта от чемпионского «Локомотива» Сёмина. Сейчас отрыв «Зенита» значительно больше, но ЦСКА показал характер после непростого отрезка в конце прошлого года. Федотов пришел к серии без поражений. Результатом стало заслуженное второе место. О чемпионской борьбе рано заикаться, как в случае с неоднозначным, хотя и перспективным «Спартаком». Но Федотов обыгрывал «Зенит» в чемпионате. Чалов, Обляков, Медина, Мойсес, Роша и Акинфеев точно порадовали тренера. ЦСКА теперь солиднее, чем был последние пять лет, хотя о невероятных трансферах и больших звездах могут лишь мечтать.

Сильные легионеры

Не все и не в каждом клубе. Например, «Спартак» его иностранцы, кроме Промеса, явно подставили. Но если посмотрите на список главных героев, то там много легионеров. РПЛ держится на латиноамериканцах Семака. На армянине Сперцяне. На аргентинцах «Оренбурга». На Кордобе из «Краснодара». Хотя искать новых сильных легионеров стало намного сложнее, селекция не поменяла направление. Стараются усиливаться иностранцами, в которых тренеры верят по-прежнему чаще. Бывают исключения, вроде «Ростова» и обновленного зимой «Локомотива», но без крутых приезжих РПЛ точно крышка. Важно, чтобы летом они не разбежались.

Безумные поединки

Берем для начала лишь матчи «Спартака». Скандальное поражение 2:3 в Санкт-Петербурге, когда дважды отыгрывались и надеялись на ничью. Победа 4:3 против «Краснодара» с двумя голами в концовке поединка. Перестрелка 3:3 с «Динамо». Еще один невероятно результативный матч против «Крыльев Советов» с семью голами. Поражение от «Ростова» 2:4, тоже весело, хотя не Абаскалю. А разгромы «Краснодара» и «Оренбурга» открыли для испанца российский чемпионат после ничьей в Грозном. У многих клубов были веселые победы и поражения. У «Зенита» 8 разгромов в РПЛ , в том числе победы со счетом 7:0 и 8:0. Даже более рациональный ЦСКА семь раз громил соперников. И сезон завершил, когда забил четыре гола «Ростову» за тайм. Про эмоции можно даже не начинать. Кому нравятся скандалы, милости просим в РПЛ .

Местные таланты

Поспевают игроки моложе двадцати трех лет. Например, Пиняев, Агкацев, Карпукас, Захарян, Кузьмичев, Кривцов, Хлусевич и Литвинов. А еще Сазонов, Волков, Денисов, Коваленко, Александров, Тюкавин и многие другие. Понятно, что у части игроков были проблемы. Умяров получил травму, а до этого ошибался, ведь Абаскаль взвалил на него непосильную ношу в центре поля. Захарян раздавал передачи под удары, но Арсен может сыграть намного лучше. И должен, если хочет попасть в клуб уровня «Челси». Но хорошо, что игроки таланта Мелехина, Щетинина, Ланговича и Сильянова получали игровую практику. Хотя футболисты старше двадцати двух лет и моложе 26 тоже среди талантов. В этом списке Чалов из сборной сезона, Садулаев, Глушенков, Кучаев, Мостовой, Дивеев, Обляков, Уткин, Глебов, Тикнизян, Черников и Магкеев.