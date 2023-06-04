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Головин не догнал Аршавина и остался без тренера. Хавбек перерос уровень «Монако»

вчера, 22:23
Головин

Если останется, то навредит карьере.

У Александра лучший сезон в Лиге 1

Головину срочно нужно нанять агента, который не будет рассказывать о сложностях, а спокойно найдет Александру команду, где тот реализует оставшийся потенциал. Во Франции непросто будет найти такой клуб, но в Италии можно поискать. В АПЛ большая конкуренция. В Германии многие клубы не привыкли тратить на новичков столько, как может запросить «Монако».

У Головина контракт до 2026-го. Совершил ошибку, продлив соглашение в феврале, ведь не дождался завершения сезона. Опять вопрос к представителю игрока. Зачем соглашаться на условия без путевки в Лигу чемпионов? Команда из крошечного государства умудрилась финишировать на шестой строчке. Это значит эпичный пролет мимо еврокубков.

Зато лично у Головина самый результативный сезон в жизни. Забил 8 мячей, отдал 7 голевых передач в Лиге 1. Лидер «Монако», игрок с самой высокой средней оценкой за сезон. Чаще Александра на поле выходили три полевых игрока, но у российского хавбека были мелкие травмы. Впрочем, они не помешали сыграть в 34 турах. Головин отдал все силы, но сезон завершился катастрофой.

Все изменилось резко, ведь не так давно «Монако» был фаворитом на попадание в группу Лиги чемпионов вместо «Ланса», который много десятилетий не выступал в престижном турнире. Но скромный клуб справился, а именитый «Монако» остался с носом. Обидные поражения, но их настолько много, что упрекнуть можно не только оборону, а тренера и всю известную команду.

«Монако» сыграл в стиле «Спартака»

В феврале команда Головина после его гола и дубля Бен-Йеддера обыграла дома ПСЖ. Победа открывала путь к большим успехам. После нее обыграли на выезде «Байер». Затем было ответное поражение и вылет в серии пенальти. Еще в начале года «Монако» сенсационно покинул Кубок Франции. Тоже ошибка, ведь в финале «Тулуза» разгромила «Нант».

«Монако» как «Спартак», вылетели от своего «Акрона» в лице «Родеза». Абаскаль не обыгрывал «Зенит» в чемпионате, но монегаскам успех с ПСЖ не помог. В семи последних турах Лиги 1 у команды 5 поражений и всего 1 победа. Легко догадаться, что Головин забил в тот день. Но «Монако» развалился весной. «Ланс» и «Монпелье» их разнесли в щепки.

«Спартак» даже успешнее, а у «Монако» теперь будет новый главный тренер. Сегодня объявили об отставке Филиппа Клемана. Наставник благородно взял на себя ответственность за неудачные выступления. Бельгиец работал с января 2022-го, а теперь вернулись к тому, с чего начинали. У «Монако» будет шестой главный тренер за пять сезонов.

Жардим работал с Головиным дважды, так что это уже шестая отставка на его памяти. Когда такая текучка кадров, нельзя рассчитывать на стабильность. Особенно с учетом, что предпринимали сомнительные эксперименты вроде ставки на Тьерри Анри. Великий француз слишком токсичный, саркастичный и дерзкий человек, чтобы стать хорошим педагогом.

Головину исполнилось двадцать семь лет

В конце мая отпраздновал день рождения. Уже не мальчик. Летом идеальный момент, чтобы вскочить в последний вагон поезда в большой клуб из более серьезной лиги. Если останется, то будет барахтаться туда-сюда. Рыболовлев передал власть в клубе дочери Екатерине Сартори. В феврале ее выбрали вице-президентом «Монако» вместе с мужем Хуаном.

В «Монако» Головину комфортно. Но знаете, где еще миллионеру комфортно? В любой богатой стране Европы. Атлет в 27 лет не может потратить год на возню в «лиге фермеров». Особенно с учетом, что его команда превратилась в символ нестабильности. Одну из причин знаем, это продажи футболистов. Состав меняется постоянно.

Головин застал Глика, Фалькао, Жемерсона, Хенрикса, Бадьяшиля, Тилеманса, Адриена Силву, Субашича и Сеска. И теперь Александр один из последних могикан. Это команда, которая за год до приезда хавбека выиграла чемпионат Франции. Но как только случаются успехи, так сразу следуют продажи. Фабиньо, Моутиньо и Лемар ушли до приезда Головина.

Какой смысл тратить на «Монако» больше пяти сезонов, если наперед понятно развитие сюжета? Даже если команда финиширует на второй строчке через год, то выход в Лигу чемпионов завершится распродажей. И ее участником может стать Головин, ведь отдали почти всех талантов, ждут новых. А если будут третьими, то это квалификация ЛЧ и риск вылета в ЛЕ.

Новый тренер может не верить в Александра

Не все наставники «Монако» доверяли Головину и понимали его футбол. Лучше рисковать в Лиге чемпионов. Говорили о «Боруссии» Д, откуда уходит Беллингем. Вот только новый контракт поднял стоимость трансфера Головина до 25 млн евро. Такие деньги готовы потратить разве в АПЛ. И там непросто найти команду для Александра. Обидно, что номинально самый сильный российский игрок может стать заложником обстоятельств в «Монако».

Если российские руководители клуба желают Александру добра, то должны сделать всё, чтобы Головин выступал если не в АПЛ, то нашел себе клуб из Лиги чемпионов. Может, в «Наполи» устроит нового тренера после ухода Кварацхелии и Осимхена? «Севилья» и «Реал Сосьедад» — тоже варианты. Головин был в порядке в «Монако». Но команда такая, что результаты и статистика хавбека не могут быть выдающимися. Коллектив тянет на дно.

А сам Головин был близок к результату Аршавина, семнадцати баллам по «гол плюс пас» в топ-5. Будет больше последних пасов, ударов и отборов, если напарники окажутся сильнее, чем в «Монако». Такому футболисту нечего делать в шестой команде Лиги 1. И толку от двух третьих мест, если до этого «Монако» был девятым, а теперь шестой? Головину срочно нужно искать стабильную команду.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 15:13
Хорошая статья. Я писал это еще года два назад. Монако не та команда в которой стоит задерживаться. Нет успехов, но нет и провалов. Эдакий французский Тоттенхэм.

Но не уверен, что Головин сможет сейчас сменить команду. Вероятность близится к нулю.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 09:53
Я бы учитывал, что Лига 1 - по праву "Лига Фермеров".

Кто там говорит, что Головин забил 8 мячей и отдал 7 передач, пусть вспомнит резервиста "Арсенала" Балогуна или Ляку, который не тянул АПЛ совсем уже и которые перешли во Францию в этом году. Что там? В этом году:

Ляказетт - 27 голов в 35 матчах
Балогун - 21 гол в 37 матчах

Только что это значит? Ничего! Только то, что стоимость половины французских клубов по ТМ меньше 100 миллионов (сравнимы с РПЛ).

Поэтому, когда говорят, что Саша неплохо играет в Лиге 1, это никакого отношения к Аршавину не имеет - я ни разу не видел его лидером сборной на поле, например, и он не выделялся на ЧМ никак. Саша как раз стандартный игрок, который делает хорошо свое дело, а не неординарный.

Поэтому хорошо, конечно, будет, если у него появится шанс сыграть в АПЛ, но я не особо в это и верю. По мне Саша хорошо смотрится в "Монако" и пусть дальше приносит там пользу, но это его потолок, скорее всего.
andrewheat
andrewheat
сегодня в 09:30, ред.
"Во Франции непросто будет найти такой клуб, но в Италии можно поискать. В АПЛ большая конкуренция. В Германии многие клубы не привыкли тратить на новичков столько, как может запросить «Монако»".

Окей, окей, перерос. Ну а у клубов уровнем выше "Монако" интерес к такому игроку, как Головин, есть вообще? Исходя из статьи, расклад такой. Головин перерос "Монако", подайте ему новый клуб! Ну как подайте, сами поищем. Ну хотя бы в Италии. Немцам даже предлагать не будем, они много за хороших игроков не платят. Только, чур, из АПЛ не беспокоить, там большая конкуренция!
andrewheat
andrewheat
сегодня в 09:05
Перерос "Монако". Теперь только в ПСЖ?
Джон Уик 1
Джон Уик 1
сегодня в 01:07
Год назад уже перерос. Чего повторяться то?!
volga.kot
volga.kot
сегодня в 00:23
Головин!! А куда ему выше пойти??? Может в реал!? 😅
valt134
valt134
сегодня в 00:10
Даже если бы Головин и обошёл Аршавина по системе гол+пас это не сделало бы ему чести. АПЛ и французское «болото»-вещи несопоставимые! Это все-равно что сравнивать летные характеристики военных самолётов 5-го поколения наших дней и первый в Мире дирежабль.
nubom
nubom
вчера в 23:06
Даже не думал, что у Головина все так ужасно…
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 23:04
Надоели пиарить Головина, Монако его потолок
Гость
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