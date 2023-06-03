Салихова оценила сезон 2022/23 для «Спартака» .

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила сезон 2022/23 для «красно-белых». Московский клуб занял 3-е место в РПЛ.
Вторая половина сезона не радует, хотя были запоминающиеся победы. Есть много факторов, которые повлияли на результат: судейские ошибки, которые отняли важные очки, новый менеджмент. Инерция закончилась, очков набранных в первой половине хватило, чтобы остаться в тройке. Голову пеплом посыпать точно не нужно. Думаю, выводы сделают и в следующем сезоне увидим сильный «Спартак».
Спартаку обыгрывать Крылья Советов Газпром мешает....))
Спартаку обыгрывать Крылья Советов Газпром мешает....))
Ушёл достаток - ушла женщина
Ушла женщина - пришёл достаток!
Водоворот однако!
Ушёл достаток - ушла женщина
Ушла женщина - пришёл достаток!
Водоворот однако!
Мои футбольные вкусы не совпадали с её комментариями, когда она была в Спартаке.
Мои футбольные вкусы не совпадали с её комментариями, когда она была в Спартаке.
Прикупила бы пару защитников, а теперь походу и нападающего, вот это был бы эксклюзив!)
Прикупила бы пару защитников, а теперь походу и нападающего, вот это был бы эксклюзив!)
.......но никто не видит.......
.......но никто не видит.......