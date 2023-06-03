Салихова оценила сезон 2022/23 для «Спартака» .

, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила сезон 2022/23 для «красно-белых». Московский клуб занял 3-е место в РПЛ .

Вторая половина сезона не радует, хотя были запоминающиеся победы. Есть много факторов, которые повлияли на результат: судейские ошибки, которые отняли важные очки, новый менеджмент. Инерция закончилась, очков набранных в первой половине хватило, чтобы остаться в тройке. Голову пеплом посыпать точно не нужно. Думаю, выводы сделают и в следующем сезоне увидим сильный «Спартак».