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Салихова оценила сезон 2022/23 для «Спартака»

вчера, 19:56

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила сезон 2022/23 для «красно-белых». Московский клуб занял 3-е место в РПЛ.

Вторая половина сезона не радует, хотя были запоминающиеся победы. Есть много факторов, которые повлияли на результат: судейские ошибки, которые отняли важные очки, новый менеджмент. Инерция закончилась, очков набранных в первой половине хватило, чтобы остаться в тройке. Голову пеплом посыпать точно не нужно. Думаю, выводы сделают и в следующем сезоне увидим сильный «Спартак».

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 10:02
Судейские Ошибки- не позволили Спартаку сохранять интригу до конца чемпионата!!!)))).....смешите дальше -НАРОД!!!
Naherger
Naherger
сегодня в 07:37
Какие победы она там запомнила? 🤦
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Константин Белых (раскрыть)
сегодня в 07:34
Понятное дело....
Спартаку обыгрывать Крылья Советов Газпром мешает....))
Константин Белых
Константин Белых ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 07:06
Убери от вас газпром-и Зенит в РПЛ вообще никто и никогда не увидит..
Валерыч
Валерыч
сегодня в 06:32
Бронзовые медали - это тоже медали. К тому же Спартак спас "Крылышки" - симпатичную команду РПЛ.
Валерыч
Валерыч ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 06:27
Ну, почему же? 3 место в нынешнем сезоне однозначно лучше 10-го места в прошлом сезоне. Значит Спартак стал сильнее в этом сезоне.
lotsman
lotsman
вчера в 22:32
Следующий сезон, я думаю, будет таким же.
морозз
морозз
вчера в 22:13
Пришла женщина - ушёл достаток
Ушёл достаток - ушла женщина
Ушла женщина - пришёл достаток!
Водоворот однако!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:45
У тебя на аватарке Игорь Нетто. Я много раз видел его игру. Великолепный игрок. У него было ласковое прозвище Гусь. Неспешная манера передвижения по полю, блестящая техника, видение поля. Я думаю это один из лучших диспетчеров за всю историю нашего футбола. А рядом с ним играл Алексей Парамонов. Работяга редкий. Я всю ту плеяду спартаковцев помню и до сих пор восхищаюсь ими.
112910415
112910415
вчера в 21:21
Особой радости нет, скажем так
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:13
Это она только знает.
Мои футбольные вкусы не совпадали с её комментариями, когда она была в Спартаке.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:11
А о каких запоминающихся победах во второй части сезона она говорит? Напомни, буду благодарен.
c2udu3x9f5by
c2udu3x9f5by
вчера в 20:58
Большого прогресса не видно, точнее не видно от слова Совсем
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 20:54
О! Ведьма! Давно не слыхать было. И ещё столько бы не слышать.🙉
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:51
Салихова оценила сезон 2022/23 для «Спартака» .
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:35
Одно и тоже...
Прикупила бы пару защитников, а теперь походу и нападающего, вот это был бы эксклюзив!)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:19
Уж 20 лет послесезонные речи заканчиваются одной фразой : "В следующем сезоне увидим сильный «Спартак».
.......но никто не видит.......
Beriner
Beriner
вчера в 20:16
Зарему в эксперты Матч-ТВ помогать Ловчеву брехать.
Viollator
Viollator
вчера в 20:15
Зухру в трендели .
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:11
Вся беда в том,что вас с Арнольдычем рядом не было,а то бы...и в призы не попали.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:10
Да ладно Зарема , чего уж ноготками махать , чемпионат закончился...
Сп62
Сп62
вчера в 20:10
Адекватная оценка игры Спартака Заремой. Будем ждать новый сезон.
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