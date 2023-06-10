Форвард из Лиги 1 – в «Спартаке», Сперцян – в «Аяксе». Трансферное окно РПЛ – в самом разгаре

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вчера, 10:06

Громкие трансферы требуют подготовки.

Трансферная кампания для клубов РПЛ уже стартовала – кто-то начал ее активно, чтобы собрать состав прямиком к первому сбору. А вот топ-клубы пока отмалчиваются – вероятно, ищут топ-легионеров.

«Оренбург» использует отлаженные механизмы

Зачем искать что-то новое, если хорошо работает старое? Южноуральцы отлично изучили латиноамериканский рынок, когда находили Матиаса Переса, Лукаса Веру, Сесара Флорентина и Брайана Мансилью. Этим летом селекционеры клуба снова обратились к этому рынку и успели привезти очередного аргентинского полузащитника Томаса Муро. На высшем уровне 21-летний футболист играет с 2022 года, в начавшемся сезоне чемпионата Аргентины провел 9 матчей и отдал голевую передачу.

Еще одним новичком стал турецкий вингер Эмирджан Горлюк – до этого 19-летний нападающий выступал в составе «Алтынорду» во втором дивизионе родного чемпионата. Многообещающим выглядит и выкуп Мансильи (у «Расинга») с Оганесяном (у «Спартака»). Первый успел стать полноценным лидером «Оренбурга», второй чаще выходил на замену, но и так успел отметиться результативными действиями – 2 гола и ассист.

К слову, такая активность может быть и предвестником больших потерь. Истории, когда у стрельнувшего в РПЛ середняка разбирают всех лидеров, – не редкость. А тут выбор богатый: Марин (7 голов, 3 результативные передачи), Вера (2 гола + 7 ассистов), Мансилья (4+5), Флорентин (2+4).

«Урал» привез двух игроков и расстался с пятью

В той же мере активными на трансферном рынке оказались уральцы. В прошлом году отсутствие качественного усиления на старте сезона вкупе с формой лидеров привели к 8 матчам в чемпионате без побед. На этот раз новости стали появляться почти сразу после финиша сезона.

«Шмели» не стали продлевать контракт с вратарем Олегом Бакловым, который до этого играл в КАМАЗе на правах аренды, Ильей Быковским, Вячеславом Подберезкиным, Алексеем Евсеевым и Юрием Бавиным. Игорь Коновалов возвращается в «Рубин» — выкупать хавбека после аренды не стали.

Плюс есть 2 трансфера на вход – усиления в центральную ось (Тимур Аюпов из «Оренбурга») и на левый фланг обороны (Кики из португальской «Визелы»). Хавбека у южноуральцев взяли скорее для глубины скамейки. В обойме есть Ибрахима Сиссе, заиграть в основе может Фанил Сунгатулин, Юрий Газинский хоть и страдает от травм, но в оптимальной форме делает разницу, Даниэль Мишкич показывает отличный результат. Кики, вероятно, под основу – есть Лео Гогличидзе, но португальцу по силам выиграть у него конкуренцию. К слову, конкурировать также придется с Бевеевым.

Остается на повестке вратарский вопрос – очередная аренда Ильи Помазуна заканчивается, ЦСКА продавать его не хочет. Финиш карьеры Акинфеева не за горами. Хотя бы еще на год голкипера оставить стоит попробовать.

«Краснодару» надо искать замену Сперцяну и Рамиресу

Но главные трансферные саги все равно разворачиваются в топ-клубах. «Краснодар» может лишиться сразу двух своих лидеров. Интерес к Эдуарду Сперцяну давний и устойчивый – говорилось даже о «Реале» и «Милане». Теперь в список претендентов добавился «Аякс» — амстердамцы сделали официальное предложение в размере 9 миллионов евро. Сами «быки» готовы согласиться на 10 млн и бонусы. Эдуард с уважением относится к клубу, еще в мае хавбек говорил: его мечта – завоевать трофей для южан. Сейчас все может сложиться – завтра «Краснодар» в финале сыграет против ЦСКА в Суперфинале Кубка России. В случае победы уходить можно со спокойной душой.

Также есть вероятность, что команде Владимира Ивича придется попрощаться со своим основным левым защитником Кристианом Рамиресом. На эквадорца претендует венгерский «Ференцварош». Многое говорит в пользу ухода – сам Кристиан в конце мая сообщил, что этот сезон для него – последний в «Краснодаре», он скучает по дому. Плюс в прошлом защитник провел 3 сезона в «Ференцвароше», его жена – венгерская модель Анико Ваго. Предварительные переговоры с представителями «Ференцвароша» уже состоялись, Рамирес готов вернуться.

Такие потери почти невозможно нивелировать сразу, хотя зимнее трансферное окно «быки» провели отлично, а среди имеющихся активов постепенно раскрывается Никита Кривцов.

«Спартак» нашел еще одного Бальде, но хочет опорника «Ростова»

Москвичам предстоит достаточное многое осмыслить, прежде чем вступать в новый сезон. Коллектив отлично провел первую часть минувшего чемпионата, а вот вторую провалил. Возможно, Абаскаль не был готов к длительным зимним сборам, а позже уже не успел исправить ошибки. Может, игроки рано расслабились и начали больше обращать внимание околофутбольную жизнь. Но это все тренерские вопросы – а селекционерам надо решать вопросы кадровые.

Возвращается Кофрие – его точно нужно продавать. Вместе с тем клуб хотел найти новую команду Мозесу, Николсону, Рыбусу, под вопросом – Бальде и Мартинс.

Разворачивались слухи об интересе «красно-белых» к опорнику «Ростова» Данилу Глебову – хавбека пытались подписать и ранее, но он остался с ростовчанами. На этот раз даже сообщалось, что москвичи готовы заплатить южанам 6-7 миллионов евро. Точку в переговорах, видимо, уже поставили – Данил продлил контракт с «Ростовом» до 2028 года. Поиски опорника продолжаются.