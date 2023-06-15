Андорра – Швейцария : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на квалификацию Евро 2024 Андорра – Швейцария, который состоится 16 июня 2023 года

Андорра

Сборная Андорры является футбольным карликом и никогда серьезно не претендовала на выход и участие в крупных турнирах. На данный момент также у этой команды нет никаких реальных шансов, ведь после двух туров в ее активе лишь один пункт и впереди встречи с серьезными сборными. Гол в ворота Швейцарии стал бы хорошим достижением для Андорры, а ничья будет огромной сенсацией.

28 марта Андорра достаточно неожиданно смогла отобрать очки на выезде у Косово (1:1), а 25 числа уступила на своем стадионе Румынии (0:2).

Швейцария

Швейцария в последние два десятка лет зарекомендовала себя как крепкая команда, которая испытывает проблемы только с ведущими мировыми сборными. Команда очень серьезно относится к квалификациям, поэтому в данном поединке гости с первых минут будут играть на победу и постараются решить все вопросы в первом тайме. Встреча не имеет яркой вывески, но возможно будет интересна поклонникам швейцарской сборной.

28 марта Швейцария обыграла Израиль (3:0), а 25 числа разгромила на нейтральном поле Беларусь (5:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Андорра – 68

Ничья – 10.5

Победит Швейцария – 1.07

Статистика

Андорра забивала в четырех из десяти последних поединках во всех турнирах

Швейцария выиграла только три выездных встречи из десяти последних

Сборная Андорры проиграла два последних матча Швейцарии с общим счетом (1:5)

В двух последних личных встречах коллективов был зафиксирован тотал больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу Швейцарии с форой (-3), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. Гости гораздо сильнее своего оппонента и наверняка смогут забить большое количество безответных мячей в этой встрече.