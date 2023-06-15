Греция – Ирландия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на квалификацию Евро 2024 Греция – Ирландия, который состоится 16 июня 2023 года
Греция
Сложно сказать, что для сборной Греции уже начался этот отбор, ведь в единственной игре команда обыграла явного аутсайдера. Сейчас коллективу будет противостоять более сильный соперник и от результата этой встречи можно будет судить о перспективах обеих сборных побороться с такими зубрами как Нидерланды и Франция. Команда играет на своем поле и с поддержкой своих же болельщиков постараются добиться положительного результата.
27 марта сборная Греции сыграла вничью в товарищеском матче с Литвой (0:0), а 24 числа переиграла в квалификации Гибралтар (3:0).
Ирландия
Ирландия свой первый матч ожидаемо проиграла Франции, но впереди ее ждет несколько важных поединков, в которых необходимо набирать очки. В такой сложной группе сложно рассчитывать на первые два места, однако шансы навязать борьбу топ-сборным еще остаются. В выездной игре с Грецией очень важно, как минимум не проиграть, а победа существенно увеличит шансы на общий успех.
27 марта Ирландия уступила на своем стадионе Франции (0:1), а 22 числа в товарищеской встрече переиграла Латвию (3:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Греция – 2.2
- Ничья – 3.15
- Победит Ирландия – 3.65
Статистика
- Греция проиграла два матча из десяти последних во всех турнирах
- Пять из семи последних матчей сборной Ирландии завершились исходом «обе забьют»
- Три последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Греция выиграла два из трех последних матчей у Ирландии
Прогноз
Поставить на победу Греции, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Ирландия не очень уверенно играет на выезде, а сборная Греции напротив слишком зависит от поддержки своих трибун. Прогнозируем победу хозяев.