Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

Греция – Ирландия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 09:53
Греция – Ирландия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на квалификацию Евро 2024 Греция – Ирландия, который состоится 16 июня 2023 года

Греция

Сложно сказать, что для сборной Греции уже начался этот отбор, ведь в единственной игре команда обыграла явного аутсайдера. Сейчас коллективу будет противостоять более сильный соперник и от результата этой встречи можно будет судить о перспективах обеих сборных побороться с такими зубрами как Нидерланды и Франция. Команда играет на своем поле и с поддержкой своих же болельщиков постараются добиться положительного результата.

27 марта сборная Греции сыграла вничью в товарищеском матче с Литвой (0:0), а 24 числа переиграла в квалификации Гибралтар (3:0).

Ирландия

Ирландия свой первый матч ожидаемо проиграла Франции, но впереди ее ждет несколько важных поединков, в которых необходимо набирать очки. В такой сложной группе сложно рассчитывать на первые два места, однако шансы навязать борьбу топ-сборным еще остаются. В выездной игре с Грецией очень важно, как минимум не проиграть, а победа существенно увеличит шансы на общий успех.

27 марта Ирландия уступила на своем стадионе Франции (0:1), а 22 числа в товарищеской встрече переиграла Латвию (3:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Греция – 2.2
  • Ничья – 3.15
  • Победит Ирландия – 3.65

Статистика

  • Греция проиграла два матча из десяти последних во всех турнирах
  • Пять из семи последних матчей сборной Ирландии завершились исходом «обе забьют»
  • Три последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Греция выиграла два из трех последних матчей у Ирландии

Прогноз

Поставить на победу Греции, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Ирландия не очень уверенно играет на выезде, а сборная Греции напротив слишком зависит от поддержки своих трибун. Прогнозируем победу хозяев.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:17
Команды схожи в своих тактических построениях. Примерно равны они и по кадровому потенциалу. Задача ирландцев на грядущую встречу весьма прозрачна, не проиграть. Греки так же наверняка постараются в первую очередь совсем без очков не остаться, а там уже как повезёт. Выдающимися голеадорами не обладают ни те ни другие. В трёх имеющихся противостояниях оппоненты ни разу не переступали порог ни то что в два забитых мяча, а даже в один. Скорее всего и грядущая дуэль ограничится максиму двумя результативными ударами.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 