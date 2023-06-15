Греция – Ирландия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на квалификацию Евро 2024 Греция – Ирландия, который состоится 16 июня 2023 года

Греция

Сложно сказать, что для сборной Греции уже начался этот отбор, ведь в единственной игре команда обыграла явного аутсайдера. Сейчас коллективу будет противостоять более сильный соперник и от результата этой встречи можно будет судить о перспективах обеих сборных побороться с такими зубрами как Нидерланды и Франция. Команда играет на своем поле и с поддержкой своих же болельщиков постараются добиться положительного результата.

27 марта сборная Греции сыграла вничью в товарищеском матче с Литвой (0:0), а 24 числа переиграла в квалификации Гибралтар (3:0).

Ирландия

Ирландия свой первый матч ожидаемо проиграла Франции, но впереди ее ждет несколько важных поединков, в которых необходимо набирать очки. В такой сложной группе сложно рассчитывать на первые два места, однако шансы навязать борьбу топ-сборным еще остаются. В выездной игре с Грецией очень важно, как минимум не проиграть, а победа существенно увеличит шансы на общий успех.

27 марта Ирландия уступила на своем стадионе Франции (0:1), а 22 числа в товарищеской встрече переиграла Латвию (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Греция – 2.2

Ничья – 3.15

Победит Ирландия – 3.65

Статистика

Греция проиграла два матча из десяти последних во всех турнирах

Пять из семи последних матчей сборной Ирландии завершились исходом «обе забьют»

Три последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Греция выиграла два из трех последних матчей у Ирландии

Прогноз

Поставить на победу Греции, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Ирландия не очень уверенно играет на выезде, а сборная Греции напротив слишком зависит от поддержки своих трибун. Прогнозируем победу хозяев.