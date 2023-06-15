Косово – Румыния : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1686814816

вчера, 10:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на квалификацию Евро 2024 Косово – Румыния, который состоится 16 июня 2023 года

Косово

На старте квалификации Евро 2024 сборная Косово добилась двух ничьих и набрала два очка, что позволяет ей занимать третье место на данном этапе турнира. Тем не менее, шансов у коллектива на первые два места не так много, потому что отрыв от двух лидеров составляет уже четыре пункта. Только победа над Румынией сможет вернуть хозяевам реальные шансы на борьбу за выход из группы. Матч обещает быть интересным и зрелищным, хоть и не имеет яркой вывески.

28 марта Косово сыграл вничью с Андоррой (1:1), а 25 числа с тем же счетом поделил очки с Израилем (1:1).

Румыния

Сборная Румынии набрала максимальные шесть очков в первых двух турах, обыграв двух потенциальных аутсайдеров группы. Коллектив делит первое место со Швейцарией и впереди команду ждут более серьезные поединки, благодаря которым он сможет или досрочно обеспечить себе выход на турнир или усугубить ситуацию, продлив борьбу за желанные путевки на Евро 2024 до последнего тура.

28 марта Румыния обыграла на своем поле Беларусь (2:1), а 25 числа оказалась сильнее Андорры на выезде (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Косово – 2.5

Ничья – 3.2

Победит Румыния – 3

Статистика

Шесть последних матчей сборной Косово завершились исходом «обе забьют»

Румыния выиграла четыре из пяти последних поединков во всех турнирах

Четыре из пяти матчей Румынии на выезде завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.93. Предполагаем, что матч будет проходить в одном темпе и каждая из команд сумеет отличиться хотя бы одним забитым мячом.