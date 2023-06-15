Бразилия и Россия – лидеры по числу подозрительных игр. За океаном футбольный скандал

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вчера, 21:58

Дисквалификации, отстранения и слушанья в конгрессе.

В прошлом году подозрения вызвали 775 игр

В год отслеживают 850 000 матчей в 10 видах спорта. Ищут мошенников. В 2021-м выделили около 900 странных поединков, почти все в футболе. Ущерб от схемы оценивали в 165 миллионов евро. В прошлом году ситуация усугубилась. Согласно выводам аналитиков, только в Бразилии провели 152 футбольных матча с элементами сговора. На втором месте российские клубы, 92 поединка.

В тройке Чехия, нашли 56 странных игр. Дальше Казахстан, 43 матча, а в Китае 41 игра. Удивляет наличие чехов, но лидеры их криминальных группировок родом из стран кавказского региона. Журналисты сообщают о центрах отмывания денег. Возможно, мелкие ставки нужны для легализации грязных денег, не только ради наживы. Чешская полиция небогатая, не может найти все ниточки.

А вот в РФС активно проверяют матчи низших лиг. Из 775 странных поединков в футболе больше половины в третьих дивизионах и ниже. Вспоминается немецкий позор, где мафия нанимала продажных арбитров. В России ждали, что станет больше странных игр. Кот за дверь, а мыши на стол. Но Бразилия выделяется даже на фоне российского опыта, на одну страну пришлось почти 20 % всех случаев за год.

На старте 2023-го ситуация не изменилась. Не бывает 152 совпадений. Прокуроры сразу заподозрили сговор. И не ошиблись.

Отстранены футболисты десятка больших клубов

И там не банальные договорные игры. Речь о сговоре большой группы лиц, а сами результаты матчей чаще всего не подтасовывали. Бразилия огромная страна, там 214 миллионов жителей. Почти все они любят футбол, но беттинг не регулируется. Удивительно, что государство упускает такую налоговую выгоду. Допускаем, черные букмекеры прикармливают политиков, чтобы не регулировали их деятельность.

И появляются жулики. Усугубляет ситуацию политическая коррупция, воровали не только накануне ЧМ -14. Бывший президент Болсонару давно обещал навести порядок. Но законопроект о ставках лежал в столе четыре года. У Лулы – нового главы государства, нет полноты власти в бразильском парламенте. Оба лидера популисты, хотя лучше подходит другое слово на букву «п».

Народ оставили без защиты от мошенников, которые воруют их деньги, используя схему в стиле «закладок» запрещенных веществ. Футболистам пишут знакомые, сводят с организаторами. Часто кидают аванс. Потом игроки выполняют «задания». Их фамилии вносили в таблицу с «зарплатой». Потом исполнители получали деньги чаще всего в диапазоне от 9 до 18 тысяч евро.

Хотя в одном случае речь о 100 000 евро одному игроку. Под подозрением игроки «Сантоса», «Крузейро», «Атлетико Паранаэнсе», «Флуминенсе», «Интернасьонала» и других клубов. Например, Мойсеса из ЦСКА подозревают в намеренном получении предупреждения за споры с арбитром против «Сан-Паулу». Мойсес знает Ромариньо, бывшего игрока, арестованного как организатора.

Зато в таблице «зарплат» игрокам, которые мошенничали, Мойсеса нет. Для ЦСКА важно, чтобы бразилец не получил дисквалификацию ФИФА , ведь Инфантино на связи со своими латиноамериканскими коллегами. Ниточки завели в Литву и Грецию, могли ставить на бразильские матчи по всему миру.

Проблема расследования – не названы заказчики

Дисквалификации, штрафы и криминальные вердикты для самых наглых обманщиков испугают остальных. Трое организаторов схемы задержаны, первый десяток фигурантов получили штрафы и дисквалификации. Один из защитников «Сантоса» пропустит 12 игр. От года выдадут тем, кто работал на бандитов несколько раз. Самые злостные нарушители пожизненно отлучены от футбола.

Плохо лишь, что судят исполнителей. Организаторами называют мелких жуликов, во что слабо верится. Не названы люди, которые стоят за схемой. Откуда «стартовый капитал», чтобы раздавать по 100 000 долларов в одни руки? Также пока не добрались до десятков футболистов низшей лиги, решили припугнуть для начала футболистов Серии А. Причем футболисты воровали сами у себя.

У 19 из 20 клубов высшей бразильской лиги титульными спонсорами являются букмекеры. Классическая Бразилия. В парламенте хотят запретить ставки на специфические события – карточки, угловые и пенальти, чтобы мошенникам было сложнее убеждать игроков участвовать в аферах. Но впечатляет масштаб. Даже в «Колорадо» в МСЛ нашелся бразилец, который дома промышлял подобным.

Бабаев заявил, что верит в невинность Мойсеса. Но там столько других доказанных случаев, что и без игрока ЦСКА речь о грандиозном скандале. Конечно, Халк, Юри Альберто, Айртон, Мурильо и известные по РПЛ бразильцы такими вещами не занимались. Им не нужны деньги, если можно испортить себе репутацию дисквалификацией. Но в низших лигах исполнителей найти намного проще.

Парни с алиментами, кредитами и больными близкими. Жулики обожают втягивать в криминал несчастных людей. А есть просто жадные персонажи, которые думали, что можно заработать карточку, забрать деньги, а их никогда не поймают. Ошиблись, теперь позор на всю Бразилию. В стране, где футбол религия, а клубы живут с денег букмекеров, это яркий пример жалкого воровства.

И опасный прецедент. Точно в мире нет похожих схем? Инфантино ведь мышей не ловит. В Европе слишком много подозрительных матчей. Речь о самом большом скандале в бразильском футболе, который ставит под угрозу доверие к лигам. Пока поймали лишь часть участников схемы. Но кто сказал, что не платили арбитрам? Через них легче «наколдовать» пенальти или карточку.

Как знаем на примере дорогих домов, которые купили известные рефери в Испании, странные денежные следы можно найти к судьям, определяющим судьбу «Реала» и «Барселоны». В Бразилии пороков точно не меньше.