Дзюба отреагировал на появление новых видео со своим участием

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба отреагировал на информацию о новых видео со своим участием, которые появились в Сети.
Опять начался непонятный шум, пытаются что-то раздуть. Этот эпизод уже был, я эту страницу перевернул, сделал много выводов. Возвращаться к этому я не хочу, мне это неинтересно.
Последние два-три дня мне опять писали, вымогали деньги, угрожали. Не знаю, кто, для чего, кому это надо — мне это уже неинтересно, на вашей совести. Вскрываются давнишние видео, я там даже еще не седой. Прошу к этому спокойнее относиться. У меня все хорошо, не переживайте.
Надо смотреть полное его интервью. Ролики предлагают обменять на чрезвычайно крупную сумму денег и априори понятно он на такой расклад не согласится...
Вчера последовательно выбросили четыре видоса...
В общем время ушло когда можно было из этой темы выдавить дивиденды, сейчас он тем более тертый калач, а по большому счёту ортодоксальной реакции к нему вряд ли у общества можно будет наблюдать - полное раскаяние, осознание ошибки, правильная жизненная позиция (по общепринятым меркам общества)...
Безусловно очередное испытание для жены и детей.
Надо смотреть полное его интервью. Ролики предлагают обменять на чрезвычайно крупную сумму денег и априори понятно он на такой расклад не согласится...
Вчера последовательно выбросили четыре видоса...
В общем время ушло когда можно было из этой темы выдавить дивиденды, сейчас он тем более тертый калач, а по большому счёту ортодоксальной реакции к нему вряд ли у общества можно будет наблюдать - полное раскаяние, осознание ошибки, правильная жизненная позиция (по общепринятым меркам общества)...
Безусловно очередное испытание для жены и детей.
Боле напрасного и неумного мероприятия трудно придумать..))
Боле напрасного и неумного мероприятия трудно придумать..))
Да я там ещё даже не только с Евдокией Кулаковой!
ПыСы: Это как же яростно надо теребонькать, чтобы махом так поседеть!
Да я там ещё даже не только с Евдокией Кулаковой!
ПыСы: Это как же яростно надо теребонькать, чтобы махом так поседеть!