Дзюба отреагировал на появление новых видео со своим участием

Нападающий «Локомотива» отреагировал на информацию о новых видео со своим участием, которые появились в Сети.

Опять начался непонятный шум, пытаются что-то раздуть. Этот эпизод уже был, я эту страницу перевернул, сделал много выводов. Возвращаться к этому я не хочу, мне это неинтересно.

Последние два-три дня мне опять писали, вымогали деньги, угрожали. Не знаю, кто, для чего, кому это надо — мне это уже неинтересно, на вашей совести. Вскрываются давнишние видео, я там даже еще не седой. Прошу к этому спокойнее относиться. У меня все хорошо, не переживайте.