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Дзюба отреагировал на появление новых видео со своим участием

вчера, 09:16

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба отреагировал на информацию о новых видео со своим участием, которые появились в Сети.

Опять начался непонятный шум, пытаются что-то раздуть. Этот эпизод уже был, я эту страницу перевернул, сделал много выводов. Возвращаться к этому я не хочу, мне это неинтересно.

Последние два-три дня мне опять писали, вымогали деньги, угрожали. Не знаю, кто, для чего, кому это надо — мне это уже неинтересно, на вашей совести. Вскрываются давнишние видео, я там даже еще не седой. Прошу к этому спокойнее относиться. У меня все хорошо, не переживайте.

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Все комментарии
Russia_4ever
Russia_4ever
вчера в 17:38
Норм реакция, красавчик
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 17:22
Опять за старое взялся??
karnager
karnager ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 14:39
этим и отличается. а еще у нас нет много денег, такой ответственности к обществу, перед молодым поколением, детьми, для которых артемка может являться кумиром. но можешь успокоиться - он для Ж отправлял все это, а не толерастам
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:03
История далекая от спорта.
Надо смотреть полное его интервью. Ролики предлагают обменять на чрезвычайно крупную сумму денег и априори понятно он на такой расклад не согласится...
Вчера последовательно выбросили четыре видоса...
В общем время ушло когда можно было из этой темы выдавить дивиденды, сейчас он тем более тертый калач, а по большому счёту ортодоксальной реакции к нему вряд ли у общества можно будет наблюдать - полное раскаяние, осознание ошибки, правильная жизненная позиция (по общепринятым меркам общества)...
Безусловно очередное испытание для жены и детей.
lotsman
lotsman
вчера в 13:11
Неумный ход тех, кто пытается что то поиметь с этих заплесневелых роликов.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:30
"Вскрываются давнишние видео, я там даже еще не седой. Прошу к этому спокойнее относиться. Скоро выйдут новые, уже актуальные эпизоды", - добавил негодующий Дзюба.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 10:50
Как ни странно для многих покажется, но я поддержу Артёма. А его ответ достоин мужчины. Кстати, а чем мы с вами отличаемся от него ? Только тем, что занимаемся ЭТИМ под одеялом или в ванной, а он, дурак, опубликовал свои естественные действия.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:14
Дзюбу пугать и шантажировать роликами с его участием???
Боле напрасного и неумного мероприятия трудно придумать..))
hahydahqb9z7
hahydahqb9z7
вчера в 09:56, ред.
Вскрываются давнишние видео, я там даже еще не седой.

Да я там ещё даже не только с Евдокией Кулаковой!

ПыСы: Это как же яростно надо теребонькать, чтобы махом так поседеть!
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:38
Дзюба отреагировал на появление новых видео со своим участием, покурил, и еще раз передернул....
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 09:31
Дзюба за рекламу не платит деньги.
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