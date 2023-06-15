Мбаппе хочет выкачать 172 млн евро из ПСЖ и уйти бесплатно. Пора выставить его на трансфер

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вчера, 16:45

Ибрагимович уважал парижан, но не все такие.

Мбаппе – главный политик Франции

Называли Килиана политиком еще до отказа игрока продлить контракт с ПСЖ . Подбирает слова, лавирует в интервью, крайне редко шутит. Вот Холанд ведет себя согласно возрасту. Часто портит воздух. Неудивительно, поскольку норвежец как пылесос. Полдня ест калорийную пищу, пьет много молока. Эрлинг ведет себя так, как должен вчерашний подросток и спортсмен.

Пару раз случайно матерился в прямом эфире. Громко заржал, когда Скотт Карсон в раздевалке в сползающих джинсах показывал, как надо парировать мячи. Холанд нашел себе старшего брата-хулигана в «Манчестер Сити» — Грилиша. Все как по учебнику о психологии 22-летнего парня. А Килиан ведет себя, как дед из парламента. Со своим «братом» Неймаром поссорился.

Мбаппе пристыдил французов, что неуважительно встретили Месси? А он давно стал совестью нации? Килиан забыл о послании, которое ему через прессу, а потом лично на финале «Ролан Гаррос» передал Ибрагимович:

Килиан создал ситуацию, когда он важнее, чем клуб. И ПСЖ допустил это. А причина в родителях, адвокатах, агентах и тренерах Мбаппе. Проблема в них. Он теряет самодисциплину и самого себя. Родители новых футболистов возомнили себя звездами. Дают интервью. Кто они такие? Заткнитесь. Ваш сын должен пахать и быть дисциплинированным.

Сказано по делу, применимо не только к Мбаппе. Жизнь Килиана как серия «Наследников», только актерская игра слабее. Драмы, недомолвки. Нападающий использовал «Реал», заключив царское соглашение с ПСЖ . Теперь понял, что не возьмет ЛЧ , хочет всё переиграть. Причем Мбаппе в своем сообщении процитировал Гитлера – использовал отсылку к «большой лжи».

Загвоздка в длительности контракта

ПСЖ не хочет отдавать Килиана бесплатно, в этом конфликт. И форвард не заявил, что останется надолго, манипулирует. Зачем Мбаппе притворяется? Понимает, что ПСЖ ограничен правилами УЕФА . Клуб не может выдать ему еще 72 миллиона евро зарплаты, 100 млн евро бонуса за лояльность, а потом отдать бесплатно. Глупо кормить футболиста «Реала».

Выгоднее сэкономить средства, а еще получить 180-200 млн евро за трансфер, потратив их на других футболистов. Также против версий, что Мбаппе бедная жертва, играет любовь французов к сплетням. Журналисты, которые давно общаются с окружением Килиана, знают детали. Год назад первыми сообщили, что игрок обманул Переса. Теперь старик и юноша помирились.

Но разве поступок форварда был высокоморальным? В каждом интервью рассказываешь о любви к «Реалу», а дали 72 миллиона евро в год – передумал уходить. Учтите, что Килиан больше не действует в собственных спортивных интересах. В его интересах было перейти в «Реал» год назад, поиграть с Бензема, возможно, попробовать себя на правом фланге атаки.

Вместо этого Мбаппе хочет понравиться французам, словно ему завтра на выборы. Боится сказать, что ему плевать на ПСЖ , чтобы фанаты не освистали, как Месси и Неймара. Для него Франция родной дом, ему еще возвращаться, в отличие от легионеров. Но свои люди скорее бы поняли честность. Зидан, Анри и Платини уезжали, но их после этого любили не меньше.

Килиану от ПСЖ нужны только деньги

И не только ему. Неймар, Паредес, Икарди и остальные игроки Парижа хотели в финал Лиги чемпионов. Но они эксплуатировали богатство ПСЖ , как и Месси. Лионель не решился на иной вызов, взял деньги шейхов во Франции и пожалел. Поэтому выбрал солнечную Флориду, отказался от аравийских денег. А Неймар, скорее всего, согласится. И точно не отработает 222 млн евро.

Париж останется без основной тройки атаки, у разбитого финансового корыта. Друзья Мбаппе называют его команду «Призон Сен-Жермен», то есть «Тюрьма Сен-Жермен». Французам после этого лета придется строить новый коллектив. Выгоднее подписать и наиграть футболиста вместо Мбаппе сейчас, чем откладывать замену на год. Неймар тоже лишний в заявке, ведь половину сезона играет в казино.

А Мбаппе говорит одно, думает другое и делает третье. Номинально, учитывая возраст и данные, это сильнейший футболист мира. При всем уважении к Холанду, норвежец не настолько талантливый. Но Ибрагимович прав, француз поставил себя выше ПСЖ . Хочешь в «Реал»? Убеждай Переса заплатить деньги. Но и Флорентино сомневается. Так как слева есть Винисиус, а Мбаппе не новый Бензема в центр.

Также Килиану не хватит смелости, чтобы перейти в МЮ или «Ливерпуль». Вот это вызов, сыграть против Гвардиолы и Холанда. Мбаппе сомневается и юлит, потому что «Реал» могут ждать непростые времена. Хочет понаблюдать еще годик. Желаем ему честности и смелости, а еще нанять пресс-атташе, поскольку все попытки француза сыграть жертву не срабатывают. Ему мало кто верит во Франции.

ПСЖ надо изменить концепцию клуба

Ибрагимович напомнил, что Роналду ставил себя выше клубов, но когда выиграл всё. Это не значит, что Криштиану был прав, но Мбаппе ниже статусом. Он пока не легенда. Для короткой жизни у Килиана многовато конфликтов, скандалов и поведения в стиле злой версии Роналду. Мбаппе так сильно себя жалеет, что еще может стать Неймаром. А бразилец растратил талант.

У Мбаппе есть шанс на величие, но ему пора честно говорить об эмоциях, мыслях и планах. Хватит зарабатывать, и так богатый. Из него ужасный политик, сразу видно, когда обманывает. И тексты с цитатами Гитлера ему пишут юристы. Хуже только боссы ПСЖ . У них миллиарды евро на счетах, а их обводят вокруг пальца парни, которые в школе не учились, только числились.

В ПСЖ не умеют вести дела. Леонардо оказался одним из самых слабых менеджеров в истории, особенно если учесть ресурсы. Аль-Хелаифи непонятно кто такой. Больше времени потратил, чтобы Чеферин не вышвырнул парижан из ЛЧ , чем на заботу о команде. Выбор тренеров — от увольнений Анчелотти и Тухеля до назначений Почеттино и Гальтье — одна сплошная серия крупных ошибок.

Ставка на советника Кампуша, который лезет руководить командой на бровке, тоже мимо кассы. Месси не нравилось в Париже. Рамос ушел. Центрального форварда не нашли. Зидан годами отказывается идти в ПСЖ , ведь знает всю подноготную. Мбаппе пора выставить на трансфер. В одном с боссами парижан согласимся, что нет смысла делать «Реалу» или МЮ одолжение через год.