Виллиан: «Конфликт с Соболевым закрыт, мы всё уже решили»

Защитник ЦСКА Виллиан сообщил о том, что пожмёт руку нападающему Александру Соболеву при встрече.
В поединке 28-го тура РПЛ между «армейцами» и «Спартаком» форвард «красно-белых» показал неприличный жест в адрес соперника, за что получил четырёхматчевую дисквалификацию. Также в игре был удалён и бразилец за повторение жеста перед помощником арбитра, но позже эта красная карточка была отменена решением КДК РФС.
Конфликт с Соболевым закрыт, мы всё уже решили. Пообщался ли с Александром? Нет, к сожалению, мне не о чем говорить с Александром. Он великолепный игрок, и то, что случилось, уже прошло. Я желаю Саше всего самого наилучшего и всех благ. Поздороваюсь ли при встрече? Да, конечно. Без всяких проблем поздороваюсь, пожму руку.