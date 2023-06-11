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Виллиан: «Конфликт с Соболевым закрыт, мы всё уже решили»

вчера, 22:29

Защитник ЦСКА Виллиан сообщил о том, что пожмёт руку нападающему Александру Соболеву при встрече.

В поединке 28-го тура РПЛ между «армейцами» и «Спартаком» форвард «красно-белых» показал неприличный жест в адрес соперника, за что получил четырёхматчевую дисквалификацию. Также в игре был удалён и бразилец за повторение жеста перед помощником арбитра, но позже эта красная карточка была отменена решением КДК РФС.

Конфликт с Соболевым закрыт, мы всё уже решили. Пообщался ли с Александром? Нет, к сожалению, мне не о чем говорить с Александром. Он великолепный игрок, и то, что случилось, уже прошло. Я желаю Саше всего самого наилучшего и всех благ. Поздороваюсь ли при встрече? Да, конечно. Без всяких проблем поздороваюсь, пожму руку.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:44
Слишком миролюбиво, без скандала не интересно.
nik9373
nik9373
вчера в 23:05
Разумный подход.
Гость
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