Виллиан: «Конфликт с Соболевым закрыт, мы всё уже решили»

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вчера, 22:29

Защитник ЦСКА сообщил о том, что пожмёт руку нападающему при встрече.

В поединке 28-го тура РПЛ между «армейцами» и «Спартаком» форвард «красно-белых» показал неприличный жест в адрес соперника, за что получил четырёхматчевую дисквалификацию. Также в игре был удалён и бразилец за повторение жеста перед помощником арбитра, но позже эта красная карточка была отменена решением КДК РФС .