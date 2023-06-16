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Норвегия – Шотландия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:10
Норвегия – Шотландия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура квалификации на Евро-2024 Норвегия – Шотландия, который состоится 17 июня 2023 года

Норвегия

На сегодняшний день сборная Норвегии в турнирной таблице группы A находится на третьей строчке. Для того чтобы оценить шансы команды в предстоящем матче с шотландцами, предлагаем вспомнить несколько футбольных поединков с участием норвежской сборной. В ноябре прошлого года «свёрла» провели две товарищеские встречи. В один мяч норвежцы обыграли «парней в зелёном» из Ирландии. Ничейным исходом завершился матч норвежской сборной с финской национальной командой. В матче 1-го тура группового этапа квалификации на Евро-2024 в сухую, пропустив три гола, «свёрла» потерпели поражение от испанцев.

28 марта в игре 2-го тура сборная Норвегии раскатала ничью с грузинами (1:1).

Шотландия

После двух туров «тартановая армия» в своей группе занимает первое место. Команда не пропустила пока ни одного мяча, а поразила ворота своих соперников пять раз. Рассмотрим недавние матчи шотландцев за последнее время. В товарищеской игре в ноябре прошлого года в один мяч сборная Шотландии уступила национальной сборной Турции. 25 марта в сухую, трижды поразив ворота соперника, «тартановая армия» выиграла сборную Кипра в рамках матча 1-го тура квалификации на Евро.

Со счётом 2:0 во втором туре шотландская сборная одержала победу над испанцами.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Норвегия – 2.07
  • Ничья – 3.45
  • Победит Шотландия – 3.75
  • Победит Норвегия с форой -1.5 – 3.70
  • Обе забьют — нет – 1.88
  • Обе забьют — да – 1.96
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.14
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.71

Статистика

  • Четыре очные встречи из пяти крайних завершились следующим исходом: обе забьют – нет
  • Только в одной игре из пяти последних «свёрла» обыграли своего оппонента
  • За аналогичный период «тартановая армия» выиграла в трёх матчах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу сборной Шотландии коэффициент 3.75. В последнее время шотландцы демонстрируют отличный результат и в предстоящей игре возьмут верх над норвежскими «свёрлами».

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:28
Не жаловали шотландцы и голкиперов Норвегии на всём историческом пути их противостояний. 11 раз оппоненты пересекались между собой и в семи случаях "свёрла" сухими с поля не уходили. И нынче их оборона косячит из матча в матч пропуская в семи крайних поединках от всех подряд. Не будет ничего удивительного если пропустит и от настырных в атаке скоттов. Исходя из имеющихся данных такой вариант ставки является в грядущей дуэли довольно перспективным для выигрыша и при этом весьма не дурно оплачивается.
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