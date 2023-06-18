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Армения – Латвия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 19:36
Армения – Латвия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура квалификации на Евро-2024 Армения – Латвия, который состоится 19 июня 2023 года

Армения

Сборная Армении в турнирной таблице группы D на текущий момент находится на четвёртой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «горцев». В игре первого тура квалификации на Евро-2024 на своём поле с разницей в один мяч армяне уступили сборной Турции. 28 марта в товарищеском матче сборная Армении принимала дома киприотов. Завершился матч вничью со счётом 2:2. Дублем за «горцев» отметился девятнадцатилетний нападающий Ранос.

16 июня сборная Армении удивила всех в матче третьего тура. В Кардиффе со счётом 4:2 «горцы» обыграли местных «драконов». Снова отличился дублем Ранос.

Латвия

Латвийцы на сегодняшний день в турнирной таблице своей группы занимают последнее место. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков сборной Латвии за последнее время. 22 марта в товарищеском матче «красно-бело-красные» проиграли ирландцам со счётом 2:3. В матче 2-го тура группового этапа квалификации на Евро-2024 с минимальным счётом латвийцы уступили сборной Уэльса.

16 июня в матче 3-го тура квалификации со счётом 2:3 «красно-бело-красные» потерпели поражение от турецкой сборной.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Армения – 1.78
  • Ничья – 3.80
  • Победит Латвия – 4.60
  • Победит Армения с форой -1.5 – 3.00
  • Обе забьют — нет – 1.91
  • Обе забьют — да – 1.93
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.97
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.87

Статистика

  • «Горцам» пока не доводилось выигрывать у латвийцев
  • Два поражения потерпели армяне в пяти последних матчах
  • За аналогичный период латвийцы уступили в четырёх футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу сборной Армении коэффициент 1.78. После выигрыша в матче с валлийскими «драконами» победа в предстоящей игре над «красно-бело-красными» кажется вполне реальной.

Все комментарии
ВЛАДИМИР ИВАНОВ 13
ВЛАДИМИР ИВАНОВ 13
вчера в 21:13
Надеюсь Армения забьет не меньше 3 голов да может не пропустить .
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:34
Впрочем забить больше одного гола Латвии в этом матче будет наверное сложно. И поэтому победа Армении всего быстрее предрешена. Во всяком случае после победы хозяев на выезде над командой Уэльса это вполне будет закономерно. Поэтому ставку берём П1 + ТБ 1.5 - Да
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