Армения – Латвия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура квалификации на Евро-2024 Армения – Латвия, который состоится 19 июня 2023 года

Армения

Сборная Армении в турнирной таблице группы D на текущий момент находится на четвёртой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «горцев». В игре первого тура квалификации на Евро-2024 на своём поле с разницей в один мяч армяне уступили сборной Турции. 28 марта в товарищеском матче сборная Армении принимала дома киприотов. Завершился матч вничью со счётом 2:2. Дублем за «горцев» отметился девятнадцатилетний нападающий Ранос.

16 июня сборная Армении удивила всех в матче третьего тура. В Кардиффе со счётом 4:2 «горцы» обыграли местных «драконов». Снова отличился дублем Ранос.

Латвия

Латвийцы на сегодняшний день в турнирной таблице своей группы занимают последнее место. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков сборной Латвии за последнее время. 22 марта в товарищеском матче «красно-бело-красные» проиграли ирландцам со счётом 2:3. В матче 2-го тура группового этапа квалификации на Евро-2024 с минимальным счётом латвийцы уступили сборной Уэльса.

16 июня в матче 3-го тура квалификации со счётом 2:3 «красно-бело-красные» потерпели поражение от турецкой сборной.

Котировки БК Pinnacle

Победит Армения – 1.78

Ничья – 3.80

Победит Латвия – 4.60

Победит Армения с форой -1.5 – 3.00

Обе забьют — нет – 1.91

Обе забьют — да – 1.93

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.97

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.87

Статистика

«Горцам» пока не доводилось выигрывать у латвийцев

Два поражения потерпели армяне в пяти последних матчах

За аналогичный период латвийцы уступили в четырёх футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу сборной Армении коэффициент 1.78. После выигрыша в матче с валлийскими «драконами» победа в предстоящей игре над «красно-бело-красными» кажется вполне реальной.