Исландия – Португалия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура квалификации на Евро-2024 Исландия – Португалия, который состоится 20 июня 2023 года

Исландия

Сборная Исландии на текущий момент находится на пятой строчке в турнирной таблице группы J. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «викингов». В матче 1-го тура группового этапа квалификации на Евро-2024 исландцы потерпели поражение от боснийцев (0:3). Во втором туре квалификации «наши парни» с разгромным счётом обыграли сборную Лихтенштейна. Семь голов были забиты исландскими футболистами в ворота соперника.

17 июня с разницей в один мяч дома исландцы уступили словацкой сборной в третьем туре (1:2).

Португалия

«Команда избранных» в турнирной таблице своей группы занимает на сегодняшний день первое место. Предлагаем ознакомиться с несколькими футбольными поединками португальской сборной за последнее время. 23 марта в матче первого тура квалификации на Евро португальцы с большим счётом выиграли у сборной Лихтенштейна (4:0). Через три дня на выезде, сохранив свои ворота в неприкосновенности, «команда избранных» шесть раз поразила ворота люксембургской национальной команды.

17 июня в матче 3-го тура квалификации с минимальным счётом сборная Португалии взяла верх над боснийцами.

Котировки БК Pinnacle

Победит Исландия – 9.60

Ничья – 5.60

Победит Португалия – 1.32

Победит Португалия с форой -1.5 – 1.89

Обе забьют — нет – 1.78

Обе забьют — да – 2.06

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.61

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.27

Статистика

Три очные встречи сборных завершились исходом: обе забьют – да

В трёх матчах из пяти крайних исландцы проиграли своим оппонентам

Одно поражение потерпели португальцы в пяти последних поединках.

Прогноз

В предстоящем матче португальская сборная одержит уверенную победу над «викингами». Компания Pinnacle предлагает на победу сборной Португалии с форой -1.5 гола коэффициент 1.89. Португальцы забьют на два гола больше, чем соперник.