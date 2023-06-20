Эстония – Бельгия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура квалификации на Евро-2024 Эстония – Бельгия, который состоится 20 июня 2023 года
Эстония
Эстонская сборная в турнирной таблице группы F находится на данный момент на четвёртой строчке. Предлагаем ознакомиться с недавними матчами с участием эстонцев. С начала года «синие футболки» из трёх товарищеских матчей в одном проиграли своему оппоненту. С минимальным счётом «мадьяры» обыграли сборную Эстонии. 27 марта в рамках матча второго тура квалификации на Евро-2024 эстонцы уступили с разницей в один мяч австрийцам.
17 июня ничейным исходом завершилась игра с азербайджанцами в рамках матча 3-го тура (1:1).
Бельгия
Бельгийцы в своей группе занимают на сегодняшний день второе место, уступая три очка австрийцам. Но у «красных дьяволов» на одну игру больше в запасе. Для того чтобы оценить шансы команды в предстоящем матче с бельгийской сборной, предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием бельгийцев. В матче первого тура квалификации на Евро «красные дьяволы» обыграли в гостях шведов с большим счётом. В товарищеской встрече с разницей в один мяч сборная Бельгии взяла верх над немецкой национальной командой.
Ничью раскатали бельгийцы на своём поле в игре 3-го тура с австрийцами.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Эстония – 10.00
- Ничья – 5.80
- Победит Бельгия – 1.30
- Победит Бельгия с форой -1.5 – 1.85
- Обе забьют — нет – 1.75
- Обе забьют — да – 2.08
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.60
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.29
Статистика
- В позапрошлом году в матчах квалификации на чемпионат мира две очные встречи команд завершились исходом тотал больше 3.5 голов за игру
- Только в одной игре из пяти крайних эстонцы одержали победу
- За аналогичный период бельгийцы взяли верх над своими оппонентами двух футбольных поединках.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает на победу сборной Бельгии с форой -1.5 гола коэффициент 1.85. С разницей в пару мячей, как минимум, «красные дьяволы» обыграют эстонскую сборную.