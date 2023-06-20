Эстония – Бельгия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура квалификации на Евро-2024 Эстония – Бельгия, который состоится 20 июня 2023 года

Эстония

Эстонская сборная в турнирной таблице группы F находится на данный момент на четвёртой строчке. Предлагаем ознакомиться с недавними матчами с участием эстонцев. С начала года «синие футболки» из трёх товарищеских матчей в одном проиграли своему оппоненту. С минимальным счётом «мадьяры» обыграли сборную Эстонии. 27 марта в рамках матча второго тура квалификации на Евро-2024 эстонцы уступили с разницей в один мяч австрийцам.

17 июня ничейным исходом завершилась игра с азербайджанцами в рамках матча 3-го тура (1:1).

Бельгия

Бельгийцы в своей группе занимают на сегодняшний день второе место, уступая три очка австрийцам. Но у «красных дьяволов» на одну игру больше в запасе. Для того чтобы оценить шансы команды в предстоящем матче с бельгийской сборной, предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием бельгийцев. В матче первого тура квалификации на Евро «красные дьяволы» обыграли в гостях шведов с большим счётом. В товарищеской встрече с разницей в один мяч сборная Бельгии взяла верх над немецкой национальной командой.

Ничью раскатали бельгийцы на своём поле в игре 3-го тура с австрийцами.

Котировки БК Pinnacle

Победит Эстония – 10.00

Ничья – 5.80

Победит Бельгия – 1.30

Победит Бельгия с форой -1.5 – 1.85

Обе забьют — нет – 1.75

Обе забьют — да – 2.08

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.60

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.29

Статистика

В позапрошлом году в матчах квалификации на чемпионат мира две очные встречи команд завершились исходом тотал больше 3.5 голов за игру

Только в одной игре из пяти крайних эстонцы одержали победу

За аналогичный период бельгийцы взяли верх над своими оппонентами двух футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу сборной Бельгии с форой -1.5 гола коэффициент 1.85. С разницей в пару мячей, как минимум, «красные дьяволы» обыграют эстонскую сборную.