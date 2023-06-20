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Эстония – Бельгия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:48
Эстония – Бельгия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура квалификации на Евро-2024 Эстония – Бельгия, который состоится 20 июня 2023 года

Эстония

Эстонская сборная в турнирной таблице группы F находится на данный момент на четвёртой строчке. Предлагаем ознакомиться с недавними матчами с участием эстонцев. С начала года «синие футболки» из трёх товарищеских матчей в одном проиграли своему оппоненту. С минимальным счётом «мадьяры» обыграли сборную Эстонии. 27 марта в рамках матча второго тура квалификации на Евро-2024 эстонцы уступили с разницей в один мяч австрийцам.

17 июня ничейным исходом завершилась игра с азербайджанцами в рамках матча 3-го тура (1:1).

Бельгия

Бельгийцы в своей группе занимают на сегодняшний день второе место, уступая три очка австрийцам. Но у «красных дьяволов» на одну игру больше в запасе. Для того чтобы оценить шансы команды в предстоящем матче с бельгийской сборной, предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием бельгийцев. В матче первого тура квалификации на Евро «красные дьяволы» обыграли в гостях шведов с большим счётом. В товарищеской встрече с разницей в один мяч сборная Бельгии взяла верх над немецкой национальной командой.

Ничью раскатали бельгийцы на своём поле в игре 3-го тура с австрийцами.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Эстония – 10.00
  • Ничья – 5.80
  • Победит Бельгия – 1.30
  • Победит Бельгия с форой -1.5 – 1.85
  • Обе забьют — нет – 1.75
  • Обе забьют — да – 2.08
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.60
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.29

Статистика

  • В позапрошлом году в матчах квалификации на чемпионат мира две очные встречи команд завершились исходом тотал больше 3.5 голов за игру
  • Только в одной игре из пяти крайних эстонцы одержали победу
  • За аналогичный период бельгийцы взяли верх над своими оппонентами двух футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу сборной Бельгии с форой -1.5 гола коэффициент 1.85. С разницей в пару мячей, как минимум, «красные дьяволы» обыграют эстонскую сборную.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:41
Не так давно, в рамках квалификации к ЧМ-2022 сборные дважды играли между собой. И тогда Бельгия на классе оба раза спокойно брала верх над соперником: 3-1 и 5-2. До этого эстонцы проиграли данному оппоненту в двух матчах отборочного цикла к ЧМ-2018: 0-2 и 1-8. Разница в классе между сборными и сейчас огромная. Думаю, гости здесь не испытают никаких проблем. Беру довольно логичную ставку - фора (-1,5) бельгийцев. Жду победы фаворита с разницей минимум в два мяча.
Гость
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