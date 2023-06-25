Кейн, Мане и Гнабри в центре внимания. У «Баварии» большая перестройка в атаке

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25 июня 2023, 13:06

Трансферы без Кана и Салихамиджича.

Легенды из Мюнхена погорели на высокомерии

Салихамиджич настаивал, что его зря уволили. В «Баварии» попросили Кана не приезжать на празднование чемпионства. Увольнения как результат дерзости легенд. Отставка Нагельсманна была импульсивной. Убрали тренера, который собирал победы в ЛЧ . Выбрали Тухеля, который вылетел. Пусть «Боруссия» Д подарила «Баварии» чемпионство, но Томас мог оказаться неудачником весны и проиграть во всех турнирах.

Тухель пошел на место Нагельсманна, а теперь не уволился вместе с теми, кто его выбрал. Внутри «Баварии» был бардак, на что среагировали верховные старцы. Клуб прикрывают с тыла большие спонсоры. Корпорациям не нравился имидж чемпионов, созданный сварливыми Салихамиджичем и Каном. А если выделять один грех этого дуэта, то легко называть ключевой трансферный прокол – не нашли замену Левандовски.

В «Баварии» смеялись, когда пошли слухи о переходе Роберта в «Барселону». Мол, погрязший в долгах клуб, который ЛЕ не может выиграть, не заберет кандидата на «Золотой мяч». Но каталонская магия сработала, Левандовски уехал в Испанию, как раньше Алаба. Высокомерие сгубило Салихамиджича и Кана, а также повлияло на судьбу колючего Нагельсманна. Теперь надо наводить порядок в команде, где Мане напал на Сане. Теперь новичков подписывают без Юлиана, Оливера и Хасана.

Кейн подходил «Реалу» и поможет «Баварии»

В Мюнхене любят здоровяков в атаке. Тони не уровня Левандовски, но форвард «Фиорентины» после победы на чемпионате мира год поиграл в Серии А, а потом отправился в Бундеслигу. Забил в первом сезоне 39 мячей, ведь играть на острие «Баварии» часто легко и приятно. Манджукич, еще один известный путешественник, дважды подряд преодолевал в клубе из Мюнхена отметку в двадцать голов за сезон.

Кейн выше классом, в девяти сезонах подряд в «Тоттенхэме» забивает больше двадцати мячей. В пяти случаях прошел отметку в три десятка голов. В последнем сезоне у него 32 гола в 49 матчах. Левандовски был результативнее, у него серия из семи сезонов в «Баварии» с минимумом в 40 мячей. Но Бундеслига отличается от АПЛ по сопротивлению линий обороны. Хотя видим по Мане, что не всегда легко адаптироваться.

Но Харри Кейн подходил «Реалу» вместе Бензема. И подходит «Баварии» вместо Левандовски. Но Переса отпугивает возраст игрока и аппетиты боссов «шпор». Также Флорентино держит в уме трансфер Мбаппе, который потребует больше свободы на острие, ведь Винисиус привычно закрывает его левый фланг. Тухелю в Мюнхене проще, сами футболисты после года с Чупо-Мотингом запросили трансфер центрфорварда.

Тухель готовится перестроить всю линию атаки

«Челси» не заиграл без центрального нападающего. Томаса уволили, не дождались прозрения от гуляки Обамеянга. Отказ «Баварии» от подписания Кейна, если у Осимхена другие планы, тоже станет ошибкой. Вряд ли Мюллер и Мусиала позволят, чтобы атака чемпионов Германии полностью развалилась, но Тухелю пора принимать волевые решения. Например, у него слишком много игроков под основу на флангах.

Предположим, на острие Кейн. Но кто будет его поддерживать? Если играть с двумя центральными хавбеками, то достаточно правильно подобрать напарника для Киммиха. «Десятка» у «Баварии» тоже есть. Мюллер может плавно уходить на пенсию, а Мусиала будет занимать центральное место в схемах Тухеля, ведь «Бэмби» стремительно растет. Мюллер персонально благодарил Джамала за новую «салатницу».

Здесь конфликтов нет. Томас передает свое место юному лидеру «Баварии». Есть проблема на флангах. Мане бил Сане после резких слов последнего. Садио думали выставить на трансфер, но изначально проблема может быть в характере Сане. А еще в поведении Гнабри, ведь Сержу не нравится его положение в «Баварии». Также в Мюнхене было много денежных споров о размерах окладов игроков.

Мане с порога дали гору денег, а он на тренировках и в матчах не впечатлил остальных. Сразу вспоминаем все драки на тренировках ФК «Голливуд», ведь их было немало. На фоне конфликтных коллег выгодно выделяется Коман. Магнит для трофеев – у Кингсли серия из 11 лет с титулами, а ему всего 27 лет. За ПСЖ и «Ювентус» играл мало, но в «Баварии» до последнего сезона часто появлялся на поле.

Немцам не хватает сразу двух ключевых персон

Тухель определил четверку атаки? Мусиала и Кейн точно в планах. Но за Мане идет «Ньюкасл». Также боссы «Баварии» не считают, что Гнабри и Сане отрабатывают высокие зарплаты. Вот только кто принимает решения? Замену Кану нашли быстро. Ян-Кристиан Дризен, который десять лет был заместителем председателя правления «Баварии», стал генеральным директором клуба. А вот спортивного менеджера пока нет.

На данный момент Макс Эберль, управляющий «Лейпцига» и автор ренессанса «Боруссии» М, не подписал контракт с командой из Мюнхена. Председатель правления чемпионов Хайнер, уволивший Кана и Салихамиджича, говорил о поисках «человека большого калибра». Но лето пролетит быстро. Тухелю нужно решение по центральному нападающему. Спортивный директор пригодится, чтобы выбить деньги из правления.

«Бавария» циклично тратит миллионы. Нет решения по Дэвису, которого зовет «Реал». И для работы с другими игроками, вроде Упамекано, Гнабри, Мане и Канселу, чья аренда заканчивается. Люку Эрнандеса зовут в ПСЖ . А игроки калибра Кейна хотят знать, что их в новом клубе ждёт именно спортивный директор, не только тренер, ведь наставника хоть завтра могут уволить. Вспомните горький опыт перемен в «Челси».

Прошлым летом убрали Грановскую, а Боэли подписывал дорогих игроков с одобрения лично Тухеля. Томас поиграл в футбольный менеджер, а потом Поттер и Лэмпард не справились с чужими игрушками. В «Баварии» пока нет сразу двух ключевых составляющих большого успеха в Лиге чемпионов, победа в которой остается главной целью клуба – спортивного директора и центрального нападающего.