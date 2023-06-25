Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Артета высказался об интересе «Арсенала» к Деклану Райсу и Хаверцу

вчера, 12:50

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал интерес «канониров» к полузащитнику «Челси» Каю Хаверцу и хавбеку «Вест Хэма» Деклану Райсу.

Извините, но я не могу говорить об игроках, которых нет в клубе. Я предпочитаю не комментировать этот вопрос.

Хаверц? Он талантливый, разносторонний игрок, и ему всего 24 года. Талант имеет цену. Он уже многое показал, включая победу в ЛЧ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиСаудовский «Аль-Ахли» ведёт переговоры о трансфере Фирмино
Сегодня, 08:51
Слухи«Манчестер Юнайтед» работает над подписанием контракта с Рабьо
Сегодня, 00:51
СлухиТимбер договорился с «Арсеналом» об условиях сотрудничества
Вчера, 23:58
СлухиСын Флорана Малуда намерен перейти в «Лилль»
Вчера, 23:37
СлухиОриоль Ромеу имеет шансы вернуться в «Барселону»
Вчера, 20:30
СлухиСтало известно, кого может купить «Ювентус» в случае продажи Бремера
Вчера, 19:38
Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 13:42
Кай Хавертц в «Арсенал» — Here we go! £60 млн + £5 млн бонусами.
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:17
Извините, но я не могу говорить об игроках, которых нет в клубе. Я предпочитаю не комментировать этот вопрос.
Но о Кайе все же ответил, значит он уже в команде...ну если быть точнее, то практически, осталось пройти медосморт
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:16
Хаверца они не потянут!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 