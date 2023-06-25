Артета высказался об интересе «Арсенала» к Деклану Райсу и Хаверцу

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал интерес «канониров» к полузащитнику «Челси» Каю Хаверцу и хавбеку «Вест Хэма» Деклану Райсу.
Извините, но я не могу говорить об игроках, которых нет в клубе. Я предпочитаю не комментировать этот вопрос.
Хаверц? Он талантливый, разносторонний игрок, и ему всего 24 года. Талант имеет цену. Он уже многое показал, включая победу в ЛЧ.
Но о Кайе все же ответил, значит он уже в команде...ну если быть точнее, то практически, осталось пройти медосморт
Но о Кайе все же ответил, значит он уже в команде...ну если быть точнее, то практически, осталось пройти медосморт