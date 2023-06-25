Артета высказался об интересе «Арсенала» к Деклану Райсу и Хаверцу

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал интерес «канониров» к полузащитнику «Челси» и хавбеку «Вест Хэма» .

Извините, но я не могу говорить об игроках, которых нет в клубе. Я предпочитаю не комментировать этот вопрос.