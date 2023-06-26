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«Фрам» – «Копавогюр»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 20:57
«Фрам» – «Копавогюр»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 14-го тура Премьер Лиги чемпионата Исландии «Фрам» — «Копавогюр», который состоится 28 июня 2023 года

«Фрам»

«Сине-белые» в турнирной таблице чемпионата Исландии занимают на текущий момент десятое место. Предлагаем рассмотреть недавние матчи с участием «Фрама» за последнее время. 2 июня с разницей в три мяча команда из Рейкьявика одержала победу над «Кеблавиком». В игре следующего тура «сине-белые» уступили «Викингуру». На три гола от соперника «Фрам» ответил только одним забитым мячом.

В сухую, пропустив четыре мяча, «сине-белые» проиграли на выезде «Хабнарфьордюру».

«Копавогюр»

«Копавогюр» на сегодняшний день в Премьер Лиге находится на шестой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «красно-белых». До поражения в матче прошлого тура проигрышная серия команды длилась пять матчей к ряду. В сухую, пропустив три гола, «Копавогюр» проиграл в гостях «Вестманнаэйяру» в игре 10-го тура чемпионата. На своём поле с разгромным счётом «красно-белые» потерпели поражение от «Валюра».

23 июня со счётом 5:2 «Копавогюр» обыграл дома команду «Брейдаблик».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Фрам» – 2.13
  • Ничья – 3.80
  • Победит «Копавогюр» – 3.05
  • Победит «Фрам» с форой -1.5 – 3.50
  • Обе забьют — нет – 2.40
  • Обе забьют — да – 1.50
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.49
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.55

Статистика

  • Исходом тотал больше 4.5 голов за игру завершились три очные встречи команд из пяти крайних
  • Три победы одержали «сине-белые» в десяти футбольных поединках за последнее время
  • «Копавогюр» из десяти последних матчей выиграл в четырёх встречах.

Прогноз

В апреле текущего года команды разошлись миром (1:1). В предстоящем матче не без труда, но хозяева возьмут верх над гостями. Компания Pinnacle предлагает на победу «Фрама» коэффициент 2.13.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк фрам
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