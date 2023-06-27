«Дандолк» – «Шемрок Роверс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дандолк» – «Шемрок Роверс», который состоится 30 июня 2023 года

«Дандолк»

«Бело-чёрный» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Ирландии находится на четвёртой строчке. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием «Дандолка» за последнее время. 5 июня с разницей в три гола на своём поле «Дандолк» обыграл ЮКД в рамках матча 19-го тура чемпионата Ирландии. С одинаковым счётом 2:1 «бело-чёрные» взяли верх над командами «Корк Сити» и «Дроэда Юнайтед».

В прошлом туре ничейным исходом завершилась домашняя игра со «святошами» из Дублина (1:1).

«Шемрок Роверс»

Турнирную таблицу чемпионата возглавляют на данный момент «роверсы». Вспомним недавние матчи «Шемрока», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящей встрече с «Дандолком». В пяти крайних матчах «обручи» не уступают своим соперникам. 9 июня дома с разгромным счётом «роверсы» одержали победу над «стулентами». В позапрошлом туре Премьер-дивизиона ничью раскатал «Шемрок Роверс» с «Богемиансом» на их поле (2:2).

26 июня с минимальным счётом на своём поле «обручи» взяли верх над командой «Дерри Сити».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дандолк» – 3.90

Ничья – 3.60

Победит «Шемрок Роверс» – 1.87

Победит «Шемрок Роверс» с форой -1.5 – 3.10

Обе забьют — нет – 2.01

Обе забьют — да – 1.74

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.85

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.88

Статистика

Семь очных встреч подряд завершились следующим исходом: обе забьют – нет

В трёх футбольных поединках из пяти крайних «Дандолк» выиграл

Из пяти последних матчей «Шемрок» обыграл своих оппонентов в четырёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу команды «Шемрок Роверс» коэффициент 1.87. На семь очков опережают «роверсы» ближайшего конкурента. Команда не упустит возможность увеличить свой отрыв от второго места. Победа не будет лёгкой, но свои три очка «обручи» возьмут.