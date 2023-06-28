«Барселона Гуаякиль» – «Серро Портеньо» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на кубок Либертадорес «Барселона Гуаякиль» – «Серро Портеньо», который состоится 30 июня 2023 года

«Барселона Гуаякиль»

«Барселона Гуаякиль» не смогла навязать борьбу за выход в плей-офф турнира и набрала всего три очка за пять туров. Тем не менее, команда занимает третье место и по дополнительным показателям опережает «Серро Портеньо». Таким образом на своем стадионе в личной встрече с клубом из Парагвая, хозяев устроит даже ничейный результат, который даст путевку в плей-офф Южноамериканского кубка.

19 июня «Барселона Гуаякиль» проиграла на своем поле «Универсидад Католика Кито» (1:2), а 11 числа на выезде одолела «Гуаякиль Сити» (2:1).

«Серро Портеньо»

«Серро Портеньо» не показал свои лучшие стороны в этом групповом этапе и за пять туров забил всего три мяча. Теперь команда с тремя баллами идет на последнем месте, и чтобы подняться на третью ступеньку, гостям придется играть лишь на победу заключительный тур с «Барселоной Гуаякиль». Матч будет интересным и напряженным, ведь на кону место в плей-офф кубка Южной Америки.

11 июня «Серро Портеньо» поделил очки в матче с «Такуари» (2:2), а седьмого числа без особых шансов проиграл на выезде «Боливару» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона Гуаякиль» – 1.83

Ничья – 3.7

Победит «Серро Портеньо» – 4.2

Статистика

«Серро Портеньо» выиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

«Барселона Гуаякиль» выиграла семь домашних поединков из десяти при трех поражениях

«Барселона Гуаякиль» выиграла два из трех последних матчей у «Серро Портеньо»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.7. Предполагаем, что матч будет примерно равным, но хозяева сумеют удержать ничейный результат, что может им квалифицироваться в плей-офф Южноамериканского кубка.