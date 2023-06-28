«Барселона Гуаякиль» – «Серро Портеньо» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на кубок Либертадорес «Барселона Гуаякиль» – «Серро Портеньо», который состоится 30 июня 2023 года
«Барселона Гуаякиль»
«Барселона Гуаякиль» не смогла навязать борьбу за выход в плей-офф турнира и набрала всего три очка за пять туров. Тем не менее, команда занимает третье место и по дополнительным показателям опережает «Серро Портеньо». Таким образом на своем стадионе в личной встрече с клубом из Парагвая, хозяев устроит даже ничейный результат, который даст путевку в плей-офф Южноамериканского кубка.
19 июня «Барселона Гуаякиль» проиграла на своем поле «Универсидад Католика Кито» (1:2), а 11 числа на выезде одолела «Гуаякиль Сити» (2:1).
«Серро Портеньо»
«Серро Портеньо» не показал свои лучшие стороны в этом групповом этапе и за пять туров забил всего три мяча. Теперь команда с тремя баллами идет на последнем месте, и чтобы подняться на третью ступеньку, гостям придется играть лишь на победу заключительный тур с «Барселоной Гуаякиль». Матч будет интересным и напряженным, ведь на кону место в плей-офф кубка Южной Америки.
11 июня «Серро Портеньо» поделил очки в матче с «Такуари» (2:2), а седьмого числа без особых шансов проиграл на выезде «Боливару» (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Барселона Гуаякиль» – 1.83
- Ничья – 3.7
- Победит «Серро Портеньо» – 4.2
Статистика
- «Серро Портеньо» выиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Барселона Гуаякиль» выиграла семь домашних поединков из десяти при трех поражениях
- «Барселона Гуаякиль» выиграла два из трех последних матчей у «Серро Портеньо»
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.7. Предполагаем, что матч будет примерно равным, но хозяева сумеют удержать ничейный результат, что может им квалифицироваться в плей-офф Южноамериканского кубка.