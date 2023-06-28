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«Барселона Гуаякиль» – «Серро Портеньо» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:36
«Барселона Гуаякиль» – «Серро Портеньо» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на кубок Либертадорес «Барселона Гуаякиль» – «Серро Портеньо», который состоится 30 июня 2023 года

«Барселона Гуаякиль»

«Барселона Гуаякиль» не смогла навязать борьбу за выход в плей-офф турнира и набрала всего три очка за пять туров. Тем не менее, команда занимает третье место и по дополнительным показателям опережает «Серро Портеньо». Таким образом на своем стадионе в личной встрече с клубом из Парагвая, хозяев устроит даже ничейный результат, который даст путевку в плей-офф Южноамериканского кубка.

19 июня «Барселона Гуаякиль» проиграла на своем поле «Универсидад Католика Кито» (1:2), а 11 числа на выезде одолела «Гуаякиль Сити» (2:1).

«Серро Портеньо»

«Серро Портеньо» не показал свои лучшие стороны в этом групповом этапе и за пять туров забил всего три мяча. Теперь команда с тремя баллами идет на последнем месте, и чтобы подняться на третью ступеньку, гостям придется играть лишь на победу заключительный тур с «Барселоной Гуаякиль». Матч будет интересным и напряженным, ведь на кону место в плей-офф кубка Южной Америки.

11 июня «Серро Портеньо» поделил очки в матче с «Такуари» (2:2), а седьмого числа без особых шансов проиграл на выезде «Боливару» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Барселона Гуаякиль» – 1.83
  • Ничья – 3.7
  • Победит «Серро Портеньо» – 4.2

Статистика

  • «Серро Портеньо» выиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Барселона Гуаякиль» выиграла семь домашних поединков из десяти при трех поражениях
  • «Барселона Гуаякиль» выиграла два из трех последних матчей у «Серро Портеньо»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.7. Предполагаем, что матч будет примерно равным, но хозяева сумеют удержать ничейный результат, что может им квалифицироваться в плей-офф Южноамериканского кубка.

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