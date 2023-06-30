«Интернасьональ» – «Крузейро»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 13-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Интернасьональ» – «Крузейро», который состоится 2 июля 2023 года
«Интернасьональ»
Шестую строчку турнирной таблицы чемпионата Бразилии занимают на данный момент «красные». Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков с участием «Интера» за последнее время. Четыре матча к ряду «народный клуб» выигрывает своих оппонентов. С минимальным счётом на выезде «Интернасьональ» взял верх над «Коритибой» в рамках матча 11-го тура Серии A. В прошлом туре с разницей в один мяч «красные» выиграли у «Америки МГ».
Со счётом 3:1 «Интер» одержал победу над командой «Медельина» в матче 6-го тура группового этапа Кубка Либертадорес.
«Крузейро»
«Крузейро» в Серии A находится на двенадцатой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти недавние матчи «лисов», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Интером». Ничейным исходом завершилась выездная игра 10-го тура чемпионата Бразилии с командой «Баия» (2:2). С минимальным счётом дома «Крузейро» проиграло дома «Форталезе» в матче позапрошлого тура Серии A.
25 июня со счётом 1:0 «синие» взяли верх над «Сан-Паулу».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Интернасьональ» – 2.18
- Ничья – 3.25
- Победит «Крузейро» – 3.40
- Победит «Интернасьональ» с форой -1.5 – 3.95
- Обе забьют — нет – 1.87
- Обе забьют — да – 1.90
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.13
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.69
Статистика
- Три личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
- Четыре победы одержали «красные» в пяти последних матчах
- За тот же период только в одном матче «лисы» выиграли в одной встрече.
Прогноз
На своём поле «Интернасьональ» обычно выигрывает у «синих». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.18 на победу «Интера». Выигрышная серия «народного клуба» составит пять матчей подряд, как минимум.