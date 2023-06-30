«Интернасьональ» – «Крузейро»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 13-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Интернасьональ» – «Крузейро», который состоится 2 июля 2023 года

«Интернасьональ»

Шестую строчку турнирной таблицы чемпионата Бразилии занимают на данный момент «красные». Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков с участием «Интера» за последнее время. Четыре матча к ряду «народный клуб» выигрывает своих оппонентов. С минимальным счётом на выезде «Интернасьональ» взял верх над «Коритибой» в рамках матча 11-го тура Серии A. В прошлом туре с разницей в один мяч «красные» выиграли у «Америки МГ».

Со счётом 3:1 «Интер» одержал победу над командой «Медельина» в матче 6-го тура группового этапа Кубка Либертадорес.

«Крузейро»

«Крузейро» в Серии A находится на двенадцатой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти недавние матчи «лисов», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Интером». Ничейным исходом завершилась выездная игра 10-го тура чемпионата Бразилии с командой «Баия» (2:2). С минимальным счётом дома «Крузейро» проиграло дома «Форталезе» в матче позапрошлого тура Серии A.

25 июня со счётом 1:0 «синие» взяли верх над «Сан-Паулу».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интернасьональ» – 2.18

Ничья – 3.25

Победит «Крузейро» – 3.40

Победит «Интернасьональ» с форой -1.5 – 3.95

Обе забьют — нет – 1.87

Обе забьют — да – 1.90

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.13

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.69

Статистика

Три личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

Четыре победы одержали «красные» в пяти последних матчах

За тот же период только в одном матче «лисы» выиграли в одной встрече.

Прогноз

На своём поле «Интернасьональ» обычно выигрывает у «синих». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.18 на победу «Интера». Выигрышная серия «народного клуба» составит пять матчей подряд, как минимум.