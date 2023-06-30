«Челси» распродаёт лидеров. Остались без Хаверца, Маунта, Кулибали и Ковачича, на очереди – капитан .

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вчера, 10:58

Компенсируют недавние затраты.

При Тодде Боэли в «Челси» начинается новый сезон Football Manager, но если зимой это проявлялось в большом количестве дорогих трансферов на вход, то летом уже закрыто немало сделок на выход – и ожидаются еще. Погружаемся в трансферную повестку лондонских богатеев.

Раздутая заявка очень мешала весной

Пример «аристократов» показывает, что даже пространство для ротации хорошо в меру. Когда игроков в команде становится слишком много, это оборачивается большими проблемами. В зимнее трансферное окно лондонцы подписали Энцо Фернандеса, Михаила Мудрика, Бенуа Бадьяшиля, Нони Мадуэке, Давида Фована, арендовали Жоау Фелиша. В итоге в заявке «синих» оказались 33 игрока.

Это привело сразу к ряду сложностей, которые мешали работе Грэма Поттера (на тот момент главного тренера команды). Прежде всего, сразу нескольких новобранцев потребовалось интегрировать в стартовый состав – из-за этого рассыпался костяк команды, а на формирование нового ушло слишком много времени. Вместе с тем английский менеджер не мог определиться с основной схемой – и лишь к середине марта стал регулярно использовать расстановку «3-4-3».

Также появлялись инсайды, что возникли проблемы в тренировочном процессе – Поттер часто использовал двусторонки, но теперь уже не мог следить за действиями каждого игрока и каждому давать время на поле.

Проще говоря, масштабная трансферная кампания зимой привела к тому, что «Челси» потерял всякую системность, а Поттер никак не смог это предотвратить. При Лэмпарде «аристократы» вернулись к схеме с двумя центральными защитниками – а теперь игровая структура будет перекраиваться в очередной раз, поскольку на пост главного тренера вновь назначен новый специалист.

Маурисио Почеттино успел сформировать список игроков, с которыми «синим» придется попрощаться – и несколько продаж клуб уже успел провернуть.

Несколько топ-игроков уже ушли

Аргентинский менеджер назвал девятерых футболистов, которые не входят в его планы. И некоторые этим летом покинули команду. Так, сотрудничество с «Челси» прекратил вратарь Эдуар Менди. Забавно, что в поисках нового голкипера «синие» сразу дважды выстрелили вхолостую. Сначала за баснословные 80 миллионов евро пришел Кепа Аррисабалага. А когда испанец перестал справляться с грузом ответственности, лондонцы выцепили Менди из «Ренна».

И именно последний в итоге проиграл конкуренцию – а летом отправился в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

Самой дорогой продажей в это межсезонье для «Челси» пока является трансфер форварда Кая Хаверца в «Арсенал». Немец на протяжении трех сезонов в клубе выступал на высоком уровне – в провальном для команды предыдущем сезоне стал ее лучшим бомбардиром. И, конечно, для Кая большая удача – вырваться из этой чехарды с кадрами. Перспективы «синих» пока не радуют, зато «Арсенал» — боле качественно сложенный и прогрессирующий проект.

Матео Ковачич и Калиду Кулибали тоже успели найти себе новые команды. Первый отправляется в «Манчестер Сити» — вероятно, станет заменой ушедшему в «Барсу» Илкаю Гюндогану. Второй отправился на футбольную пенсию вслед за Менди.

И это еще не все, с кем могут расстаться «аристократы» в ближайшие месяцы. Еще одной важной потерей станет полузащитник Мэйсон Маунт – Почеттино хотел его видеть в своей команде, но сам хавбек предпочитал отправиться к «манкунианцам» и отказывал лондонцам в переговорах о новом контракте. После множества неудачных попыток «синие» все же дали свое согласие – по слухам, «красные дьяволы» заплатят за Мэйсона 69,5 миллиона евро с учетом бонусов.

Капитан «аристократов» Сесар Аспиликуэта успел договориться с «Интером». Контракт с «Челси» действует до 2024 года, но клуб согласится расторгнуть его – испанец отправится в Италию на правах свободного агента.

Параллельно продолжаются переговоры с претендентами на Рубена Лофтуса-Чика, Кристиана Пулишича и Хакима Зиеша. Переговоры по первому подошли к финальной стадии буквально в течение нескольких дней – для «Милана» хавбек был приоритетной целью, стороны договорились на отступные в размере 15 млн евро плюс бонусы, англичанин уже в Милане.

Кристиан тоже попал на радары с «россонери». Проблема в финансовой составляющей – «аристократы» хотят выручить от сделки более 20 млн евро, тогда как «Милан» готов заплатить не больше 15.

По Хакиму Зиешу сделка уже согласована – марокканца заберет «Аль-Наср». У вингера не получилось реализовать себя в английском гранде, поэтому уход выглядит логичным шагом для обеих сторон.

Есть приобретения

И все же «Челси» — не «Челси» без приобретений. Первый новичок – форвард Кристофер Нкунку. Сделку с «Лейпцигом» «синие» согласовали еще прошлой осенью, немцы получат за игрока 60 миллионов евро.

В шорт-листе лондонцев уже нет громких имен – клуб и так вложился в усиление зимой. По большей части «аристократы» лишь обозначают интерес – но в борьбе за Осимхена и Влаховича они не фавориты. Лондонцы борются за двух полузащитников: Габриэля Вейгу, который выстрелил в этом сезоне в составе «Сельты», и Ромео Лавиа – опорника «Саутгемптона» и тоже открытие минувшей кампании. Правда здесь серьезные конкуренты – «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

В целом для «Челси» будет даже лучше никого не приобретать – о необходимости усиления получится судить лишь после того, как Почеттино сформирует костяк команды и определит слабые стороны.