Другой Фергюсон для МЮ, неудача Боэли и чемпион мира. «Брайтон» построили скауты

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вчера, 16:47

У «чаек» есть и стиль, и доходы от трансферов.

Эван Фергюсон (18 лет, центральный нападающий)

Фанаты МЮ предлагали любимому клубу подписать юного ирландца, но за ним уже стоит очередь. Нападающий, который достался «Брайтону» за копейки несколько лет назад, классно дебютировал. Его переход оценивают минимум в 30 млн евро. Эван тяжелый форвард с идеальным приемом мяча, коварными ударами и умением играть из глубины. Фергюсона тяжело сдвинуть с места. На случай потери Холанда к нему присматривается Гвардиола, который сравнивал игру «Брайтона» с мишленовским рестораном, говоря о выверенных действиях. Но весь клуб как ресторан для трансферных маньяков – шикарное меню.

Мойсес Кайседо (21 год, опорный хавбек)

Если к Фергюсону только присматриваются, то Кайседо стал ближе к МЮ . Пытаются перехватить игрока у «Челси», где ищут напарников для чемпиона мира Энцо Фернандеса после ухода Ковачича, Канте и Хаверца. МЮ также работает над сделкой по Маунту, поэтому переключаются от одних переговоров к другим. Но не важно, в каком клубе окажется 21-летний Мойсес. Важно, что для «чаек» эквадорец уже выгодный трансфер. Подписали два года назад за 5 миллионов евро, а рыночная стоимость взлетела в 15 раз. Могут заработать около семидесяти миллионов евро.

Алексис МакАллистер (24 года, полузащитник)

Чемпион мира и новичок «Ливерпуля». «Красные» заплатили за напарника Месси 42 млн евро. Поскольку «чайкам» он достался всего за 8 млн евро, а еще провел немало удачных матчей, то это с финансовой и футбольной точек зрения прекрасный трансфер. «Брайтон» нашел Алексиса благодаря статистике. Хотя скауты европейских клубов о нем точно знали, ведь его папа тоже футболист, играл вместе с Марадоной, именно середняк АПЛ поверил в аргентинца с шотландской фамилией и ирландскими корнями. А теперь Алексис там, где раньше царили шотландцы – в «Ливерпуле».

Первис Эступиньян (25 лет, левый защитник)

Всего за сезон в «Брайтоне» сумел собрать армию фанатов. Бывший игрок «Вильярреала» успешно заменил следующего участника списка, левый фланг «чаек» по-прежнему остался опасным. Поскольку Первис молодой игрок, то обязательно заинтересует самые богатые клубы. Гари Невилл даже включил его в свою символическую сборную сезона АПЛ . За год в «Брайтоне» контракт Эступиньяна подорожал в два раза.

Марк Кукурелья (24 года, левый защитник)

Поймал порцию хейта в «Челси». Ошибался, а за его трансфер очевидно переплатили, вывалили 65,3 млн евро. Но это проблемы Боэли, что не понимает футбольный рынок. Сам по себе Марк неплохой игрок. Молодой, из школы «Барселоны». Пока Кукурелья очень далеко от места в основе сборной Испании, но всё еще впереди, если Почеттино хорошо поработает в лондонском клубе. Или если Кукурелья удачно уйдет в аренду. «Чайкам» трансфер игрока принес чистый доход в размере 47,3 млн евро.

Бен Уайт (23 года, правый защитник)

Основной футболист «Арсенала», один из десятка сильных правых защитников для команды Саутгейта. Бен физически крепкий, тактически довольно грамотный. Когда рядом с ним Салиба, то схема работает. Не так хорош с мячом, как Зинченко, зато может в будущем копировать манеру Стоунза, оказываясь и в центре обороны, и справа, и поддерживать Райса в опорной зоне «Арсенала». Артета понимает, что Уайт не идеален в атаке, зато он может подстраховать Сака. Но за Бейна, конечно же, переплатили, воспитанник «Брайтона» принес клубу 58,5 млн евро.

Ив Биссума (25 лет, полузащитник)

У Биссума в «Тоттенхэме» пока не получилось. Каррагер отмечал, что вне блестящей системы «чаек», которая не разрушилась даже после замены Поттера на Де Дзерби, многие талантливые молодые футболисты не сделали следующий шаг. Биссума и Кукурелья не заиграли в Лондоне. Это не значит, что МакАллистера, Кайседо и Фергюсона ждет такая судьба после смены клуба, но большие клубы это и огромное давление. Хотя посмотрим на Биссуму с новым тренером «Тоттенхэма». «Брайтон» получил от сделки со «шпорами» более 12 млн евро выгоды.

Леандро Троссард (28 лет, вингер) и Дэн Берн (29 лет, левый защитник)

Даже когда речь о немолодых мастерах, они в клубах из Лиги чемпионов цепляются за игровую практику. Огромный англичанин Дэн играл у Хау в основе. Не Триппьер по классу и мастерству, но часть схемы. Троссард не смог вытеснить Мартинелли из основы «Арсенала», но Артета пошел за бельгийцем, ведь тот может менять позиции, играя слева и в центре атаки. Посмотрим на поведение Леандро в новом сезоне, так как у него есть характер. Троссард конфликтовал в сборной Бельгии с Азаром, не потерпит вечно сидеть на скамейке.

Каору Митома (26 лет, левый вингер)

Учиться японцы умеют, поэтому теперь у них полно квалифицированных футболистов и классная национальная сборная. Митома стал ее частью, потому что это результативный вингер. За пару лет в «Брайтоне», куда его забрали за 3 миллиона евро, Каору вырос в цене в десять раз. Любимчик аналитиков, ведь подкупает легкостью решений у чужих ворот. Очень органичный игрок. А новый тренер «Тоттенхэма» как раз специалист по японскому футбольному рынку. Австралиец Постекоглу сожалеет, что не перехватил Каору в «Селтик», но может добавить его в состав сейчас.