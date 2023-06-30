«Гояс» – «Коритиба»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 13-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Гояс» – «Коритиба», который состоится 4 июля 2023 года
«Гояс»
Семнадцатое место занимает «Гояс» на текущий момент в турнирной таблице чемпионата Бразилии. Освежим в памяти результаты недавних футбольных встреч с участием «попугаев». 23 июня с минимальным счётом команда в гостях обыграла клуб «Васка да Гама» в рамках матча 11-го тура Серии A. В сухую, пропустив пару голов, на выезде «Гояс» потерпел поражение от «Брагантины» в игре прошлого тура чемпионата Бразилии.
29 июня в матче 6-го тура группового этапа Южноамериканского кубка «попугаи» на выезде взяли верх над «Санта Фе» (2:1).
«Коритиба»
«Славный» в чемпионате Бразилии находится на последней строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько матчей «Коритибы» за последнее время. Более трёх месяцев команда не радует победами своих поклонников. «Нулёвку» раскатали «зелёно-белые» с «Сантосом» в рамках домашней встречи 10-го тура Серии A. На своём поле с минимальным счётом в игре следующего тура «Славный» проиграл «Интернасьоналю».
«Гремио» с разгромным счётом обыграл «Коритибу» на прошлых выходных (5:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Гояс» – 2.05
- Ничья – 3.30
- Победит «Коритиба» – 3.60
- Победит «Гояс» с форой -1.5 – 3.70
- Обе забьют — нет – 1.73
- Обе забьют — да – 2.03
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.25
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.59
Статистика
- Три личных матча из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
- В одной игре из пяти последних «Гояс» уступил
- За аналогичный период «Коритиба» проиграла в трёх поединках.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает на победу «Гояса» коэффициент 2.05. В данном случае не «попугаи» сильнее, а «Славный» слабее своего оппонента.