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«Гояс» – «Коритиба»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:52
«Гояс» – «Коритиба»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 13-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Гояс» – «Коритиба», который состоится 4 июля 2023 года

«Гояс»

Семнадцатое место занимает «Гояс» на текущий момент в турнирной таблице чемпионата Бразилии. Освежим в памяти результаты недавних футбольных встреч с участием «попугаев». 23 июня с минимальным счётом команда в гостях обыграла клуб «Васка да Гама» в рамках матча 11-го тура Серии A. В сухую, пропустив пару голов, на выезде «Гояс» потерпел поражение от «Брагантины» в игре прошлого тура чемпионата Бразилии.

29 июня в матче 6-го тура группового этапа Южноамериканского кубка «попугаи» на выезде взяли верх над «Санта Фе» (2:1).

«Коритиба»

«Славный» в чемпионате Бразилии находится на последней строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько матчей «Коритибы» за последнее время. Более трёх месяцев команда не радует победами своих поклонников. «Нулёвку» раскатали «зелёно-белые» с «Сантосом» в рамках домашней встречи 10-го тура Серии A. На своём поле с минимальным счётом в игре следующего тура «Славный» проиграл «Интернасьоналю».

«Гремио» с разгромным счётом обыграл «Коритибу» на прошлых выходных (5:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Гояс» – 2.05
  • Ничья – 3.30
  • Победит «Коритиба» – 3.60
  • Победит «Гояс» с форой -1.5 – 3.70
  • Обе забьют — нет – 1.73
  • Обе забьют — да – 2.03
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.25
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.59

Статистика

  • Три личных матча из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
  • В одной игре из пяти последних «Гояс» уступил
  • За аналогичный период «Коритиба» проиграла в трёх поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Гояса» коэффициент 2.05. В данном случае не «попугаи» сильнее, а «Славный» слабее своего оппонента.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: фк гояс
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