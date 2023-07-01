«Миннесота Юнайтед» – «Портленд Тимберс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч регулярного чемпионата MLS «Миннесота Юнайтед» – «Портленд Тимберс», который состоится 2 июля 2023 года

«Миннесота Юнайтед»

«Гагары» на сегодняшний день в Западной конференции занимают двенадцатое место. Для того чтобы спрогнозировать исход предстоящей встречи с «дровосеками», предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Миннесоты». В сухую, пропустив четыре гола, «гагары» на выезде проиграли «Монреалю». На прошлых выходных ничейным исходом завершилась игра в гостях с командой «Реал Солт-Лейк» (2:2).

29 июня в товарищеской встрече «Миннесота Юнайтед» со счётом 2:1 выиграла у «Кайзерслаутерна».

«Портленд Тимберс»

«Дровосеки» находятся на пару строчек выше «гагар» в турнирной таблице. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных встреч с участием команды за последнее время. 18 июня «нулёвку» раскатали «зелёные» в гостях с командой «Сан-Хосе Эртквейкс». Дома с разницей в один мяч «Портленд Тимберс» потерпел поражение от «Чикаго Файр». В самом конце матча гости вырвали победу.

Ничейным исходом завершилась на прошлых выходных домашняя игра с «Нью-Йорк Сити» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Миннесота Юнайтед» – 2.13

Ничья – 3.60

Победит «Портленд Тимберс» – 3.40

Победит «Миннесота Юнайтед» с форой -1.5 – 3.70

Обе забьют — нет – 2.15

Обе забьют — да – 1.71

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.87

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.97

Статистика

Из пяти крайних очных встреч три завершились следующим исходом: обе забьют – нет

Два поражения потерпели «гагары» в пяти последних матчах

За тот же период «дровосеки» уступили в одной встрече.

Прогноз

В предстоящей игре ни одна из команд не уступит другой. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.60 на ничью. Победителя в будущей игре, скорее всего, не будет.