«Миннесота Юнайтед» – «Портленд Тимберс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч регулярного чемпионата MLS «Миннесота Юнайтед» – «Портленд Тимберс», который состоится 2 июля 2023 года
«Миннесота Юнайтед»
«Гагары» на сегодняшний день в Западной конференции занимают двенадцатое место. Для того чтобы спрогнозировать исход предстоящей встречи с «дровосеками», предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Миннесоты». В сухую, пропустив четыре гола, «гагары» на выезде проиграли «Монреалю». На прошлых выходных ничейным исходом завершилась игра в гостях с командой «Реал Солт-Лейк» (2:2).
29 июня в товарищеской встрече «Миннесота Юнайтед» со счётом 2:1 выиграла у «Кайзерслаутерна».
«Портленд Тимберс»
«Дровосеки» находятся на пару строчек выше «гагар» в турнирной таблице. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных встреч с участием команды за последнее время. 18 июня «нулёвку» раскатали «зелёные» в гостях с командой «Сан-Хосе Эртквейкс». Дома с разницей в один мяч «Портленд Тимберс» потерпел поражение от «Чикаго Файр». В самом конце матча гости вырвали победу.
Ничейным исходом завершилась на прошлых выходных домашняя игра с «Нью-Йорк Сити» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Миннесота Юнайтед» – 2.13
- Ничья – 3.60
- Победит «Портленд Тимберс» – 3.40
- Победит «Миннесота Юнайтед» с форой -1.5 – 3.70
- Обе забьют — нет – 2.15
- Обе забьют — да – 1.71
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.87
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.97
Статистика
- Из пяти крайних очных встреч три завершились следующим исходом: обе забьют – нет
- Два поражения потерпели «гагары» в пяти последних матчах
- За тот же период «дровосеки» уступили в одной встрече.
Прогноз
В предстоящей игре ни одна из команд не уступит другой. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.60 на ничью. Победителя в будущей игре, скорее всего, не будет.