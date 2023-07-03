Пора разбирать. Большие таланты из Франции по небольшой цене

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вчера, 10:19

Здесь не будет звёзд из ПСЖ .

В условиях современных сумасшедших цен на футболистов даже молодые игроки, которые раньше считались бы просто перспективными, сейчас долгие годы находятся на виду, их ведут и сопровождают с юношеского времени. И удивить кого-то именем талантливого игрока в возрасте до 23 лет очень сложно.

Однако в любой лиге есть такие исполнители, которые вполне могут стать футболистами мирового уровня, сейчас им меньше 23-х, но они не раскручены так, чтобы стоить уже под сотню миллионов евро. О таких можно и поговорить, собрав, например, целую символическую сборную. Предлагаем начать с чемпионата Франции, который сам себя называет «лигой талантов». Вот те молодые ребята, которые могут стать звездами, но пока не стоят безумных денег – по оценке Transfermarkt.

Лукас Шевалье (вратарь, «Лилль», 21 год, 10 млн евро)

Несмотря на юный для вратаря возраст, Шевалье в прошлом сезоне был ключевым голкипером команды. Он произвел такое сильное впечатление, что ему доверили место основного вратаря в сборной Франции на чемпионате Европы до 21 года. Шевалье очень хорош в работе на линии ворот, он умеет грамотно выходить на перехваты и весьма прыгуч. Интерес к нему уже проявлял «Манчестер Юнайтед».

Бафоде Диаките (защитник, «Лилль», 22 года, 10 млн евро)

Диаките исполняет гибридную роль между центральным и крайним защитником. Сейчас такие исполнители в моде, что повышает оценочную стоимость 22-летнего француза. У него отличные физические и технические качества для надежного в будущем защитника. Он быстр, хорошо борется один на один, ловок при воздушных единоборствах. И заметно, что простор для роста еще очень велик.

Кастелло Лукеба (защитник, «Лион», 20 лет, 25 млн евро)

Мобильный и умный в позиционном плане левоногий защитник продолжает планомерно прогрессировать в «Лионе», где умеют воспитывать на продажу будущих звезд. Лукеба успел блеснуть и за молодежную сборную Франции на чемпионате Европы. Он показал, что чувствует себя комфортно, играя с высокой линией обороны, принимает взвешенные решения в нужный момент, несмотря на юный возраст. Интерес к Лукеба проявляли «Лейпциг», «Тоттенхэм» и «Челси».

Сулейман Туре (защитник, «Марсель», 20 лет, 6 млн евро)

Куда менее раскрученный защитник, чем Лукеба, но не менее перспективен. Для регулярной игровой практики Туре прошлый сезон провел не в «Марселе», а был отдан в аренду «Осеру», где хорошо себя проявил. Хотя он не самый быстрый парень, в воздухе умеет доминировать благодаря высоченному росту. Также обладает незаурядным футбольным умом, что позволяет ему эффективно играть и в тройке, и в паре центральных защитников. Взрослее, чем кажется.

Вандерсон (защитник, «Монако», 22 года, 20 млн евро)

Очень энергичный защитник, которого, наверное, многие хорошо знают, кто интересуется хоть немного Лигой 1. Бразилец может выполнять роль не только крайнего защитника, но и вингера, поскольку здорово поддерживает атаку и работает с мячом. Он не склонен придумывать сложности на ровном месте, ярким финтам и выкрутасам предпочитает более надежные и простые решения, которые оказываются эффективными. Был на радарах «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».

Элис Бен Сегир (полузащитник, «Монако», 18 лет, 18 млн евро)

18-летний француз уже показывал способность управлять игрой команды в средней линии, несмотря на совсем уж юный возраст. Прямо сейчас его можно считать одним из наиболее талантливых игроков своего возраста в Европе. Часто можно встретить Бен Сегира на позиции второго нападающего, играющего за передней линией. Его качества форварда используются в сочетании с умением идти в обводку и разыгрывать быстрые умные комбинации. У парня большие перспективы.

Мухаммед Чам (полузащитник, «Клермон», 22 года, 6 млн евро)

Взрывной полузащитник, который со своей левой ногой может поставить в тупик любую оборону. Умеет играть и в центре, и в качестве вингера. Уже засветился в сборной Австрии. Его внезапные ускорения и технические приемы не раз в Лиге 1 оставляли защитников в положении одураченных. Свое окружение Чам точно перерос, нужно идти выше.

Энцо Ле Фи (полузащитник, «Лорьян», 22 года, 20 млн евро)

Это настоящий сгусток энергии в центре поля. Он смело идет один в один и обыгрывает оппонентов, развивая и разгоняя атаки. Стал одним из феноменов прорыва «Лорьяна» в первой части прошлого сезона. Во второй половине из-за кадровых потерь «Лорьян» сбавил обороты, но Ле Фи оставался двигателем команды, который ловко работает между линиями. За его игрой просто приятно смотреть с точки зрения эстетики.

Дезире Дуэ (нападающий, «Ренн», 18 лет, 15 млн евро)

Еще один игрок большого таланта, каких умеют находить и доводить до ума в «Ренне». 18-летний француз обладает ярчайшей индивидуальностью, у него в техническом арсенале множество приемов обыгрыша соперников. Это позволяет ему с высокой вариативностью передвигаться по всему фронту атаки и участвовать в обостряющих быстрых комбинациях. Еще немного прибавит в командной работе и выйдет на новый уровень.

Лоис Опенда (нападающий, «Ланс», 22 года, 35 млн евро)

22-летнему бельгийцу тяжело определиться с позицией, потому что он все время находится в поиске, перемещаясь по всей передней линии. Такая динамичность вкупе с владением дриблингом и смелостью в борьбе один на один позволила ему стать одним из лучших бомбардиров Лиги 1, а также повести команду к невероятному второму месту в чемпионате. Опенда даже не столько техничен, сколько настырен и крепок физически, он может протаранить себе путь к воротам. В самое ближайшее время наверняка пойдет на повышение. Им интересовались английские клубы, а также «Милан» и «Лейпциг».

Сепе Вахи (нападающий, «Монпелье», 20 лет, 35 млн евро)

Одна из сенсаций прошлого сезона в Лиге 1. Вахи забил 19 мячей и сделал шесть голевых передач в 33 матчах за скромный «Монпелье», который обитал в середине турнирной таблицы. Вахи здорово держит мяч, умеет подключать при этом партнеров по команде, не перебарщивая с индивидуализмом. Кроме того, у него отличное голевое чутье. Не зря интерес к парню уже проявляли в Англии, такие клубы как «Арсенал» и «Вулверхэмптон».