«Интер» живёт по средствам. Ради Лукаку продаёт вратаря, бесплатно отпустил Шкриньяра и Джеко

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вчера, 17:48

Но из топ-5 вряд ли вывалится.

Итальянские гранды в это трансферное окно не на первых ролях – и не борются за главные лоты межсезонья. «Интер» третий год подряд не остается без медалей Серии А, но даже такому статусному клубу на рынке приходится тяжело. «Нерадзурри» предстоит расстаться сразу с несколькими своими лидерами.

Шкриньяр ушёл, ещё двое на очереди

Миланцам тяжело бороться за сохранение своих лидеров. Параллельно развивались инсайды о потенциальном уходе сразу нескольких ключевых игроков. При этом о желании сменить команду Милана Шкриньяра было известно еще зимой. Словацкий центрбек тогда был близок к переходу в «Пари Сен-Жермен» — французы подготовили для защитника контракт с зарплатой 11 миллионов евро в год, а сам футболист подтвердил скорое оформление сделки.

Трансфер сорвался уже на финишной прямой – «нерадзурри» не смогли найти Милану замену, поэтому решили оставить его до лета. Да и требовали итальянцы компенсацию в размере 20 миллионов евро, тогда как боссы французского коллектива предлагали не больше 10 млн.

У такого решения был свой минус – контракт защитника с клубом истекал летом 2023 года, поэтому сохраняя его тогда, «Интер» лишался возможности получить за игрока компенсацию. Расчет был на то, что миланцы сохранят лидера обороны в тяжелый для себя период (команда вступила в борьбу за медали и готовилась к плей-офф ЛЧ ). К слову, все надежды «нерадзурри» обрушила травма Милана – с 13 февраля центрбек так и не появился на поле. Теперь Шкриньяр уходит уже на правах свободного агента.

Вместе с Шкриньяром команду покинул и другой возрастной лидер. Итальянский гранд решил не продлевать контракт с Эдином Джеко, хотя в минувшем чемпионате нападающий забил 9 голов и отдал 4 ассиста. И ни за того, ни за другого «нерадзурри» не получили ни евро.

Заработать удалось на продаже Андреа Пинамонти, причем немало – 20 млн евро. В очередном форварде у «Интера» не было необходимости, поэтому футболист провел минувший сезон в «Сассуоло» на правах аренды – и команда решила выкупить нападающего.

На очереди – еще две сделки, из которых итальянцам надо уже выжимать максимум. Появились претенденты на Марцело Брозовича и голкипера Андре Онану. На 30-летнего опорника претендуют и «Барселона», и «Ньюкасл», и «Аль-Наср». Саудиты изначально предлагали за трансфер 15 миллионов евро, но «нерадзурри» потребовали 25. Расстановка сил успела несколько раз перевернуться – каталонцы перехватили хорвата, когда тот был уже одной ногой в «Аль-Насре», однако из-за финансовых проблем «блауграна» начала медлить с официальным предложением. И на этот раз аравийцы сыграли на опережение – Марцело отправляется на Ближний Восток, за 3 года по контракту он заработает 100 млн евро.

Что касается камерунского голкипера, на него претендует МЮ – придется заплатить 60 млн евро.

Проживут на свободных агентах и средствах от продаж игроков

Деньги за Онану сразу пойдут в ход, чтобы не упустить очередного топ-футболиста – Ромелу Лукаку. С бельгийским форвардом вообще закручивается интересная сага. Прошлым летом он возвращался в итальянский гранд в статусе изгоя – болельщики холодно приняли его после того, как тот сменил «Интер» на «Челси». Лишь весной страйкер набрал форму и показал свою необходимость для «нерадзурри». Теперь бельгиец не хочет возвращаться в Англию – зато этого хотят сами «аристократы» и новый главный тренер Маурисио Почеттино. Отпустить нападающего готовы лишь на условиях полноценного трансфера – и при компенсации в 40 млн евро. Параллельно «синие» вступили в переговоры с «Аль-Хилялем» — саудиты согласны на условия лондонцев и предложили Лукаку контракт на 23 млн евро в год.

Пока все сводится к тому, насколько быстро «Интер» сможет найти необходимые деньги – и получить их клуб может как раз от продажи Онаны.

Также итальянцы обратились к рынку свободных агентов. Так в команду пришел французский нападающий Маркус Тюрам, у которого истек срок контракта с менхенгладбахской «Боруссией» — такое достижение еще более значимо потому, что на форварда также претендовали «Милан», ПСЖ и «Атлетико».

«Интер» не теряет топ-статус

Будь это АПЛ , миланцы не смогли бы отмалчиваться на трансферном рынке и сохранять позиции – но в Серии А ситуация принципиально иная. Топ-клубы этим летом не борются за топ-игроков, тот же «Милан» довольствуется борьбой за Рубена Лофтуса-Чика из «Челси».

Действующий чемпион «Наполи» сейчас ведет борьбу скорее за сохранение костяка, чем за его усиление. Виктор Осимхен провел топ-сезон, на него претендовали и «Бавария», и «Реал», и МЮ . Также может уйти Ким Мин-Джэ, европейские гранды посматривают в сторону Хвичи Кварацхелии.

«Милану» тоже нужны трансферы для рывка – помимо Лофтуса-Чика, Луки Ромеро и Марко Спортьелло «россонери» нацелились на Кристиана Пулишича. Также в сфере интересов молодежь – 20-летний Юнус Муса и 24-летний Тейани Рейндерс.

Уже это показывает, что конкуренты «нерадзурри» либо думают о подписаниях не в первую очередь, либо совершают приобретения на перспективу. Поэтому «Интеру» вполне по силам сохранить свои позиции и продолжить борьбу за скудетто. Нужно только эффективно перегруппироваться: забрать Лукаку из «Челси», найти замену Брозовичу, Онане, Шкриньяру.