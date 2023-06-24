Акинфеев обогнал Чалова, Тюкавин – Смолова. Клубы РПЛ выбирают MVP сезона

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вчера, 10:05

Соболев – не в чести.

Клубы Российской Премьер-лиги постепенно подводят итоги уходящего сезона. Среди наиболее интересных кейсов – выбор лучшего игрока минувшей кампании. MVP определился не везде – рассказываем о результатах голосования болельщиков.

«Зенит» – в опросе лидирует Малком

Петербуржцы открыли голосование сразу после того, как бразильский вингер получил приз лучшему игроку лиги по итогам сезона, но итоги еще не подведены. Лидерство Малкома безальтернативно – на протяжении всей кампании он был стабилен, показывал высокий уровень, решал исходы матчей в пользу своей команды. И в итоге набил 23 гола за 27 матчей чемпионата, став лучшим бомбардиром лиги.

Побороться с Малкомом за звание лучшего в «Зените» вряд ли кто-то сможет – подступаются разве что Андрей Мостовой, Густаво Мантуан и Вендел. Первый провел свой лучший сезон в карьере, однако влияние Андрея на результаты питерцев не было настолько тотальным и повсеместным. В случае со вторым вау-эффект – скорее оттого, что Густаво набил 6 голов и 4 ассиста в качестве игрока замены, а место в старте отвоевал лишь на последние 3 тура. Вендел крайне важен для «Зенита», но его влияние не бросается в глаза – и проявляется в мелочах.

Вполне возможно, что минувший сезон для Малкома – последний в составе «Зенита». На вингера уже претендовал ПСЖ , теперь готов подписать «Ювентус».

ЦСКА – выбор в пользу легенды

Внимания заслуживали сразу несколько «армейцев» — прогресс всей команды в целом и отдельных футболистов в частности при Владимире Федотове очевиден. Федор Чалов наконец нашел выход из своих психологических проблем. Начал эволюционировать, стал лидером атаки в момент, когда такой игрок «красно-синим» был наиболее необходим. Потом показал универсальность – выступал на позиции инсайда вместе с Иваном Обляковым. И в итоге забил 19 мячей в 30 матчах Премьер-лиги – лучший показатель в его карьере.

Обляков тоже был на высоте – до прихода Мойсеса профильный хавбек играл левого латераля, закрывал центр поля, затем переместился на позицию под нападающим, когда сникли Карраскаль и Медина.

Универсализм – в принципе та черта, которую проявили многие игроки после прихода Федотова. Те же Мойсес и Медина. Федор и Иван просто намного чаще оставались на виду, не подвергались спадам.

И даже так выбор пал не на них. Лучшим в ЦСКА фанаты признали Игоря Акинфеева. 37-летний голкипер – уже давно легенда «красно-синих». Именно такой старожил был жизненно необходим команда, которая перешла к стадии перестройки. Игорь надежно прикрывал тыл, не допускал провалов, провел сезон на привычно высоком уровне. А венцом стал Кубок России и серия пенальти, в которой «армейцы» добыли победу. Еще годик-два Акинфеев точно будет железным первым номером. В это время молодежь может спокойно прогрессировать и не бояться за последний рубеж.

«Спартак» — ренессанс Промеса

Сейчас в карьере голландского нападающего – тяжелый этап и неясность. Может получиться и так, что «красно-белые» на фоне нефутбольных скандалов с судейскими расследованиями решат подыскать Квинси замену. Но за минувший сезон легионеру – только теплые слова благодарности.

Вместе с Промесом преобразился весь «Спартак». Гильермо Абаскаль нашел голландцу новую роль, поставив его в пару с Александром Соболевым на острие. При этом Квинси получил полную свободу действий и часто опускался в центр поля.

Первая часть сезона для него, как и для всей команды, оказалась лучшей. Конкурировать с голландским нападающим мог разве что Руслан Литвинов. Воспитанник «красно-белых» резко ворвался в основу москвичей еще в сезоне-2021/22, а минувшую кампанию проводил уже в статусе полноценного игрока старта. Возможно, еще пара сезонов на высоком уровне – и защитник сможет забрать награду.

Был в номинации и Александр Соболев, но к нападающему у фанатов противоречивое отношение – и виной этому он сам. Голы голами, но неспортивное поведение на поле сильно мешает Александру.

«Краснодар» — два воспитанника в топ-3

Итоги голосования «быки» подведут 25 июня. На данный момент лидер – Эдуард Сперцян. Хавбек – безальтернативный лидер южан и потенциально – самый дорогой трансфер на выход. Переговоры с «Краснодаром» ведет «Аякс», до этого обозначали интерес клубы от «Фиорентины» и Аза до «Милана». 23-летний полузащитник полностью заслужил такое внимание – на него уже не влияет смена тренера, он набирал очки и при Сторожуке, и при Ивиче.

Чуть ниже располагается Джон Кордоба. Колумбийца прорвало уже при Ивиче – и весной он забил 9 мячей в РПЛ . При этом так хорош форвард был только во второй части чемпионата, Эдуард – помимо того, что свой, – более стабилен.

Третьим пока идет Сергей Волков, который добрался до основы только в этом сезоне – и сразу закрепился в стартовой обойме. Вполне может получиться так, что 20-летнего защитника сместит более опытный и дорогой краснодарскому сердцу Матвей Сафонов. Только это произойдет разве что из-за любви фанатов – минувший чемпионат голкипер провел не так стабильно, как раньше.

«Динамо» — победил игрок ротации

Константин Тюкавин держит марку, несмотря на обстоятельства – будь то неудачная смена тренера, неопределенность в стилистике игры или заведомо проигранная Смолову конкуренция. Молодому форварду сложно пробиться в старт потому, что Федор – гораздо более опытный форвард, а сейчас опыт молодой команде наиболее необходим. Вместе с тем статус говорит в пользу конкурента Константина. И даже так воспитанник «бело-голубых» забил 8 мячей в 28 играх Премьер-лиги, ни одного – с пенальти.

Есть и позитивные предпосылки. Тюкавин в будущем сезоне вполне может претендовать на статус основного нападающего – он постоянно прогрессирует, а Смолов неуклонно стагнирует.