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Грузия вышла в плей-офф молодёжного ЧЕ с первого места в группе

вчера, 21:22
Нидерланды (до 21)Логотип футбольный клуб Нидерланды (до 21)1 : 1Логотип футбольный клуб Грузия (до 21)Грузия (до 21)Матч завершен

Молодёжная сборная Грузии сыграла вничью с молодёжной сборной Нидерландов (1:1) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2023 U21.

Таким образом, молодёжка Грузии вышла в плей-офф ЧЕ U21 с 1-го места в группе А, опередив Португалию, Нидерланды и Бельгию.

Грузия вышла в плей-офф молодёжного ЧЕ с первого места в группе

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 08:57
..а еще Виталик Дараселия и неподражаемый- Реваз Владимирович ЧЕЛЕБАДЗЕ!))))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:37
Гамарджоба, генацвале!

Так держать!

Вспоминаю игру Динамо ТБ.: Кипиани, Гоча и Манучар Мачаидзе, Шенгелия, Чивадзе, Гуцаев... Штрафные в исполнении Кипиани это хрестоматия!
баск
баск
вчера в 22:22, ред.
Группа смерти, практически..
И с первого места. Красавцы)

За Грузию, кстати, пылят динамовцы Саба Сазонов и Лука Гагнидзе.

Ещё интересные персоны там-

Георгий Мамардашвили, основной кипер Валенсии. Оттарабанил, как солдат, все 38 матчей ЛаЛиги в истекшем сезоне;

Зурико Давиташвили, сыгравший, несмотря на молодость, около 70 матчей в РПЛ
(Рубин, Ротор, Арсенал). Истекший сезон провёл в Бордо, играл много, забивал..
2kfc5ew5bp8v
2kfc5ew5bp8v
вчера в 21:58
Грузия неожиданно преподнесла сюрприз, там всегда умели играть в футбол
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:40
Грузия умеет играть в футбол
sova147
sova147
вчера в 21:28
Очень рады за них, хороший результат! Так держать!
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