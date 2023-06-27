Грузия вышла в плей-офф молодёжного ЧЕ с первого места в группе

Молодёжная сборная Грузии сыграла вничью с молодёжной сборной Нидерландов (1:1) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2023 U21.
Таким образом, молодёжка Грузии вышла в плей-офф ЧЕ U21 с 1-го места в группе А, опередив Португалию, Нидерланды и Бельгию.
Так держать!
Вспоминаю игру Динамо ТБ.: Кипиани, Гоча и Манучар Мачаидзе, Шенгелия, Чивадзе, Гуцаев... Штрафные в исполнении Кипиани это хрестоматия!
Так держать!
Вспоминаю игру Динамо ТБ.: Кипиани, Гоча и Манучар Мачаидзе, Шенгелия, Чивадзе, Гуцаев... Штрафные в исполнении Кипиани это хрестоматия!
И с первого места. Красавцы)
За Грузию, кстати, пылят динамовцы Саба Сазонов и Лука Гагнидзе.
Ещё интересные персоны там-
Георгий Мамардашвили, основной кипер Валенсии. Оттарабанил, как солдат, все 38 матчей ЛаЛиги в истекшем сезоне;
Зурико Давиташвили, сыгравший, несмотря на молодость, около 70 матчей в РПЛ
(Рубин, Ротор, Арсенал). Истекший сезон провёл в Бордо, играл много, забивал..
И с первого места. Красавцы)
За Грузию, кстати, пылят динамовцы Саба Сазонов и Лука Гагнидзе.
Ещё интересные персоны там-
Георгий Мамардашвили, основной кипер Валенсии. Оттарабанил, как солдат, все 38 матчей ЛаЛиги в истекшем сезоне;
Зурико Давиташвили, сыгравший, несмотря на молодость, около 70 матчей в РПЛ
(Рубин, Ротор, Арсенал). Истекший сезон провёл в Бордо, играл много, забивал..