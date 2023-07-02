Тарасов и Каряка чемпионы, а Соболев и Джикия ни с чем. Развязка Медиалиги в «Лужниках»

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вчера, 10:16

Много зрителей и сюрприз для звёзд «Спартака».

«Родина» впервые выиграла Медиалигу

Два сезона подряд побеждала команда блогеров 2DROTS, хотя в декабре в финале против «Родины» пришлось несладко, дошло до буллиталити – гибрида буллитов и пенальти после ничьей 1:1. В третьем финале сыграли знакомые соперники, но победу 3:1 одержала команда Каряки и Тарасова. Дмитрий стал первым футболистом, который выиграл РПЛ , Кубок России и Медиалигу. Бывший хавбек эмоционально встретил новый кубок в жизни:

Я не живу прошлым. Победы с «Локомотивом» в профессиональном футболе это одна история. Они очень дороги мне, но этот успех я ждал еще больше, потому что это здесь и сейчас. Меньше чем за год мы дважды дошли до финала, и сегодня нам воздалось.

Новая песня Бузовой будет начинаться строчкой «я же живу прошлым»? Медиалига существует на грани пародии на сериал «Тед Лассо», когда пытаются быть искренними и выжимать слезу. Действо в «Лужниках» было похоже на любой матч дворового футбола, когда тридцатилетние мужики вспоминают школьные годы – матерятся, грубо ошибаются на поле и одновременно пытаются сыграть красиво.

Решающие поединки между «Родиной» и 2DROTS, а также матч за третье место между «Амкалом» и «Бей Беги» напоминали также российский профессиональный футбол. Он по уровню не так далеко убежал от Медиалиги, раз сразу три клуба турнира сыграют в Кубке России. Финалисты гарантировали себе места, а вот «Амкал» должен был не пустить команду Соболева и Джикии.

ФК «Бей Беги» не стал открытием турнира

До поражения от «Амкала» в матче за третье место с голом после рикошета команда звезд «Спартака» уступила «Родине» в полуфинале. Зато обычные парни поиграли на больших аренах, вроде стадиона «Рубина» и «Лужников». В Казани играли полуфинал команды Соболева и Джикии против клуба Каряки и Тарасова. «Родина» забила с пенальти, у «Бей Беги» были моменты, могли сравнять счет, но голкипер «Родины» выручил команду.

Не было видно, что получают удовольствие и хотят порадовать красивым футболом. Сбывается прогноз Генича, что в Медиалиге заведется профессиональный подход, который будет убивать зрелище. Разницы в классе между командами не было, поэтому не исключаем, что Соболев и Джикия могли стать чемпионами, если бы их команда не играла в решающем полуфинале как «Спартак». Ошиблись в обороне, «Родина» забила второй мяч.

«Бей Беги» не хватает главного тренера. Соперника готовит Каряка с опытом. Соболев, который пытался стать менеджером «Бей Беги», не справился. Пригласили Андрея «Михалыча» Макарова, но не зарядил на путевку в Кубок России. Невезение сопровождало Юрченко, Ещенко и компанию. В апреле главный тренер команды Низрюхин насмерть сбил молодого человека в результате ДТП , был отстранен от работы, ему не до Медиалиги.

Элемент шоу уступает желанию побеждать

Пустили профессиональных игроков и не получили аналог Медиалиги Пике, где профессиональные футболисты невероятно высокого класса откровенно дурачатся. В третьем сезоне российской Медиалиги появилась зверская серьезность, словно это замена еврокубков, хотя это не так. Полуфиналы и матч за третье место были немного пресными. Зато финал веселее, забили по правилам четыре мяча. Зрителям точно не было скучно.

И развязка в стиле российского футбола – чемпионский гол после ошибки обороны на стандарте и мяч после паса защитника назад на форварда соперника. В целом успешный проект. На первом финале собрали 11 тысяч зрителей, а через год больше 21 тысячи, подняли планку почти в два раза. Онлайн смотрело более 200 тысяч человек на пике, что тоже отличный показатель для такого турнира. Но развлечь публику не сумели.

Тарасов и его напарники хотели выиграть, а не наслаждаться футболом, как и соперник. «Родина» упрямая команда, прогнозируем хотя бы одну победу в Кубке России. Тарасов прав, что у его клуба немного фанатов, если сравнивать с «Амкалом» и 2DROTS, но это намек, что пора раскручивать новые проекты. Соболев и Джикия оказались как звезды для реалити-шоу совсем не колоритными, оставили скандалы для «Спартака».

В четвёртом сезоне кубка нужно больше фриков

Поскольку это все-таки реалити-шоу, то надо искать команду, которая заберет сердца фанатов, не отданные пока двум самым популярным клубам турнира. Однозначно можно сказать, что Медиалига нравится людям. Причем продукт продают намного лучше, чем РПЛ . Но Каряка и Кузнецов показали, чего не хватило многим командам – тренеров, поэтому информация о приглашении Слуцкого не удивляет. Кроме тренеров, не хватает голкиперов.

Но тут есть опасность. Если заманить бывших профессиональных вратарей высокого класса, то может быть меньше голов. В финале двукратный чемпион сумел сравнять счет со второй попытки, но 2DROTS не хватило класса в защите, хотя на протяжении финала они прижимали «Родину». Что радует в таком турнире? Футбол популяризируют, ведь если школьники и фанаты блогеров смотрят Медиалигу, то перейдут к РПЛ и играм топ-5.

Также турнир дарит шанс любителям сыграть в Кубке России, что правильно. А отдельно открывает двери неудачливым профессиональным игрокам. Голкипер «Родины» Максим Швагирев неплохо смотрелся. У Михаила Прокопьева из «Амкала» есть шанс стать профессиональным футболистом, если ему это будет интересно. Медиалиге важно не забывать о своей природе, чем хуже там будет футбол – тем лучше, а также о важности яркого шоу.

В третьем сезоне не хватило фриков на первом плане, вроде корреспондента, который не знает, что Ещенко был профессиональным игроком. Когда-то Аршавин, Акинфеев, братья Березуцкие, Смолов, Кокорин и Дзюба могут появиться в Медиалиге. Или в качестве владельцев клубов и тренеров, или как игроки команд. Это лишь третий сезон, продолжение следует.