Тарасов и Каряка чемпионы, а Соболев и Джикия ни с чем. Развязка Медиалиги в «Лужниках»

Много зрителей и сюрприз для звёзд «Спартака».
«Родина» впервые выиграла Медиалигу
Два сезона подряд побеждала команда блогеров 2DROTS, хотя в декабре в финале против «Родины» пришлось несладко, дошло до буллиталити – гибрида буллитов и пенальти после ничьей 1:1. В третьем финале сыграли знакомые соперники, но победу 3:1 одержала команда Каряки и Тарасова. Дмитрий стал первым футболистом, который выиграл РПЛ, Кубок России и Медиалигу. Бывший хавбек эмоционально встретил новый кубок в жизни:
Я не живу прошлым. Победы с «Локомотивом» в профессиональном футболе это одна история. Они очень дороги мне, но этот успех я ждал еще больше, потому что это здесь и сейчас. Меньше чем за год мы дважды дошли до финала, и сегодня нам воздалось.
Новая песня Бузовой будет начинаться строчкой «я же живу прошлым»? Медиалига существует на грани пародии на сериал «Тед Лассо», когда пытаются быть искренними и выжимать слезу. Действо в «Лужниках» было похоже на любой матч дворового футбола, когда тридцатилетние мужики вспоминают школьные годы – матерятся, грубо ошибаются на поле и одновременно пытаются сыграть красиво.
Решающие поединки между «Родиной» и 2DROTS, а также матч за третье место между «Амкалом» и «Бей Беги» напоминали также российский профессиональный футбол. Он по уровню не так далеко убежал от Медиалиги, раз сразу три клуба турнира сыграют в Кубке России. Финалисты гарантировали себе места, а вот «Амкал» должен был не пустить команду Соболева и Джикии.
ФК «Бей Беги» не стал открытием турнира
До поражения от «Амкала» в матче за третье место с голом после рикошета команда звезд «Спартака» уступила «Родине» в полуфинале. Зато обычные парни поиграли на больших аренах, вроде стадиона «Рубина» и «Лужников». В Казани играли полуфинал команды Соболева и Джикии против клуба Каряки и Тарасова. «Родина» забила с пенальти, у «Бей Беги» были моменты, могли сравнять счет, но голкипер «Родины» выручил команду.
Не было видно, что получают удовольствие и хотят порадовать красивым футболом. Сбывается прогноз Генича, что в Медиалиге заведется профессиональный подход, который будет убивать зрелище. Разницы в классе между командами не было, поэтому не исключаем, что Соболев и Джикия могли стать чемпионами, если бы их команда не играла в решающем полуфинале как «Спартак». Ошиблись в обороне, «Родина» забила второй мяч.
«Бей Беги» не хватает главного тренера. Соперника готовит Каряка с опытом. Соболев, который пытался стать менеджером «Бей Беги», не справился. Пригласили Андрея «Михалыча» Макарова, но не зарядил на путевку в Кубок России. Невезение сопровождало Юрченко, Ещенко и компанию. В апреле главный тренер команды Низрюхин насмерть сбил молодого человека в результате ДТП, был отстранен от работы, ему не до Медиалиги.
Элемент шоу уступает желанию побеждать
Пустили профессиональных игроков и не получили аналог Медиалиги Пике, где профессиональные футболисты невероятно высокого класса откровенно дурачатся. В третьем сезоне российской Медиалиги появилась зверская серьезность, словно это замена еврокубков, хотя это не так. Полуфиналы и матч за третье место были немного пресными. Зато финал веселее, забили по правилам четыре мяча. Зрителям точно не было скучно.
И развязка в стиле российского футбола – чемпионский гол после ошибки обороны на стандарте и мяч после паса защитника назад на форварда соперника. В целом успешный проект. На первом финале собрали 11 тысяч зрителей, а через год больше 21 тысячи, подняли планку почти в два раза. Онлайн смотрело более 200 тысяч человек на пике, что тоже отличный показатель для такого турнира. Но развлечь публику не сумели.
Тарасов и его напарники хотели выиграть, а не наслаждаться футболом, как и соперник. «Родина» упрямая команда, прогнозируем хотя бы одну победу в Кубке России. Тарасов прав, что у его клуба немного фанатов, если сравнивать с «Амкалом» и 2DROTS, но это намек, что пора раскручивать новые проекты. Соболев и Джикия оказались как звезды для реалити-шоу совсем не колоритными, оставили скандалы для «Спартака».
В четвёртом сезоне кубка нужно больше фриков
Поскольку это все-таки реалити-шоу, то надо искать команду, которая заберет сердца фанатов, не отданные пока двум самым популярным клубам турнира. Однозначно можно сказать, что Медиалига нравится людям. Причем продукт продают намного лучше, чем РПЛ. Но Каряка и Кузнецов показали, чего не хватило многим командам – тренеров, поэтому информация о приглашении Слуцкого не удивляет. Кроме тренеров, не хватает голкиперов.
Но тут есть опасность. Если заманить бывших профессиональных вратарей высокого класса, то может быть меньше голов. В финале двукратный чемпион сумел сравнять счет со второй попытки, но 2DROTS не хватило класса в защите, хотя на протяжении финала они прижимали «Родину». Что радует в таком турнире? Футбол популяризируют, ведь если школьники и фанаты блогеров смотрят Медиалигу, то перейдут к РПЛ и играм топ-5.
Также турнир дарит шанс любителям сыграть в Кубке России, что правильно. А отдельно открывает двери неудачливым профессиональным игрокам. Голкипер «Родины» Максим Швагирев неплохо смотрелся. У Михаила Прокопьева из «Амкала» есть шанс стать профессиональным футболистом, если ему это будет интересно. Медиалиге важно не забывать о своей природе, чем хуже там будет футбол – тем лучше, а также о важности яркого шоу.
В третьем сезоне не хватило фриков на первом плане, вроде корреспондента, который не знает, что Ещенко был профессиональным игроком. Когда-то Аршавин, Акинфеев, братья Березуцкие, Смолов, Кокорин и Дзюба могут появиться в Медиалиге. Или в качестве владельцев клубов и тренеров, или как игроки команд. Это лишь третий сезон, продолжение следует.
но вполне возможно ты прав. Что-то он рано сдуваться начал.
Да и по мастерству, если судить, хоть он и грузин, но до Чивадзе и Сулаквелидзе ему очень далеко.
но вполне возможно ты прав. Что-то он рано сдуваться начал.
Да и по мастерству, если судить, хоть он и грузин, но до Чивадзе и Сулаквелидзе ему очень далеко.