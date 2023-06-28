«Спартак» может остаться без трофеев. Причина в среднем классе футболистов

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вчера, 18:55

В клубе один игрок уровня серьезного клуба из топ-5.

Не создали растущий клуб-трамплин

Бизнес в РПЛ был исключен, не приписываем «Спартаку» минусы, которых неизбежны в принципе. Зарабатывать Федун не мог, только тратить. Упустим допущения, как именно де-факто государственные деньги пропускают через отдельные клубы, ведь «красно-белые» в другой категории. У них было все для создания боеспособной команды, что часто равно хорошей атмосфере в коллективе.

Нужна была школа, как у «Аякса», трансферы, как у «Бенфики». Но эти клубы успешные, ведь не забывали вовремя расставаться с игроками. Команда-трамплин привлекает внимание. В истории «Спартака» нужны были десять Видичей, десять Аленичевых и правильный выбор клуба для таких футболистов, как Промес. Квинси передержали, отдали «Севилье», которая не подходила.

И когда читаем об удачном расставании с Кофрие, то остается лишь улыбнуться. В «Клермоне» бельгиец старался, заиграл, его контракт выкупили на 1 миллион евро дороже, чем заплатил Федун. Хорошая разница, ведь обычно «красно-белые» допускают снижение стоимости футболиста. Но «Рыжий», как его назвала Салихова, не стал жертвой блогеров, ветеранов и журналистов.

Защитник допускал грубые ошибки, в «Спартаке» адаптироваться сложно. И никого не волновало, что это «трансфер Заремы». Волнует, что клуб зарабатывает время от времени миллион, а потерял сотни. На выходе команда с одним чемпионством за более чем два десятилетия. Если Кофрие ждет в его карьере успех, то вопреки «Спартаку», а не благодаря матчам в красно-белой футболке. Вряд ли можно гордиться, что в Москве игрок не вырос, а во Франции смотрелся лучше.

Футболисты из «Спартака» не растут

Успехи на новом месте это черта дорогих трансферных расставаний, которая часто объясняет генеральные результаты продавцов. На переходе Промеса заработали, но в «Севилье» голландец не задержался. Павлюченко назвали «Спящим гигантов» не из-за выдающейся игры за «Тоттенхэм». Эменике уехал в «Фенербахче», а не в топ-5. Зе Луиш не стал новым Фалькао для «Порту». Неудачных развязок намного больше, чем успешных, как у Видича.

Но один трансфер не перекроет отсутствие у «Спартака» репутации грамотного воспитателя. Фернандо приехал в Москву зрелым игроком, а в Китай уехал за деньгами тоже не ради личностного роста. Алекс, Понсе и Кокорин – разные истории о неудачах. Даже бразилец, которого домой вернули проблемы с беременностью жены, не заиграл позже в топ-5. А Промес закончит карьеру в «Спартаке» накануне тюремного заключения.

Поэтому когда видим информацию, что Литвинов и Соболев интересуют зарубежные клубы, то вспоминаем, что даже чемпионы Джикия и Зобнин не уехали и вряд ли теперь уедут. И легионеры, вроде Никлсона и Дуарте, вряд ли порадуют. Покупатели не могут доверять «Спартаку» также из-за Крала и Ларссона. Алекс и Джордан не выросли в звезд для «Наполи», с которым могли бы стать чемпионами, как Хвича Кварацхелия.

Низкий спрос отражает класс команды

Представим мир, где Промес может свободно перемещаться. Нет криминальных дел и вердикта по первому из них. Промеса можно было отправить в Саудовскую Аравию, но в 31 год голландец не игрок для топ-5, хотя про уровень никто не спорит. Крайний форвард забил 20 мячей и сделал 7 ассистов в чемпионате. Хорошая результативность у Соболева, но у него 9 желтых карточек в РПЛ и парочка дисквалификаций.

Вряд ли Александр оказался на вершине скаутских списков, в нем сомневаются. Отсутствие ценных игроков для серьезных клубов – в пятерке самых дорогостоящих после Промеса идут россияне Соболев, Джикия, Зобнин и Литвинов, отражает уровень команды. И легионеры недостаточно сильные, если отнять Квинси. Мартинса, Николсона, Дуарте, Бальде и склонного к травмам Тавареша не заваливают приглашениями.

А Мозесу тридцать два года, поэтому его ждёт разве что Турция. И это плохо, ведь надо сломать «Зенит», где «спартаковский» Бакаев сидит в глубоком запасе, а Малком, Клаудиньо, Сантос, Вендел и Барриос точно уровня топ-5. Зарема Салихова кивала на злых критиков, но суть от чужих слов не меняется. «Спартак» не создал за два десятилетия репутацию места, где умеют воспитывать выпускников академии.

«Месси из „Спартака“ не перешел в „Барселону“, а неоднозначный Игнатов не готовиться к переезду в „Реал“. И еще хуже, что удачных примеров работы с легионерами тоже критически мало. Даже Айртона не забрали в Испанию или Италию. Аленичев недавно был в десятке самых дорогих расставаний „Спартака“ в истории. Кроме Промеса, теперь некого выделить, если ставить себя на место скаутов серьезного клуба с амбициями.

Соболеву нужно работать над поведением. У Зобнина были сложные травмы, его можно представить в команде уровня „Жироны“, не выше. Литвинов сырой, его могут взять в „Аталанту“, чтобы издеваться, как над Миранчуком, но это не развитие карьеры. Понятно, почему Василий Уткин назвал „Спартак“ перспективной командой. У „красно-белых“ молодая заявка, дерзкий тренер, ярко выраженный лидер, чей класс выше, чем уровень лиги.

Но Кофрие согласен на „Клермон“, а Джикия, Умяров и Максименко могут крутить носом, ведь во Франции не повторят московские финансовые условия. В Лиге 1 нужно пахать, как пашет много лет Головин. И пока у москвичей нет здорового трансферного кровообращения – нет кислорода для чемпионских мозгов „Спартака“. Футболисты недорабатывают, поскольку знают, что и так сойдет. Вылет от „Акрона“ или победа в Кубке не меняет этот клуб и эту команду. Кофрие как раз оказался с амбициями, а многие другие, от Крала до Джикии, отметились их отсутствием.