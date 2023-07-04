КНДР на ЧМ-66: Матч их жизни и даты их жизни

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вчера, 21:18

«Матч их жизни» — так называется документальный фильм 2002 года, снятый англичанином Дэниелом Гордоном, посвящённый выступлению сборной КНДР на ЧМ -66. Особое внимание матчу против Италии. Семеро живших к тому времени корейских игроков, участников того матча, рассказывают, как было дело. Плюс рассказ тренера, также снимавшегося в фильме.

Режиссёру удалось получить разрешение на съёмки в КНДР . Так что это исторические кадры, сделанные в течение 10 дней их пребывания в стране. Найдите в сети этот фильм, есть что посмотреть. Корейцы предоставили съёмочной группе цветное видео с ЧМ -66, снятое корейским оператором. Были предоставлены другие архивные записи и документы. А также возможность пообщаться с футболистами в неформальной обстановке.

Даты жизни игроков КНДР практически неизвестны. Если даты рождения в целом известны, то даты смерти практически неизвестны. Есть только точные данные о смерти двух футболистов. Про остальных точно ничего не известно.

И то, что только семеро игроков были сняты в фильме (из 11), то вполне может быть, что четверых уже не было в живых.

К настоящему времени ничего неизвестно о том, кто из игроков КНДР жив. Так что пользуемся информацией и десяти- и двадцатилетней давности.

Не всё просто у корейцев и с их возрастом. И об этом стоит сказать особо.

Новорождённых в Корее не бывает

Как известно, в педиатрии новорождённым считают малыша до тех пор, пока ему «не стукнет» 29 дней жизни. В Корее же своя метода расчёта.

28 июня 2023 года в Южной Корее приняли закон, отменяющий традиционный корейский способ подсчёта возраста жителей страны. Способ довольно древний, идущий ещё из доисторического Китая.

Суть этого восточного метода заключается в следующем.

В момент рождения любого ребёнка ему уже 1 год, а не 0 как у нас принято. Т.е. 9 месяцев в утробе матери приравнивают (или лучше сказать, округляют) до 1 года. И совершенно не важна сама дата рождения — 1 января или 31 декабря. Как только родился — тебе уже 1 год.

В нашей прессе немного неверно трактуют следующий подход, связанный с возрастом корейцев. Зачастую говорят, что 1 января каждого года любому корейцу приплюсовывается ещё один год жизни. Т.е. в каждый Новый год они все становятся на год старше.

Это правильно. Только прибавка происходит не 1 января. А именно тогда, когда завершится полный лунный год. Это значит, что прибавка происходит не на наш Новый год, а на восточный, по лунному календарю. Строго говоря — по лунно-солнечному календарю.

У этого события нет фиксированной даты, это может происходить в диапазоне дат от 21 января до 20 февраля любого года.

Допустим, что в некий год Новый год по восточному календарю наступает 21 января. Тогда ребёнок, родившийся 20 января, один день пробудет в возрасте 1 года, а на следующий день станет сразу 2-летним. Таковы традиции у корейцев. И в свой фактический день рождения корейцы себе возраст не прибавляют. Ну, если только на этот день не приходится Новый год!

Из необычного ещё следует отметить, что в разговоре корейцы обычно называют свой возраст с некоторой особенностью: они называют то количество лет, которое им исполнится в текущем году, не обращая внимания на саму дату рождения.

Сразу оговоримся, что традиционный корейский подсчёт никак в официальных бумагах не отражается. Путаница может возникать только при выяснении возраста со слов самого человека или чьих-то слов. По документам всё исчисляется ровно так же, как и во всём мире. Так что никто из нынешних корейских футболистов, например, не помолодел ни на год, ни на два из-за этого закона.

Тем более, что для спортсменов древняя методология и не применялась. Ведь детские, юношеские или молодёжные команды имеют градацию по возрасту практически с шагом в один год. Иначе совсем бы запутались. Только не совсем понятно — для спортсменов давно ли не применяют древнюю методу. Ведь при рождении неизвестно будет ли спортсменом человек. А значит, традиция соблюдалась во всей Корее для всех.

Для хотя бы минимального понимания менталитета восточных народов знание таких нюансов весьма пригодится.

Даже по звёздным игрокам КНДР нет точных дат рождения

Единственный гол в матче против сборной Италии в 3-м туре группового этапа забил нападающий Пак Ду Ик №7.

Он был весьма на слуху как в самой Италии, так и в Англии, особенно в городе Мидлсбро, где и проходил тот матч. Итальянцы прозвали игрока с №7 на футболке «дантистом», хотя Пак Ду Ик на самом деле к стоматологии не имел никакого отношения. Видно прозвали из-за не проходящей до сих пор боли от досадного поражения.

А жители Мидлсбро очень горячо поддерживали сборную КНДР , игроки стали любимцами публики. Ведь сборная КНДР оказалась единственной командой на турнире, которая все три матча группового этапа играла на Ayresome Park в этом небольшом городке на северо-востоке Англии.

В официальных документах ФИФА возраст Пак Ду Ика значится 24 года. По версии ФИФА он родился 17 декабря 1943 — но с этой датой ему было всего 22 года на начало ЧМ -66. И это только одна из версий даты его рождения. По другой — на год раньше, 17 декабря 1942 — но и тогда в день начала ЧМ -66 ему было бы только 23 полных года. Но есть и альтернативная дата — 17 марта, и также то ли 1942, то ли 1943 года.

С округлениями и с натяжками можно принять его возраст как 24 года.

Но вот северо-корейские источники утверждают, что футболист родился в 1936 году 17 декабря. Тем самым делая игрока сразу на 5-6 лет старше. Тут, понятное дело, никак не спишешь на путаницу с корейским подсчётом возраста. Тут идёт отсылка на древние записи рода.

И даже есть презентация сборной КНДР для ЧМ -66 с фото каждого игрока, с указанием имени и его возраста.

Вот фото и данные игрока под номером 7:

Не обращайте внимание на написании имени, последний слог должен быть именно Ик, а не Ок.

А вот возраст указан как 30 лет. На самом деле, ему было полных 29 лет. Но сами понимаете, когда для подсчёта использую только год рождения, то могут быть округления: 1966 минус 1936 будет 30.

К вам на «вы» или на «ты»?

Всё бы ничего, приняли эти сведения и считаем, что Пак Ду Ик был старше. Но тут подкралась вновь корейская традиция.

У корейцев существует строгая регламентация по обращению людей между собой — на «ты», или на «вы». Так вот из-за необычного подсчёта возраста на «ты» может говорить только человек, родившийся гораздо раньше собеседника, либо они родились в один лунный год, либо с разницей в возрасте не более, чем в 1 год.

И после знакомства (справясь, как зовут собеседника) корейцы первым делом спрашивают о возрасте. Причём, очень быстро и безошибочно подсчитывают в уме возраст собеседника. Для своего традиционного исчисления у них есть свой термин, для иностранцев — совсем другой. Так что они не путаются.

Как удалось выяснить у знакомого из Южной Кореи разница в возрасте более 1 года предписывает общение только на «вы» в любой период жизни, хоть в общении 97-летнего и 100-летнего аксакалов.

Почему такое внимание к этой теме?

В 2002 г. 7 бывших футболистов и тренер сборной КНДР были приглашены в Англию, в Мидлсбро. Жители вновь их очень тепло принимали. Корейцы выходили на футбольное поле, держа в руках футболки со своими именами на английском.

Вот фото:

Было много интервью. Так вот в одном из них форвард Пак Сын Чжин, игравший под номером 8, в рассказе о том, как был забит гол итальянцам, говорил о Пак Ду Ике в невежливой форме, а именно на «ты».

Это сразу взбудоражило корейское население. Ведь во время ЧМ -66 Пак Сын Чжину было всего 25 лет, а он говорит «ты» Пак Ду Ику, который старше его на 5-6 лет. И через 30 с лишним лет он повторил те слова, которые им были сказаны на поле в адрес автора гола, сказаны на «ты». По корейским меркам это нонсенс, даже через 30 лет!

Вот как в той же презентации выглядел форвард КНДР с номером 8:

То, что такого не могло быть никогда, даже в пенсионном возрасте — мы уже поняли. Остаётся признать, что: а) либо они ровесники, либо б) Пак Сын Чжин не знал истинного возраста Пак Ду Ика. Второй пункт сомнителен, ибо, если не знаешь точно возраст, то в любом случае обращаешься вежливо.

Если вы посмотрите на качественные фото этих двух игроков, то в глаза бросается явная молодость Пак Сын Чжина. Пак Ду Ик выглядит более взрослее.

Вот они оказались рядом в ещё одной презентации:

А вот так они выходили рядом на тренировку перед четвертьфиналом с Португалией:

На сей раз Пак Ду Ик справа.

Первый рекордсмен с Корейского полуострова

Пак Сын Чжин родился 11 января 1941 года. Он является рекордсменом сборной КНДР по забитым голам на чемпионатах мира.

В игре второго тура группового этапа ЧМ -66 против Чили именно Пак Сын Чжин мощным ударом с правой ноги с линии штрафной поразил ударом слёта ворота чилийцев.

Это был самый первый гол игроков КНДР на мундиалях. Да, что там КНДР — это был самый первый гол игроков со всего Корейского полуострова на мундиалях. Ведь игроки сборной Южной Кореи свой первый гол забили только через 20 лет.

Да и целый Корейский полуостров — не тот масштаб. Гол Пак Сын Чжина стал первым голом азиатских игроков на чемпионатах мира!

Гол Пак Сын Чжина принёс первое очко посланцам Корейского полуострова на чемпионатах мира. На ЧМ -54 Южная Корея оба матча проиграла и у ехала домой, пропустив 16 безответных голов. И, разумеется, первое очко, заработанное азиатской командой на мундиалях.

В четвертьфинале против Португалии Пак Сын Чжин забил гол уже на первой минуте матча. И забил он тот гол плотным ударом с левой ноги. Он до сих пор остаётся единственным азиатским футболистом, забившим на чемпионатах мира гол на 1-й минуте матча.

Несмотря на то, что сборная Южной Кореи начиная с ЧМ -86 неизменно играет на мундиалях, но в её составе пока не нашлось ни одного игрока, забившего более 2 голов на чемпионатах мира. Шестеро забили по 2 гола, присоединившись к Пак Сын Чжину, который первым сделал это из корейцев.

Не стоит забывать и тот факт, что в историческом матче против Италии именно в противоборстве с Пак Сын Чжином в центральном круге на 35-й мин капитан итальянцев Джиакомо Бульгарелли получил травму и его унесли на носилках с поля. Больше в игру он не вернулся, оставив свою команду в меньшинстве, замен тогда не было.

Два фото с участием Пак Сын Чжина и рассказ о якобы его капитанстве на ЧМ -66 были даны немного раньше, в статье о капитанах с повязками и без на ЧМ -66.

Эмоции и традиции

Фото, конечно, может и не совсем корректно отображать возраст человека. На видео можно рассмотреть и больше. Так после гола Пак Ду Ика в ворота Италии именно Пак Сын Чжин с молодецким задором ещё раз вогнал выкатившийся мяч в сетку и сам влетел в сетку, чуть не запутавшись в ней. А затем догнал автора гола и, продолжая скакать и прыгать от радости, повис на шее Пак Ду Ика. Это также не особо вписывается в правила общения людей разного возраста в Корее.

Например, 21-летний Ян Сон Кук (или Гук) №15 ограничился только касанием своей ладонью спины и руки Пак Ду Ика, когда пробегал мимо него и висящих на нём радостных партнёров. И уже после того, как «освободил» Пак Ду Ика от своих объятий Пак Сын Чжин, скромный парень с номером 15 просто обнял партнёра, поздравив его, без ужимок и прыжков. Скромный 21-летний парень, чтит традиции.

Истинных документов из КНДР мы, вероятнее всего, никогда не узнаем. Но уж коль так сильны и почитаемы традиции на востоке, то в обычной обстановке достаточно посмотреть на общение людей, чтобы понять, кто из них старше. Но не будем забывать — это Игра, это эмоции, это одна команда.

Много несогласующихся фактов. Своему корейскому приятелю я сказал, что проще было бы принять, что Пак Ду Ик на самом деле родился в 1942 (или 1943) году. Тогда 25-летний Пак Сын Чжин вполне мог говорить 24-летнему Ду Ику «ты». Вполне мог фамильярничать с ним при выражении своих эмоций при праздновании его гола.

Но факты — упрямая вещь.

В интернете найдётся с пяток пусть и не документов, но упоминаний в статьях на корейском языке о возрасте Пак Ду Ика, в публикациях 21 века.

В одной из статей от 7 января 2010 г. указан возраст четырёх футболистов КНДР из состава 1966 года.

Итак, согласно статье, Пак Ду Ику было 73 года, вернее 73 саль, как именуют эту единицу измерения корейцы. Это с учётом 9 месяцев беременности и сразу возраста в 1 год при рождении. Т.е. действительно выходит, что он рождён в 1936 году.

Поясним. Пак Ду Ик родился или в марте, или в декабре. Значит у него прибавка была либо 1, либо 2 года в первые месяцы жизни. Публикация в самом начале 2010 года, значит можно твёрдо брать предыдущий 2009 год: 2009 минус 72 (1 год-довесок убираем) получаем 1936.

Во-вторых, есть данные, что Пак Ду Ик в 1953 г. начал работать на книгопечатной фабрике и играть в футбол в заводской команде в 17 лет. Это также дополнительно подтверждает его рождение скорее всего в 1936 году.

В одном из интервью сам Пак Ду Ик сказал, что в 1957 г. в возрасте 20 лет стал профессионалом, был принят в пхеньянский клуб.

Наконец, в июне 2014 г. в другой статье о нём говорят, как о 78-летнем. Так что сомнений не остаётся — Пак Ду Ик на ЧМ -66 был в возрасте полных 29 лет (если родился в декабре), а то и всех 30 лет (если рождён в марте).

А вот Пак Сын Чжину в статье 2010 года всего 67 саль, хотя при годе рождения 1941 должно быть ему уже почти 69 лет, а в салях и того больше.

Ведь он родился 11 января, т.е. незадолго до Нового года по-восточному, и значит через пару месяцев после своего рождения ему было уже 2 года по их исчислению.

Если из его возраста в 67 саль отнять 2 прибавки, то: 2009 минус 65 получаем 1944. Между прочим, в официальном отчёте ФИФА о ЧМ -66 у него как раз и указан возраст в 22 года. Хотя в двух других презентациях, как видели выше, фигурируют числа 24 и 25.

Так что его моложавое лицо вполне объяснимо.

Вот ещё фото двух наших героев из 1966 года:

Вот фото обоих игроков в возрасте, не ранее 2000-2002 годов. Кто из них выглядит на свои 60-65 лет, а кто нет, трудно сказать.

На следующих фото запечатлён момент исторического удара Пак Ду Ика №7 по воротам итальянца Энрико Альбертози на 41-й мин матча.

Или с другого ракурса, из-за ворот:

Стадион Ayresome Park не дожил до нашего времени. На его месте построен жилой массив. Во дворе одного из домов ровно на том самом месте, с которого Пак Ду Ик забил единственный гол в матче, была сделана памятная метка, отлитые символические следы от бутс.

В октябре 2002 Пак Ду Ик на своём месте, увековеченном в чугуне:

На новом стадионе Риверсайд в Мидлсбро осенью 2002 зрители одобрительным рёвом встретил Пак Ду Ика, когда он воспроизвёл свой удар 36-летней давности.

Между прочим, у Пак Ду Ика на лицевом счету в два раза больше матчей на турнирах под эгидой ФИФА в качестве тренера, чем игрока: в 1976 г. он руководил олимпийской сборной КНДР , игравшей в четвертьфинале Олимпиады. Под его руководством та сборная провела 10 матчей.

В Пхеньяне итальянскому журналисту (в 2009 г.) среди достопримечательностей показывали дома важных людей: политика, композитора, оперного певца, лингвиста и дом того, кто уничтожил Италию в 1966 году.

Нападающий Пак Сын Чжин играл до 1973 года. После ЧМ -66 он поменял №8 на №10, забил множество голов. Легендарная «десятка» северокорейского футбола. Пак Сын Чжин умер 5 августа 2011 года.

Сообщений о судьбе Пак Ду Ика в последнее время не было. Если он жив, то ему 86. Вернее, как сказал бы сам Ду Ик, — мне 87.