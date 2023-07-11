Мешок денег от шейхов, французские неудачники или проблемные испанцы. Силва выбирает новый клуб

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вчера, 19:24

«Сити» у Бернарду – не в приоритете.

Вполне может получиться так, что недавний триумф с «Манчестер Сити» для Бернарду Силвы станет точкой в периоде карьеры в АПЛ . С «горожанами» португалец выиграл всё, что мог, – время задуматься о своем будущем.

Топовый сезон и награда в виде ЛЧ

28-летний хавбек провел в Англии 6 сезонов и успел стать лидером «небесно-голубых», проводником идей Хосепа Гвардиолы. Можно говорить о том, что в минувшем сезоне Бернарду стал получать меньше игрового времени, но этому есть вполне логичное объяснение – у «Сити» с самого старта кампании был предельно плотный календарь. Осенью «горожане» параллельно играли в АПЛ , ЛЧ и провели матч Кубка Английской Лиги – в этот период Силва после нескольких полных матчей получал заслуженный отдых (выходил на замену, либо оставался в запасе).

Зимой МС вылетел из Кубка Лиги, но включился в борьбу за национальный Кубок – и к весне участвовал в трех турнирах. В каждом испытывал предельное напряжение. АПЛ – борьба с «Арсеналом» на истощение без права на ошибку. Лига чемпионов – тяжелейшая сетка с «Баварией» и мадридским «Реалом», Кубок Англии – финал с мотивированным на второй трофей «Манчестер Юнайтед».

И марку качества португальский полузащитник в жесткой системе Гвардиолы удерживал на ура. Его ставили в центр поля с Родри и Гюндоганом/Де Брюйне, когда на флангах были нужнее скорости Грилиша и Мареза, и перемещали к правой бровке. После перехода на схему с тремя центральными защитниками Бернарду переместился в опорную зону – у Пепа появились сразу два сочетания для ее наполнения: Силву в паре с Родри сменял Стоунз, а сам португалец в таком случае мог выходить под нападающим.

Резюмируя, для вариативной системы Гвардиолы 28-летний полузащитник был и остается важным звеном. Оттого интереснее, что летом МС получил немало предложений по трансферу игрока.

В борьбу включились саудиты

Клубы Саудовской Аравии заглядывались как минимум на Рияда Мареза и Бернарду Силву. К первому летал президент «Аль-Ахли», на второго есть сразу несколько претендентов. Первые инсайды о потенциальном переезде португальца на Ближний Восток появились во второй половине июня. Изначально отмечалось, что приоритет Бернарду – остаться в Европе, хотя рассмотреть он был готов любые предложения.

Позднее стало известно, что на хавбека претендует «Аль-Хиляль» — клуб был готов выписать Силве зарплату на 40 миллионов фунтов в год без учета бонусов. Затем в борьбу включился «Аль-Наср» — в команде считали, что Криштиану Роналду является их козырем в погоне за подписанием его соотечественника. «Аль-Хиляль» в ответ на появление конкурента улучшил условия по зарплате до 50 миллионов, а «горожанам» предложил 70 млн евро.

Параллельно «Сити» пытается удержать Силву от переезда в Саудовскую Аравию – в финансовом плане соперничать с аравийцами крайне сложно, но «небесно-голубые» вступили в переговоры по продлению контракта на улучшенных условиях.

Новые попытки ПСЖ

Разговоры о переходе в аравийский клуб становятся еще более странными потому, что карьера Бернарду только выходит на пик. На него есть спрос в Европе – до сих пор 28-летнего полузащитника хочет подписать «Пари Сен-Жермен».

Прошлым летом парижане уже пытались договориться с «Сити» и предложили «горожанам» отступные в размере 70 миллионов евро – тогда Пеп Гвардиола пообещал Силве, что не станет его удерживать, если португалец захочет сменить команду в 2023 году.

В июне французы вновь вышли на Бернарду – в нем видели замену Лионелю Месси, перешедшему в «Интер Майами». Теперь в пользу перехода высказывается и новый наставник парижан. «Горожане» не горят желанием отпускать полузащитника, но попытались включить в сделку 17-летнего игрока ПСЖ Уоррена Заира-Эмери – французы отказались.

При этом в Париже считают подписание португальского футболиста приоритетной целью на межсезонье – трансфер Бернарду, среди прочего, позволит сгладить углы от обострившейся ситуации с Килианом Мбаппе. С представителями 28-летнего полузащитника уже обсуждают проект в целом и условия контракта игрока в частности.

Бернарду ближе вариант с Испанией

Для самого футболиста сценарий с игрой в Ла Лиге является более привлекательным – Силва есть в шорт-листе «Барселоны». Каталонцам в это трансферное окно приходится тяжело. Элементарная регистрация новых игроков дается с трудом, не говоря уже о полноценных переходах – в таких условиях «сине-гранатовые» смогли переманить к себе Илкая Гюндогана, он пополнил состав «Барсы» свободным агентом.

На этом укрепление центра поля не закончилось – «блауграна» обратила внимание на хавбека «Интера» Марцело Брозовича. И даже в какой-то момент опережала «Аль-Наср» в борьбе за хорвата, а сам футболист ради испанцев тормозил переговоры с саудитами. Совместных усилий для оформления сделки не хватило – из-за финансовых проблем каталонский коллектив промедлил с предложением для Марцело и «Аль-Наср» все-таки довел начатое до конца.

К сожалению для самого Бернарду и «Барселоны», их сделка может сорваться по той же причине. Испанский гранд с самого начала не был фаворитом в борьбе за опытного полузащитника, подробных инсайдов о переговорах «блауграны» с «Ман Сити» не появлялось.

По последним данным, Силва не считает вариант с продлением контракта с «горожанами» приоритетным, но «Барселона» не в состоянии выплатить англичанам сумму, в которую оценивается португалец – речь о 80 миллионах евро.